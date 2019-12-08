Квартальнов взял вину на себя, а Хартли вспомнил плей-офф

Воскресным вечером в Балашихе омский «Авангард» принимал у себя лидера восточной конференции, да и всего чемпионата, казанский «Ак Барс». Хозяева одержали победу со счетом 3:0. После матча участники встречи поделились впечатлениями:

– Мы играли в свою игру и забили первый, такой нужный, быстрый гол. Хорошо сработали в меньшинстве, довели до победы. Да, «Ак Барс» – лидер, но выигрывать приятно у любого соперника на каком бы месте турнирной таблицы он не находился, отнять два очка хочется у всех. В первой половине Казань удаляли меньше, чем следует? Это я не могу комментировать, это дело судей. Много эмоций было, просто через край – игра уровня плей-офф. И они, и мы хорошо настроились. Завтра игра с «Барысом», поэтому сейчас побегу в душ, на растяжку, заминку и сразу отдыхать. Вызов в сборную на Кубок Первого канала? Я очень рад, что меня заметили. Буду доказывать своей игрой. Это честь, особенно выступить на российском этапе Евротура, перед русскими болельщиками, – поделился положительными эмоциями форвард «Авангарда» Кирилл Семенов.

– Можно похвалить лишь наше меньшинство – неплохо сыграли в этом компоненте. Все остальное – в минусе, особенно розыгрыш лишнего. Есть разочарование, и здесь именно мы, тренеры сделали что-то не так… Ребята старались, а мы – что-то очень «не очень»… – посетовал Дмитрий Квартальнов, главный тренер «Ак Барса».

– Что именно вы имеете в виду?

– Вы же понимаете, что взятьлюбой компонент – вбрасывание или блокированные броски. Это простые, но очень важные вещи. Можно любые сказки по системе рассказывать, но когда ты проигрываешь в чистую базовые вещи… Это проблема тренера.

– Почему заменили Билялова после второй пропущенной шайбы?

– В таких играх вратарь – большая составляющая команды. Тимур немного нервничал, и ребята это видели. Это началось с первой же смены. Второй гол, где он не разобрался с шайбой – это не значит, что у него нет квалификации. Просто нервничал… Не знаю, что с ним было. В первый раз такое. Возможно, после травмы. Рубеж должен быть спокоен, поэтому приняли такое решение.

Бобу Хартли, как и его подопечным атмосфера матча напомнила игры плей-офф:

– Первые два периода – давление с обеих сторон. Здорово, что мы смогли забросить в первой же смене – важный гол. Стоит отметить, что бригады меньшинства и у нас, и у «Ак Барса» хорошо себя проявили. Отличный матч, – подвел итог главный тренер «Авангарда».

– Остается ли в вашей команде Алексей Терещенко, у которого закончился просмотровый контракт? И когда сыграет Эмиль Гарипов?

– В ближайшие дни будет принято решение по Терещенко. Гарипов тренируется с нами. Ему нужно будет время, чтобы влиться в команду, понять тонкости нашей системы. Когда произошла ситуация с Судницыным, мы искали варианты. Считаю, что Эмиль – хорошее приобретение. Он способен усилить «Авангард». Будем работать.