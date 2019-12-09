СКА опять одолел «Динамо». Это 11-я победа армейцев подряд - Советский спорт
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09 декабря 2019 22:51Хоккей

СКА опять одолел «Динамо». Это 11-я победа армейцев подряд

Питерские армейцы вернули лидерство в Западной конференции, хотя к победе было ближе московское «Динамо». «Авангард» в последние две минуты ухитрился отдать «Барысу» выигранный матч. А «Трактор» не совладал с «Сибирью». Об этом и не только в традиционном обзоре игрового дня от «Советского спорта».

ЭДУАРДОВИЧ ВЕРНУЛСЯ

Форварда СКА Владимира Эдуардовича Ткачева пригласили в сборную. Хотя он пропустил почти весь отрезок между ноябрьской и декабрьской паузой. Вышел он в четвертом звене с Кетовым и Каблуковым, но уже в первом периоде поднялся в первое – к Лехтере и Барабанову, плюс вышел в первой бригаде большинства.

Московское «Динамо» считается клиентом СКА. Однако в дебюте матча бело-голубые вознамерились этот ярлык сорвать. И подвергли ворота Самонова ковровой бомбардировке. Голкипер сборной отвел все угрозы, кроме одной. Он выиграл ближний бой у 40-летнего Афиногенова, не позволил отличиться лидеру бомбардирской гонки чемпионата Шипачеву, самому результативному защитнику турнира Хиетанену. Однако совладать с коварным рикошетом от клюшки своего же оборонца Дыбленко вратарь не сумел. Шайба запорхнула в ближний угол. Похвалим не только автора гола Игумнова, но и Миронова, начавшего комбинацию дерзким рейдом в чужую зону. Так бы и на Кубке Первого канала!

Игру хозяевам сломали удаления (кто бы сомневался!). Динамовцы сбились с ритма, гости же дважды преуспели в большинстве. Сначала забил тот, от кого совсем не ждали. Кагарлицкий после перехода из «Динамо» в СКА сразу получил статус игрока сборной. Но его безголевая серия из 19 матчей закрыла ему дорогу на Кубок Первого канала. А тут он смело полез из-за ворот на пятачок, загипнотизировав защитников и вратаря Борчарова, и быстрыми руками уложил шайбочку в сетку. Блеск!

Не менее эффектно выстрелил в девятку из круга вбрасывания Якупов, когда штраф отбывал капитан хозяев Шипачев.

Однако на этом парад голов-красавцев не закончился. Размашистую контратаку бело-голубых завершил Алексеев. Тоже ведь маленькая сенсация!

В итоге соперники доигрались до буллитов. Где веское победное слово сказал Кетов. Забил он так же, как и в недавнем матче «Ак Барсу» - на длинной паузе уложил вратаря и с острого угла поднял шайбу под перекладину. Не зря чемпиона мира 2012 года вернули в сборную. Может, пора вернуть ему и капитанскую нашивку?

- Не лучшая наша игра, вратарь подтащил, и буллит Кетов хорошо забил, - после матча главный тренер СКА Алексей Кудашов был предельно откровенен.

ДВЕ МИНУТЫ, ПЕРЕВЕРНУВШИЕ МАТЧ В БАЛАШИХЕ

Этого момента мы ждали, наделись, что новичок «Авангарда» Эмиль Гарипов сыграет против «Барыса». Тем более что это был второй из спаренных матчей. Накануне, напомним, «ястребы» красиво расправились с казанскими «барсами». Потратив уйму энергии. В таких случаях зачастую меняют вратаря. Но на «Барыс» вышел Бобков, засушивший в воскресенье «сухарь».

На удивление силы у «ястребов» не иссякли, на 6-й минуте они открыли счет. А через 25 секунд состоялась долгожданная премьера – вышел Гарипов. Он провел на льду 2 минуты и 2 секунды, после чего вернулся на лавку. Вынужденная замена!

Омичи же вскоре увеличили преимущество. Еще раз в воротах гостей побывала клюшка Кошелева. Точнее ее обломок. После щелчка нижняя часть клюшки по замысловатой дуге залетела за шиворот голкиперу Карлссону, задев его плечо и приведя в восторг полупустые трибуны.

Вскоре вышедший на замену швед совершил эффектный сэйв после броска в пустой угол Дедунова. А Бобков начал чудить. Сначала ошибся на выходе, и лишь нерешительность Акользина спасла хозяев от гола. Потом омский вратарь забил сам себе – шайба влетела в сетку от его спины.

И все равно в камбэк гостей не верилось. В третьем периоде «ястребы» контролировали ситуацию, но за две последние минуты упустили то, что добывали остальные 58. Гости дважды взяли ворота хозяев и выиграли 3:2.

Не станем делать из Бобкова козла отпущения, но, думается, наставник «Авангарда» Боб Хартли с вратарем не угадал и проиграл. В барабан понятное дело, канадец бить не захотел.

ФЕДОТ, ДА НЕ ТОТ

«Трактор», обнадежив сухой победой в Магнитогорске, уступил в родных стенах «Сибири» 1:2. Герою матча с «Магниткой» вратарю-гренадеру Федотову не удалось повторить свой подвиг. Он не справился с кистевым броском опытного Миловзорова из обводки, эта пропущенная шайба и оказалась решающей.

Опять не играл вернувшийся из системы «Рейнджерс» форвард Кравцов. Его отправили на стажировку в ВХЛ. Ходят разговоры, что «Трактор» хочет обменять своего блудного сына и предлагает его клубам-олигархам. Только вот кому может принести пользу такой Кравцов.

Это наглядный урок нашим молодым парням, которым морочат голову представители заокеанских клубов, зазывая их в НХЛ. В этой лиге выживают не только мастеровитые, но в первую очередь подготовленные.

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