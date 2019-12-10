Лучшей была «Красная машина»

Организаторами выступили Федерация хоккея России и Ночная хоккейная лига при поддержке крупнейшей горно-добывающей компании «Норникель», генерального партнера ФХР.

КЕТОВ ПОЗАВИДОВАЛ МАЛЬЧИШКАМ

Матчу предшествовал мастер-класс игроков национальной сборной Павла Карнаухова, Андрея Миронова, Дамира Жафярова, Артема Сергеева, Евгения Кетова, Антона Слепышева, Никиты Лямкина, Кирилла Семенова, а также тренера по развитию игроков ФХР Дэниэла Бохнера. Несколько десятков 6-7-летних мальчишек в красных и белых свитерах с надписью «Связь поколений» высыпали на лед и старательно выполняли упражнения. Канадец громко командовал, потом показывал, чего хочет. Юные хоккеисты старались не ударить в грязь лицом.

Порой становилось тревожно – когда парни на полном ходу старались обкатить препятствия – игроков сборной России. Как бы не попасть под «мельницу» Миронова. Но динамовец приберег свой фирменный силовой прием до Кубка Первого канала, который стартует в четверг.

Из-за стекла за этим действом наблюдали мэтры Борис Михайлов и Александр Якушев, Владимир Юрзинов, его ученик, а теперь главный тренер сборной России Алексей Кудашов, автор золотого гола в олимпийском Пхенчхане Кирилл Капризов…

- Я доволен тренировкой, - уверенно заявил в телекамеры и диктофоны 7-летний Арсений. – Тренер нам говорил по-английски, его переводили, и мы все делали, как он хотел. Особенно мне понравились «колбаски» - надо было упасть на лед и несколько раз перевернуться.

Рядом стоял его сверстник Володя, но не мог проронить ни слова. Как потом выяснилось, это был сын Павла Буре – Русской ракеты.

- Жаль, что в моем детстве не было таких уроков, - признался форвард сборной России, чемпион мира 2012 года Кетов, которого корреспондент «Советского спорта» поздравил с победными голами в матчах СКА с «Ак Барсом» и московским «Динамо». В буллитах Евгений – настоящий гений.

- Не хвалите, а то сглазите, - засмущался капитан сборной на Кубке Первого канала-2018. – Говорю вам серьезно, я даже мечтать не мог, чтобы тренироваться с игроками сборной. Дети должны поблагодарить организаторов мастер-класса за такую возможность.

ХЕТ-ТРИК «РУССКОЙ РАКЕТЫ»

А потом был матч, который автор этих строк смотрел в компании Нины Крутовой, вдовы легендарного Владимира Крутова, которого Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов ставили выше всех в советском хоккее. Рядом в три ряда расположились игроки сборной и ветераны – Владимир Лутченко, Владимир Голиков, Виктор Шалимов…

- Это наш вратарь Сорокин? – переспросила Крутова. – Какой красивый парень, кудрявый!

Как вам «химия» Павел Буре – Владимир Потанин – Кирилл Капризов? Эта птица-тройка способна сокрушить любого соперника, а при поддержке пары защитников-тезок Фетисов – Войнов, да под чутким руководством тренера команды «Красных» Александра Якушева и подавно. Она и сделала результат. Буре к хет-трику прибавил две передачи, Потанин сделал дубль голевой и ассистентский, не ушел без гола и Капризов, эстетски из-под ноги отправив шайбу в сетку.

В команде «Белых», которой руководил наставник сборной и СКА Алексей Кудашов, тоже много звонких имен. Взять хотя бы звено Александр Могильный – Игорь Ларионов – Михаил Григоренко, Никита Нестеров – Ирек Гимаев. Универсал Гимаев, трехкратный чемпион мира, который на Кубке Канады-1981 и ЧМ-1982 остановил самого Уэйна Гретцки.

А самой мобильной смотрелась молодая тройка Владимир Эдуардович Ткачев – Роман Ротенберг – Александр Барабанов. Двое последних забили по два гола.

- Илья, смотрите, как разбушевался Барабанов – вам две забил, теперь еще две, - я подколол сидящего неподалеку Сорокина.

- Он мне две хорошие положил, особенно первую, у меня мало было шансов, - на полном серьезе ответил олимпионик.

Матч завершился победой «Красных» со счетом 11:9. Но на поддавки игра не походила. Соперники старались не уступать в борьбе. Все прошло корректно, рефери Рене Фазель (он же президент ИИХФ) ни разу не остановил игру.

- Кто был лучшим на площадке? – вопрошали журналисты после финальной сирены.

- Лучшей была «Красная машина», - дружно ответили Потанин, Буре и Ротенберг.