«Красная машина» проиграла запасному вратарю ЦСКА. Как шведы обыграли сборную России

А вот за выбор вратаря стоит пожурить штаб национальной команды. Зато голкипер «Тре Крунур» Ларс Юханссон, дублер в ЦСКА Ильи Сорокина в ЦСКА, стал главным героем матча.

ВСПОМНИЛИ ЭПШТЕЙНА

Перед стартовым вбрасыванием организаторы турнира вспомнили Николая Эпштейна. 27 декабря мы будем отмечать 100 лет со дня рождения знаменитого тренера, который стоял у истоков не только воскресенского «Химика» - самобытнейшей команды, грозы авторитетов, но и молодежной сборной. Николай Семенович три года возглавлял сборную юниоров, через которую прошли легенды Владислав Третьяк и Александр Мальцев…

Как-то «Химик» Эпштейна обыграл в товарищеском матче сборную Швеции, тогда шутили: желто-синие победили желто-синих.

На символическое вбрасывание пригласили сына знаменитого тренера Марка. Увы, после первого периода в переполненном зале повисла тишина. Наши горели 0:2.

Шведам в мастерстве не откажешь. Им не всегда хватает характера. Бывший наставник сборной Владимир Плющев объясняет этот феномен «гендерным воспитанием».

Однако на нашем домашнем турнире «Тре Крунур» не единожды портили России обедню, даже юбилеи отечественного хоккея – 50-летний в 1996-м и 70-летний 2016-м. Три года назад Олег Знарок даже хотел (разумеется, на словах) «оторвать голову» Линусу Умарку, осмелившемуся победить сборную России.

САМОНОВУ УСТРОИЛИ ШВЕДСКИЙ СТОЛ

Мы почти не сомневались, что в первом матче турнира ворота хозяев будет защищать Илья Сорокин. Однако у штаба было иное мнение. В стартовом составе вышел Александр Самонов, дебютировавший в национальной команде на Кубке «Карьяла» в игре с чехами. Победители финского этапа Евротура поразили его ворота всего один раз. Шайбы в воротах, впрочем, никто не видел, зато видели, как едва не закатали в лед вратаря. Тем не менее гол засчитали.

С чем связан выбор вратаря? На ум приходит лишь одно объяснение – тренеры сборной не верят, что Сорокин останется в КХЛ до Олимпиады-2022. ЦСКА сделал ему щедрое предложение продлить соглашение на три сезона, на другой чаше весов – сомнительная перспектива в «Айлендерс», где придется начинать с контракта новичка. Сейчас же зарплата армейца-олимпионика совпадает с его клубным номером, без учета бонусов. Впрочем, в сборной на свитере Сорокина другие цифры.

В начале второго состоялась рокировка двух «С» - Самонов, пропустив три шайбы, сел на лавку. Есть ли его вина в голах? Думается, нет. В таких случаях говорят: вратарь не выручил. Да и какой с дебютанта спрос, коли подарки сопернику делали такие опытные и титулованные, как Вячеслав Войнов. До вступления в «Тройной золотой клуб» ему не хватает только золота чемпионата мира.

ШИПАЧЕВ ПОДАРИЛ НАДЕЖДУ

При этом его шведский оппонент Ларс Юханссон стоял стеной. Напомнив, как он снимал с кубкового пробега базовый клуб сборной и его тренера весной 2018-го. Последнего, кстати, оставив без работы на целый год.

Как ни старались Михаил Григоренко, Антон Бурдасов, Дамир Жафяров, подобрать ключи к воротам «Тре Крунур» не могли. Ларс словно издевался над ними, еще и результативной передачей отметился.

С середины матча мы забыли о владениях россиян, в их зону смело можно было запускать заливочный комбайн. 0:2 для нашей сборной – не приговор, год назад на Кубке Первого канала хозяева в третьем периоде отквитали такой гандикап, вырвав победу по буллитам благодаря голу Григоренко. Тогда и герои были те же, что и сейчас – Юханссон, Сорокин, защитник ЦСКА Клас Дальбек.

Вадим Шипачев подарил надежду на камбэк, неотразимо бросив под перекладину после передачи Андрея Кузьменко. На одну шайбу наши точно наиграли, нанеся 20 (!) точных бросков за второй период. А в первом активнее оказались шведы – 10 против 8.

После второго перерыва подопечные Юхана Гарпенлова все силы бросили на сохранение счета. Наши не единожды были близки к голу. Григоренко так и не нашел слабое место у своего одноклубника, даже промахнулся по пустым воротам. Не забил в ближнем бою и российский капитан Евгений Кетов, почувствовавший вкус к голу в чемпионате КХЛ.

СВЯТОЙ ЛАРС

Бдительные лайнсмены (сразу видно, патриоты!) вторично выписали гостям малый штраф за нарушение численного состава. Жаль, что нельзя было заменить двух финских рефери. Скажем, на «золотых свистков» Константина Оленина и Алексея Раводина. Им бы передать свисток. Как на Кубке «Балтики» в бородатом 1999-м – тогда после первого периода матча Россия – Швеция вместо внезапно заболевшего чешского арбитра на лед из лужниковского бара вышел наш Александр Зайцев и обеспечил игровой переворот. Игравший на том Кубке «Балтики» Алексей Кудашов вряд ли это забыл.

Помочь решил московский армеец Дальбек, едва не снес клюшкой голову одноклубнику Антону Слепышева и подарил нам большинство. Тут-то за Юханссона взялся Капризов. Однако его дубля не хватило для камбэка. Забитый с пятачка шайба шведа Саара, вклинившаяся между голами россиян, принесла «Тре Крунур» победу. Венцом матча стал эффектный сэйв Юханссона. Поймав шайбу, он триумфально поднял ловушку над головой. В стиле канадца Руа, которого за океаном называли Святым Патриком. В этот вечер святым можно без натяжки назвать шведского вратаря Ларса.

СТАТИСТИКА

Россия – Швеция – 3:4 (0:2, 1:1, 2:1). 12 декабря. Москва. Арена в «Парке легенд». 12000 зрителей. Судьи: Хейккинен, Викман (оба – Финляндия)

Голы: 0:1 Петерссон (Пяярви-Свенссон, Юханссон, 3.56, б.), 0:2 Бродин (Хендемарк, 11.43), 0:3 Стремвалль (21.48), 1:3 Шипачев (Кузьменко, Миронов, 34.24), 2:3 Капризов (Рафиков, Григоренко, 51.40), 2:4 Саар (52,19), 3:4 Капризов (Шипачев, Слепышев, 53.57).

Россия: Самонов (Сорокин, 21.48, 58.47-60.00); Нестеров – Войнов, Рафиков – Ожиганов, Миронов (2) – Марченко (2), Лямкин – Дронов; Григоренко – Шипачев – Капризов (2), Бурдасов – В.А. Ткачев – Кузьменко, Жафяров – Семенов – Барабанов, Кетов-к – Карнаухов – Слепышев, Якимов.

Вратарь у шведов: Юханссон

Броски: 46 (8+20+18) – 19 (10+4+5)

Штраф: 6-14