Теперь болеем за Ржигу и побеждаем финнов. Наши выиграли у чехов только по буллитам - Советский спорт
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14 декабря 2019 18:39ХоккейДомрачев Владислав

Теперь болеем за Ржигу и побеждаем финнов. Наши выиграли у чехов только по буллитам

Качели во втором матче турнира озадачили. Россияне упустили перевес в два гола, но все-таки вытащили игру в серии буллитов.

Теперь первое место на Кубке Первого канала не только в наших клюшках, но и чешских.

Поражение в стартовом матче турнира от шведов (3:4) побудило наш штаб внести изменения в состав. С Бурдасовым и Кузьменко вышел Семенов, а Ткачев-казанский – с однофамильцем из СКА и Сошниковым, не игравшими с «Тре Крунур». Защитника Лямкина определили в пару к Ожиганову.

В первой встрече субботы финны неожиданно разгромили шведов 5:1 и подарили нам шанс. Побеждай в двух оставшихся матчах и выигрывай турнир.

Россияне сразу приступили к осуществлению этого простого плана. Кузьменко с пятачка подправил шайбу в ворота после дальнего броска Лямкина. Капризов зарядил в крестовину, лидер атак «Трактора» Седлак – в стойку. Бурное начало!

На лед вышел дебютант сборной Якимов, заменив на короткое время Владимира Александровича.

Григоренко попал со своей фирменной точки в ближнюю девятку, реализовав численное преимущества. Отметим и подкидку Шипачева, долго укрощавшего шайбу-«лягушку».

- Мы упростили игру, отсюда и результат, - заявил после первого периода Михаил Григоренко в телекамеру.

Второй период начался скверно: рикошет от пятой точки защитника Марченко дезориентировал Сорокина, отскок подкараулил Седлак. Потом наш вратарь показал чудеса реакции, среагировав на добивание Нестрашила. Но бросок Филиппи со средней дистанции в мертвую для вратаря зону оказался результативным – голкиперу помешал динамовский экран, установленный Шипачевым и Мироновым.

При этом Грубец повесил замок на противоположные ворота. Он выиграл ближний бой сначала у Григоренко, а в третьем периоде – у Ткачева-питерского.

Гинек Зогорна ответил точным броском с «усов» в ближнюю девятку – 2:3.

Но праворукий Ткачев в долгу не остался. С лопаты в стиле Мозякина – Дацюка отдал чудо-передачу подкравшемуся к воротам Ожиганову, и тот сравнял счет.

Штурм владений Сорокина в конце третьего периода увенчало удаление… чеха Мозика (помните этого защитника, примерявшего форму «Витязя»?) на Войнове. Увы, наша бригада большинства до сирены сподобилась лишь на один бросок – Григоренко не смог пробить со своей точки Грубеца.

В овертайме хозяева могли расстаться даже с теоретическими шансами на победу на турнире. Шипачев сфолил в чужой зоне, и нам пришлось держать тяжелую оборону. Благодаря Сорокину выстояли.

А потом уже Капризов и Ко в большинстве вели осаду чешских ворот, но так и не смогли вывести формулу успеха. А выскочивший из штрафного бокса Яшкин обогнал уставшего Капризова, срезал угол, но в момент броска у динамовца по закону подлости сломалась клюшка.

Не смог габаритный Яшкин перехитрить Сорокина и в серии буллитов, отскочившую от вратаря шайбу хотел забросить в сетку хотя бы рукой. Наш голкипер выиграл все пять дуэлей, а Ткачев-питерский первую же попытку реализовал.

Лучшим же игроков у россиян назвали… Нестерова. Это какое-то недоразумение.

В любом случае наши победили, набрали два очка и едут за тремя в Санкт-Петербург. Перед матчем на футбольном стадионе с финнами турнирные расклады будут уже известны. Выигрыш в основное время шведов над чехами автоматически выводит их в победители турнира. Так что болеем за Ржигу.

Россия – Чехия – 4:3 бул. (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Кузьменко, Григоренко, Ожиганов, В.Э. Ткачев (бул.) – Седлак, Филиппи, Г.Зогона.
Вратарь у чехов: Грубец.
Штраф: 4-4
Россия: Сорокин; Нестеров – Войнов, Лямкин – Ожиганов, Миронов – Марченко; Григоренко – Шипачев – Капризов, Бурдасов – Семенов – Кузьменко, Сошников – В.А. Ткачев – В.Э. Ткачев, Кетов-к – Карнаухов – Слепышев, Якимов.

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