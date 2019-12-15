В «классике» победили, а на турнире – забыли - Советский спорт
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15 декабря 2019 18:45ХоккейДомрачев Владислав

В «классике» победили, а на турнире – забыли

Сборная России мажорно завершила Кубок Первого канала, обыграв на футбольном стадионе «финнов» 2:0. Однако эта победа в какой-то мере оказалась пирровой. Первое место заняли шведы.

Ничья в основное время в матче с чехами поставила сборную России в положение зависимой. Судьба победы на Кубке Первого канала оказалась в клюшках шведов и чехов. Наших устраивала лишь победа команды Милоша Ржиги в овертайме или по буллитам.

В субботу хозяева турнира сначала упустили перевес 2:0, потом сравняли счет (3:3) и все-таки переиграли соперников в серии бросков. Вратарь Илья Сорокин взял верх во всех пяти попытках. Да что там, несмотря на три пропущенных шайбы, нашего голкипера можно без натяжки назвать главной звездой матча. Признанный лучшим игроком защитник Нестеров просто обязан отдать Сорокину приз.

В субботу же финны развенчали «Тре Крунур» 5:1, а пятую шайбу забросил вратарь-дебютант Туохимаа. Команде Суоми в рамках Кубка Первого канала пришлось сыграть в трех городах – в Пльзене, Москве и Санкт-Петербурге.

Год назад на футбольном стадионе в городе на Неве «львам» подпалили усы – 0:5. Вот и теперь наши открыли счет уже на второй минуте, реализовав большинство. Слепышев со второй попытки подкорректировал наброс Шипачева.

Вскоре рухнули наши надежды на первое место. В Москве шведы с запасным вратарем ЦСКА Ларсом Юханссоном обыграли чехов 3:1 и стали победителями турнира. «Красной машине» оставалось биться за честь.

Ворота хозяев опять защищал Сорокин, в запас раздели Самонова, которого в трех пропущенных шайбах и тем более в поражении от «Тре Крунур» (3:4) обвинять язык не поворачивается.

Матч на футбольном стадионе проходил под крышей, а не на открытом воздухе, как утверждали комментаторы Первого канала. Это уже не Зимняя классика, но все равно прикольно. На трибунах жарко, а путь команд из раздевалок на лед растянулся метров на двести. Впрочем, Алексея Кудашов этим не удивить. Он помнит, сколько приходилось добираться до коробки во дворце спорта «Лужники». Дорога лежала через… бар, где люди спокойно выпивали и закусывали. Авто этих строк, к слову, в этом же баре брал интервью у наставника «Тре Крунур» Суне Бергмана, выигравшего Приз «Известий»-1998. Наша сборная тогда впервые оказалась за пьедесталом декабрьского турнира.

У вас много отличных игроков, но нет команды, откровенничал тренер за рюмкой водки.

Как давно это было. Лихие 1990-е отбросили наш хоккей лет на надцать. Сейчас все по-другому. Мы взяли на вооружение программу подготовки игроков «Красная машины». С оптимизмом ждем всходы, смотрим в будущее.

Но вернемся в Питер. Финны – даром что ли чемпионы мира – сдаваться не собирались. Быстрый гол их не смутил. Они подолгу запирали россиян в их зоне. Но Сорокин подтаскивал. Однажды на помощь ему пришла перекладина. Когда Пааянен добивал шайбу, казалось, наверняка.

Наши жалили на контратаках. Сошников замыкал подкидку Ткачева-питерского, но угодил в живот вратаря. Потом сам Эдуардович, выведенный на бросок своим тезкой, мог забивать, но… Бурдасов с его убойным броском завершал трехходовку с участием Кузьменко и Ткачева-казанского – опять выручил тот самый вратарь-голеадор.

В перерыве Слепышев пожаловался на непривычную площадку, атмосферу и лед. Коробку тут смонтировали канадскую, шириной 26 метров. А ближайший чемпионат мира в Швейцарии пройдет на стандартной, олимпийской. Хотя ИИХФ приняла принципиальное решение перейти на узкую, как в НХЛ.

Под занавес третьего периода по стадиону объявили посещаемость матча. Барабанная дробь… Отечественный рекорд, установленный год назад, устоял – «всего» 67877 зрителей. Однако стоит заметить: теперь трибуны расположены не так, как в 2018-м. И зрители с нижних ярусов не испытывают дискомфорта, как раньше.

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Болельщиков охватила тревога – счет скользкий, игра преимущественно шла в нашей зоне. Не помогло и второе большинство, полученное, как и первое, за нарушение финнами численного состава.

Помог Слепышев. Его рывок из своей зоны по правому борту, увенчанный броском под перекладину, был прекрасен. Ему ли, проведшему несколько сезонов в морозном Эдмонтоне, жаловаться на неидеальный лед!

И все-таки лед сыграл с одноклубниками Слепышева дурную шутку. На последней минуте, когда ворота «львов» опустели, Капризов в чужой зоне отдал Григоренко на гол. Но шайба перескочила клюшку форварда. Смех и грех…

Впрочем, и 2:0 – хороший результат, пусть в составе финнов значилось всего пятеро представителей КХЛ. Они чемпионат мира в Братиславе выиграли ноунеймами.

Сборная России стала второй на Кубке Первого канала. Впереди Шведские игры, на которых можно экспериментировать – дать шанс Самонову, вратарю-рекордсмену Билялову и, быть может, кому-то из брагинских «птенцов», которых ждем МЧМ-2020 в золотыми медалями.

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