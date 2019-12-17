Александр Гуськов: «Динамо» в финале конференции – не сенсация - Советский спорт
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17 декабря 2019 17:00ХоккейТрофименко Кирилл

Александр Гуськов: «Динамо» в финале конференции – не сенсация

Заслуженный мастер спорта, второй защитник-снайпер чемпионатов страны отвечает на актуальные вопросы после Кубка Первого канала.

– На Кубке Первого канала сборная России заняла второе место, набрав пять очков. На Кубке Карьяла наши были третьими всего с двумя баллами. Виден ли прогресс в игре? Над чем нужно работать в первую очередь и каковы перспективы сборной?
– На каждом этапе Евротура наша сборная меняется. Тренеры хотят просмотреть большое количество игроков, которые могут претендовать на место в основе. Ведь раскрыться может каждый игрок, зарекомендовавший себя в КХЛ. Считаю, что это правильное решение. Ротация полезна, ведь надо проверять и стимулировать молодых игроков на международном уровне. На данном этапе, как и ожидалось, выделялось звено Шипачева, которое и получало много игрового времени. Перед чемпионатом мира надо проверить других кандидатов, про перспективы сборной на чемпионате мира говорить рано. В последнее время туда приезжает много игроков из НХЛ

– У вратаря Ильи Сорокина есть вариант продолжения карьеры в «Нью-Йорк Айлендерс». В 2017 году он предпочел подписать трехлетний контракт с армейцами. Сейчас ЦСКА сделал ему похожее предложение. Стоит ли Сорокину уезжать в НХЛ?
– ЦСКА – очень серьезный клуб. И сейчас все зависит от того, чего хочет сам Сорокин. Он основной вратарь и команды, и сборной. В клубе у него сейчас все отлично, но решение зависит только от самого игрока. Перед его глазами примеры Бобровского и Василевского, который стали топ-вратарями НХЛ. Прогрессирует Георгиев, дебютировал в «Вашингтоне» Самсонов. В «Айлендерс» играет Варламов. Не забудем и Худобина. Так что мы будем уважать любое решение Сорокина.

– На днях нападающий «Витязя» Миро Аалтонен стал игроком СКА. Таким образом, в составе питерцев теперь аж семь легионеров и четверо финских центрфорвардов. Каковы перспективы Аалтонена в Санкт-Петербурге? С какой целью СКА совершил эту сделку?
– То, что столько игроков собралось на одной позиции, говорит о серьезных задачах, стоящих перед клубом. СКА не собирается довольствоваться какими-то локальными результатами, прекрасно понимая, что на пути к Кубку Гагарина могут быть разные обстоятельства. Это тернистый путь, по которому обычно без проблем пройти не получается. Поэтому лучше иметь игроков в обойме больше, чем меньше центрфорвардов. А вот как использовать такого количество легионеров уже прерогатива руководства и тренерского штаба.

– На днях 19-летний форвард «Трактора» Виталий Кравцов покинул команду и решил вернуться в систему «Нью-Йорк Рейнджерс», хотя в начале сезона не смог пробиться в состав клуба и был отправлен в АХЛ. Но после нескольких матчей в КХЛ его опустили в ВХЛ. На что рассчитывает молодой игрок? Есть у него шанс закрепиться в основе «Рейнджерс» или ему предстоит прозябать в низших лигах?
– Кравцов – молодой парень, он может совершать ошибки, которые свойственны молодежи. Его первое желание было вернуться в Россию, однако игра показала, что от него ждали чего-то другого. Здесь можно говорить о психологическом моменте, ведь парню всего 19 лет, и психика может сломаться. Кто-то, не пробившись в НХЛ, сразу ломается, кто-то наоборот начинает доказывать, что это было недоразумение. Характер игрока имеет немаловажную роль, иначе можно упасть в яму. Кравцову желаю, конечно, удачи, но надо работать над собой. Если он это сделает, то вырастет в очень хорошего игрока. Только время покажет, сможет ли Кравцов пробиться в основу «Рейнджерс». Есть много факторов, решение принимает не только хоккеист: ему помогают агенты, родители, а там уж как получится.

– Вопрос об интриге в КХЛ. В обоих дивизионах уверенной поступью продолжают шагать фавориты: ЦСКА и СКА на Западе, «Ак Барс» с «Авангардом» на Востоке. Есть ли команда, которая сможет преподнести сюрприз и стать открытием не на локальном отрезке чемпионата, как, скажем те же «Витязь», «Сибирь» или «Автомобилист» на старте сезона, но и в решающей стадии?
– Неудачные серии, которые были у тех же СКА и ЦСКА – это всего лишь регулярный чемпионат, смотреть на них особо не стоит. Единственное исключение – это «Ак Барс», который единственный раз проиграл два матча подряд. В плей-офф казанцы могут проявить себя очень здорово. Тем, кто попадет на «Ак Барс», придется очень сильно постараться, чтобы их пройти. Пока из неожиданностей стоит выделить «Адмирал», который с таким составом и финансированием достаточно уверенно идет в восьмерке. Однако это не значит, что в плей-офф они продолжат держать планку. Это уже другой турнир. В нем побеждает мастерство, опыт, и, при всем уважении к игрокам «Адмирала», им придется совершить чудо, чтобы пройти хотя бы одну стадию. Но мне нравится, как молодые ребята, которые, может, вообще не подошли бы ни каким другим командам КХЛ, доказывают свою состоятельность и сражаются за тренера Сергея Светлова. Из довольно средней по исполнителям команды получается очень хороший коллектив, который может обыграть любого соперника. Если же говорить о Западе, то взлет «Динамо» не сюрприз. Это великий клуб с хорошим финансированием и подбором игроков. Если «Динамо» окажется в финале конференции – это не станет неожиданностью. Разве что на фоне последних неудачных сезонов. Но по игре динамовцам по силам это сделать – одно первое звено у них чего стоит! О перспективах «Спартака» судить сложно, но работа Олега Знарка, говорит за то, что красно-белые могут как минимум пройти во второй раунд плей-офф.

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