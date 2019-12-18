Кучеров доигрался до запаса. Что происходит с лидером «Тампы» - Советский спорт
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18 декабря 2019 15:00ХоккейСлавин Виталий

Кучеров доигрался до запаса. Что происходит с лидером «Тампы»

Никита Кучеров сумел-таки восстановиться после травмы, полученной в предыдущем туре в поединке с «Вашингтоном», и даже открыл счет в домашнем матче с «Оттавой» (4:3 ОТ). Однако, как и с «Кэпиталз», игру закончил задолго до финальной сирены.

Напомню, в воскресенье «Тампа» принимала Ови и Ко, и на девятой минуте второго периода при счете 1:1 Кучеров сблокировал убойный щелчок лучшего бомбардира-защитника сезона Джона Карлсона. Шайба угодила в ботинок Никиты и едва не раздробила ему ногу. Тем не менее он попытался было продолжить игру, но не смог, и ушел в раздевалку. Эта потеря для хозяев оказалась фатальной. Лидер чемпионата попросту раздавил «Молнию», накидав в третьем периоде авоську шайб – 2:5 в итоге.

Врачи не разрешили Кучу вернуться на лед. Насколько серьезна травма, пока не знаю. Нужно обследование. Но надеюсь, с «Оттавой» Кучеров сыграет, заявил сразу после оплеухи от «Вашингтона» главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер.

Так и случилось. Помогла пауза в три дня между турами. Причем вышел россиянин в первом звене с Пойнтом и Палатом. Уже по стартовым минутам стало ясно, что Кучеров в полном порядке. На 8-й минуте он распечатал Хегберга, когда, казалось бы, атака южан захлебнулась. Никита от синей линии с разворота просто метнул шайбу по льду в сторону ворот «Сенаторз», и шведский голкипер заглотнул бабочку.

MVP НХЛ-2019 и в дальнейшем действовал спокойно и уверенно. Тем более игра «Тампе» давалась, соперник попросту выглядел командой из другой лиги. Именно это и расслабило хозяев. Насколько легко они забивали, настолько щедро дарили шансы «Сенаторам».

1:0 – и 1:1 спустя три с половиной минуты. 3:1 – и 3:2 через 30 секунд.

Конечно, Купер расконцентрацию всей команды прекрасно видел, но крайним назначил одного человека. Кучерова. Самого дорогого хоккеиста клуба. И, по-моему, правильно сделал. Показал тем самым, что неприкасаемых в его коллективе нет.

На 36-й минуте в ходе очередной затяжной атаки «Тампы» Никита попытался недалеко от синей линии эстетски обыграть Дюклера, прокинув тому шайбу меж коньков. Темнокожий нападающий, однако, на уловку не поддался. Убежал на рандеву с Василевским: Кучеров оказался последним игроком хозяев, подстраховать его было некому.

3:3. Непростительная ошибка для мастера такого уровня. А ведь всю эту регулярку «Тампа» выстраивает с учетом провала в плей-офф-2019, культивируя прежде всего надежную, ответственную игру по всему полю. И тут такой конфуз! Чего тогда ждать от других, если лидер клуба допускает подобные ничем неоправданные потери?!

На одну смену в третьем периоде Кучерова все-таки выпустили. Однако после этого скамью запасных он не покидал. И «Тампа» замечательно справилась, хотя и пришлось все решать в дополнительной пятиминутке.

«Лайтнинг» даже не смутил двойной малый штраф капитана Стэмкоса, когда он на 50-й минуте высоко поднятой клюшкой пустил кровь Полу. «Молнии» четко защищались все четыре минуты, игра плавно перетекла в овертайм, и, когда до конца оставалось 19 секунд, Сирелли удался классический тачдаун. На огромной скорости он влетел в ворота гостей вместе с шайбой и Хегбергом.

Тренер должен принимать решения и делать все, чтобы команда побеждала. Посадить Кучерова в запас таково было наше решение. Он – важная часть команды, но на его месте мог оказаться любой, подытожил Купер.

Хорошая встряска для лучшего бомбардира и всех остальных игроков триумфатора прошлогодней регулярки. Тем более что «Тампа» по-прежнему вне зоны плей-офф.

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Кучеров доигрался до запаса. Что происходит с лидером «Тампы» Никита Кучеров сумел-таки восстановиться после травмы, полученной в предыдущем туре в поединке с «Вашингтоном», и даже открыл счет в домашнем матче с «Оттавой» (4:3 ОТ). Однако, как и с «Кэпиталз», игру закончил задолго до финальной сирены. 18.12.2019 15:00 Хоккей Славин Виталий
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