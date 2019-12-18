НХЛ: Свечникову нужно запатентовать этот трюк - Советский спорт
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18 декабря 2019 17:30ХоккейСлавин Виталий

НХЛ: Свечникову нужно запатентовать этот трюк

Андрей Свечников во второй раз за 50 дней сделал то, что никому не удавалось за более чем столетнюю историю НХЛ.

В Виннипеге (6:3) 19-летний форвард «Каролины» повторил то, что впервые продемонстрировал 29 октября в матче с «Калгари» – забил лакросс-гол.

Я согласен с шутливым вроде бы советом россиянину в твиттере пресс-службы НХЛ. Более того, предлагаю всем СМИ уже сейчас подобные заброшенные шайбы называть голом Свечникова. Ну как офис Овечкина в левом круге вбрасывания. Или из прежних поколений – точка Альметова, гол с виражом за воротами Боброва…

Ведь это же уникальное мастерство. Не где-нибудь во дворе или на тренировке в одиночестве исполнить это цирковое упражнение, а в календарной игре сильнейшей лиги мира! На маленькой коробке, с минимумом пространства за воротами, но с сумасшедшими скоростями и защитниками-бугаями. Подчеркну, в обоих случаях у «Каролины» не было большинства. То есть Андрей в одиночку обхитрил всю шестерку оппонентов, включая вратаря.

Да, в Виннипеге за мгновения до шедевра №2 россиянина капитан гостей Стаал, похоже, сфолил на Лаури. Но кому до этого какое дело, если свисток судей промолчал! Играй до конца – главный закон хоккея и жизни вообще.

– У меня было много пространства, так что я просто попытался занести шайбу в ворота как можно быстрее, – раскрыл секрет фокуса Свечников. – Я много это движение тренирую. Когда оказываюсь за воротами и чувствую, что у меня есть пространство, то пробую это сделать. Возможно, мне удастся так забить и в следующем туре.

Кому больше всех повезло, так это игрокам и персоналу «Каролины». Живьем и бесплатно имеют регулярную возможность из первого ряда наслаждаться искусством хоккейного Гудини-Копперфильда, и они не скупятся в эпитетах.

Джордан Стаал, форвард:

– Об этом пареньке можно говорить бесконечно. На льду он умеет делать все. Такой гол – выдающийся. Но у Свеча все получается очень легко.

Себастьян Ахо, форвард:

– Это невероятно. До него этого никто не делал ни разу. А он провернул такое дважды, во что просто невозможно поверить. Очень впечатляет.

Род Бриндамор, главный тренер:

– Планета впервые увидела такой гол около месяца назад. Но мы наблюдаем это на тренировках уже года полтора. Так что это не удача и не случай. Андрей репетирует этот прием каждый день. Вообще-то в зоне атаки ему дан зеленый свет, он может делать с шайбой все что угодно. Этот гол в Виннипеге был очень важен для нас. Свечников – особый хоккеист, не похожий ни на кого в мире.

Россиянин отличился во втором периоде при счете 2:2. Обескураженные «Джетс» вскоре пропустили еще одну шайбу и две – в заключительной трети. «Виннипег», конечно, вправе кивать на ошибку арбитров. Но даже Адам Лаури, которого вроде как клюшкой задел Стаал, признает, что хозяева сами во всем виноваты:

– Да, на мне сделали подножку, меня подсекли. Мы должны были получить большинство при счете 2:2, а вместо этого Свечников забил гол. Стало 3:2, «Каролина» получила нужный им импульс. Конечно, иногда судьи пропускают нарушения, такое случается. Нам не нужно было думать об этом всю игру, нельзя позволять подобным событиям влиять на твои действия. Да, для нас это был несчастный случай. Но ведь еще оставались 26 минут и 50 секунд, чтобы исправить ситуацию и одолеть соперника.

Браво, Адам! Вот это профессионально и по-мужски.

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