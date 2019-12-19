СКА – ЦСКА: Питер ждет грандиозное зрелище на футбольном стадионе - Советский спорт
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19 декабря 2019 09:30ХоккейТрофименко Кирилл

СКА – ЦСКА: Питер ждет грандиозное зрелище на футбольном стадионе

Очередной тур первенства КХЛ подарит болельщикам незабываемое зрелище. СКА в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» примет ЦСКА.

Встреча двух записных фаворитов на футбольном стадионе, что может быть интереснее?!

Не стоит удивляться, если матч соберет 70 тысяч зрителей, а то и больше. Ажиотаж превосходит все ожидания. Член совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что реализация билетов идет даже быстрее, чем на поединок сборных России и Финляндии в рамках недавно прошедшего Кубка Первого канала. Наши, напомним, одержали тогда победу 2:0. Будет ли удача вновь сопутствовать хозяевам? Теперь уже хоккеистам СКА? Ведь в прошлом году победу в подобном матче праздновали гости – игроки ЦСКА.

Об этом Медведев также напомнил. «Нам предстоит очень интересная игра. Это будет матч-реванш, ведь СКА в прошлом году проиграл. Это придает игре особую привлекательность. После поражения радость победы особенно сладка. Надеюсь, хоккеисты СКА и болельщики испытают эту радость. Хотя будет непросто, ЦСКА один из лидеров нашего хоккея», сообщил 18 декабря «РИА Новости» Медведев.

Интересно, что все три предыдущих очных встречи в этом сезоне закончились победами гостей. Так, прошлый матч в столице выиграл второго декабря клуб из Санкт-Петербурга, после чего ЦСКА одержал в чемпионате КХЛ три победы подряд, причем в последних двух матчах как раз на выезде.

СКА же продолжает сумасшедшую серию уже 12 побед подряд в первенстве! И пусть в последних трех матчах питерцы дважды победили по буллитам, а один раз в овертайме, это не может не поражать воображение. Таким образом, СКА смог подняться на первое место на Западе, обойдя как раз своего предстоящего соперника, который долгое время лидировал. Главный тренер Алексей Кудашов прививает команде более оборонительный хоккей. Сейчас питерцы играют больше с оглядкой на свои ворота и намного собраннее действуют в своей зоне. Игра выглядит теперь более сбалансированной.

ЦСКА также не испытывает особых проблем. На площадку должны выйти все сильнейшие на данный момент игроки. Кроме того, красно-синие наверняка не прочь снова вернуться на первое место в конференции. Подопечным Игоря Никитина есть за что сражаться!

Учитывая все выше перечисленное, делать прогноз на матч очень затруднительно. И даже поддержка переполненной «Газпром Арены», десятков тысяч преданных болельщиков, отнюдь не гарантирует СКА победу. В таких принципиальных матчах на нет сходят все прежние достижения и сопутствующие факторы. Отметим, что перед встречей выступит олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Тем интереснее будет смотреть игру!

С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
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