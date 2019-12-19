Игорь Бобков: Когда Панарин забил – стало потряхивать

Вратарь Игорь Бобков рано уехал за океан, чтобы пробиться в НХЛ через минорные лиги. Вернувшись в Россию, он три сезона провел во Владивостоке. Потом поступило предложение от «Авангарда». Правда, Бобков должен был стать сменщиком Карри Рамо. Но на предсезонке финн получил травму, выключившую его на длительное время. Бобков ухватился за шанс стать первым номером. С ним «Авангард» дошел до финала Кубка Гагарина, а вчера продлил его контракт еще на два сезона.

ШОПОГОЛИК

– Игорь, вы один из самых стильных хоккеистов в лиге…

– Спасибо. На самом деле в моем гардеробе нет ничего особенного. Но иногда стараюсь находить необычную одежду. Кофта вот понравилась – от Diesel. Были в Финляндии, а там Tax Free – нужно брать.

– Я тоже сэкономила на покупке куртки в Хельсинки 3000 рублей…

– По чуть-чуть на всем – и можно на сэкономленные деньги купить еще что-то полезное.

– Вы – шопоголик?

– С одной стороны, да. С другой – не люблю, когда много ненужных вещей. Если что-то было надето раз в год, оно не остается. Нахожу варианты с пожертвованиями. Например, у арены в Балашихе на западном входе есть место, куда можно скидывать вещи. Или секонд-хенд. Если вещь новая, то и через объявление продать.

– Самая дорогая вещь из одежды или обуви, которую вы купили?

– Кроссовки. Сейчас бум на кроссовочную моду. Мне нравятся «иззики» (Yeezy Boost. – Прим. ред.). Если это ритэйл, то стоят 17 тысяч рублей.

– Вообще-то, они около 30 стоят…

– Это перепродажа. Раньше как было? Вышел популярный цвет, приходишь в магазин, очередь километровая, люди скупают их коробками и перепродают.

«К ТРАПЕЦИИ ПРИВЫК ЕЩЕ В АМЕРИКЕ»

– Сейчас уже можно точно сказать, повлияли ли новые правила на игру вратарей?

– Конечно. Трапеция за воротами намного усложнила жизнь и мне, и защитникам. Я не могу трогать шайбу в углах, а это было мое преимущество. Теперь, если команда соперника грамотно распоряжается шайбой, правильно ее вбрасывает, то я не могу выходить из ворот. Соответственно, давление на наших защитников сильнее. И еще одно неудобное правило – если шайбу бросают по воротам из-за красной линии и я останавливаю игру, то это как при пробросе – меняться нельзя. Это сложности, пусть и небольшие.

– Как быстро вы привыкли к этим нововведениям?

– К трапеции – еще во время игры в Штатах. К другим – постепенно привыкаю.

– Многие отмечают, что в этом сезоне царит культ командной игры. Клубы, находящиеся внизу турнирной таблицы, часто обыгрывают грандов за счет порядка.

– Сейчас слабых команд нет. Тот же Минск. Мы с ними играли недавно, и если бы я не знал расположения клубов в таблице, то не поверил бы, что «Динамо» – аутсайдер. Диву давался! Упорная борьба была. Говорить о ком-то, что он аутсайдер? Нет, все команды ищут хороших игроков, пытаются биться, удивлять. Хоккей – это такая игра, что если кто-то выпадает, то рушится все. Команда в первую очередь – каждый отвечает за свою функцию. Где-то нужно убежать в атаку, где-то отработать в обороне, сыграть попроще или наглее… Если шесть человек грамотно действуют в своей зоне – проблем не будет.

«ГАРИПОВ ЛЮБИТ ПОДКАЛЫВАТЬ»

– Как вам новый напарник Эмиль Гарипов, обладатель Кубка Гагарина?

– Мы знаем друг друга лет с 12-13. И в молодежной сборной были вместе, и противниками.

– Какой он человек?

– Иногда вспыльчивый, но всегда любит подкалывать. С ним не соскучишься, всегда найдет, над чем пошутить.

– К конкуренции готовы?

– Она всегда есть и будет. Здоровая конкуренция мотивирует тебя быть лучше. Да и когда два вратаря могут быть взаимозаменяемы – это хорошо, ведь ровных сезонов не бывает. У одного спад, у другого – хорошая игра. Это приносит пользу и результат команде.

– Тяжело играть много матчей подряд?

– Только физически. Календарь у нас был плотный, но вошли в игровой режим. Особо тяжелых тренировок у нас не было. Игра и отдых, игра и отдых… Но все равно физически немного подсели на Дальнем Востоке. Но старались выходить и играть попроще.

– Дальний Восток для вас уже не такой дальний. Три сезона во Владивостоке. Как там жилось?

– Москва с ее разницей во времени кажется другим миром для Дальнего Востока. Словно другой континент, но садишься в самолет – и через 9 часов выходишь в той же России. Удивляешься, насколько же большая наша страна! Жизнь там так же течет – люди, работа, бизнес, много туристов. Рестораны на высшем уровне. Хоккей любят, болельщики даже узнают. Спортивная жизнь, конечно, непростая. Тяжело прилетать с Запада – ты не понимаешь, ложиться ли спать или потерпеть.

– Что больше всего запомнилось с тех времен? Наверняка, морские деликатесы!

– Первый раз там гребешка попробовал. С соевым соусом очень вкусно. Камчатского краба на два кило в ресторане подают.

– Друзья из других клубов рыбу, икру привозить просили?

– Постоянно. И не только меня.

«ПОНЯЛ, ЧТО ДО ПОБЕДЫ РУКОЙ ПОДАТЬ…»

– Наша молодежная сборная России скоро отправится в Чехию на чемпионат мира. Вы – один из героев той самой «молодежки», которая в Баффало-2011 завоевала золото. Финал с Канадой, когда Россия перед третьим периодом горела 0:3, а потом выиграла 5:3, никто не забудет. Вам пришлось заменить в воротах Дмитрия Шикина. Вспомните свои ощущения в тот момент…

– Не помню, что за минута была, когда я вышел на лед. Шел второй период. Тогда был совсем молодой – и счет 3:0 воспринимался как «что же делать теперь?». Но я четко поставил себе задачу – нужно не пропустить. Это сейчас уже понял, что хоккей настолько быстрая игра, что и с 0:5 отыграться можно, было бы желание… Игрокам нужно лезть на ворота, а вратарю не пропускать. Третий период тогда был огненный. Когда парни сравняли, меня нехило так потряхивать начало. Понял, что все – игра до гола. И тут Панарин забрасывает четвертую. В голове – вот она, победа, совсем рядом, почти в руке, пахнет ею. Ну а когда Никита Двуреченский поставил точку, дыхание перехватывало. Такая эйфория!

– Что можете сказать про легендарного тренера «молодежки» Валерия Брагина?

– Он очень хорошо умеет собирать коллектив, делать настоящую команду. Сейчас я не помню уже ничего в плане тактики, но у нас была КОМАНДА.

– Знаете, кто едет на МЧМ в этом году?

– Не очень хорошо знаю состав. Из «Авангарда», по-моему, никто. Но тут главное – выйти в плей-офф и не проиграть там. А для этого не стоит думать о финале, о том, что будет потом. У тебя есть матч – и нужно его выиграть.

– Вы получали приглашение и в национальную сборную. Недавно на Кубке Первого канала у нас было три вратаря, но один из них, Тимур Билялов, ни разу не попал в заявку. У вас тоже были такие моменты. Что чувствовали?

– Вызов всегда приятно получать. Это значит, что ты на слуху, тебя хотят посмотреть. А то, что не попадаешь в заявку? Я всегда достаточно самокритичен и вижу это вот с какой стороны – раз не ставят, значит, не считают, что ты выше кого-то в мастерстве, либо не уверены, что ты готов. Не ставят – видимо, есть сомнения. Сорокин две игры выиграл – по нему раздумий не будет.

«ШОУ НА ЛЬДУ – НЕ МОЕ»

– Над чем вам нужно поработать?

– Есть нюансы. Техника. Смотрю на того же Илью Сорокина и удивляюсь тому, насколько он технически оснащен. Есть моменты, над которыми я работаю. Пытаюсь достичь этого уровня.

– Готов Сорокин для НХЛ?

– Я считаю, что готов. Слышал мнение, что у него в психологии проблемы… По мне этот человек, кроме шайбы и того, как ее поймать, ни о чем не думает.

– Вы едете на Матч звезд. Уже есть задумки, чем сможете порадовать зрителей?

– У меня проблемы с придумыванием подобного рода развлечений. Максимум я могу шлем разукрасить или со щитками что-то сделать. Майоне в прошлом году круто спел, мурашки по коже. Умел бы я играть на гитаре, может, тоже что-то сыграл бы. Но не мое это. У Гудачека харизма невероятная: он делает шоу – и это получается, людям нравится. Я так не смогу.

– В кино вышел художественный фильм про вратаря Льва Яшина…

– Еще не смотрел.

– Если бы про вашу жизнь сняли кино, то в каком бы жанре была картина?

– Документальное. У меня, кроме хоккея, ничего особо и не происходит. Нужно было бы придумывать.

– Вы же могли уйти в футбол…

– Да, но хоккейный тренер нашел меня быстрее, чем футбольный. Сейчас могу Лигу чемпионов посмотреть, поболеть за «Манчестер Юнайтед».

«НАКОНЕЦ-ТО НОВЫЙ ГОД ПРОВЕДУ ДОМА»

– Скоро Новый год. Как будете встречать?

– Ко мне приедут мама и брат с семьей. Наконец-то отмечу Новый год дома.

– Есть у вас какие-то семейные традиции?

– Все как обычно – оливье, сельдь под шубой, мандарины и елка.

– Желание загадываете каким-то необычным способом?

– Узнал, что люди подпаливают бумажки, кидают в шампанское… Можно же просто подумать о желаемом и тем самым загадать.

– У вас еще и день рождения 2 января – время, когда люди готовы снова броситься в пучину праздника…

– В детстве только отмечал, лет с 14 именно в этот день отпраздновать не получается. В выходной посидеть можно.

– У вас же креативная команда. Наверняка можно и тортом в лицо получить…

– Бывало. На льду, чтоб в раздевалке грязь не разводить! Сзади подъезжают – и в лицо. Это от Боба Хартли все пошло. Теперь ребята, у кого день рождения, на тренировке с оглядкой назад катаются!

– Как с Бобом Хартли работается? Новички команды часто бывают шокированы количеством деталей, на которые канадец обращает внимание. В Америке так же было?

– Да там похожий подход, смотрят видео часто, объясняют игроку все по нескольку раз. И есть 9 предсезонных матчей, за которые ты должен влиться в систему. В России предсезонка длиннее. С новыми игроками Боб старается помягче быть, но если прошло достаточно времени, то и напихать может!

БЛИЦ

– Елка натуральная или искусственная?

– Искусственная. Мне так удобнее. Я давно уже купил себе небольшую елку и вожу ее с собой вместе с украшениями.

– Игрушки стеклянные или пластиковые?

– Пластиковые. Вопрос практичности – тоже ездят со мной из клуба в клуб.

– Новый год или Рождество?

– Смотря в какой стране. В Америке Рождество празднуют пышнее, в России – Новый год.

– Дед Мороз или Санта-Клаус?

– Дед Мороз, потому что он мне конфеты дарил.

– Оливье или селедка под шубой?

– Мамино оливье. Самое вкусное, что я ел.

– Блондинки или брюнетки?

– Недавно я подумал и понял: брюнетки.