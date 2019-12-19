Почему Панарин и «Рейнджерс» сейчас в НХЛ самые крутые

Однако все главные испытания у Бобровского, рано как и у Гусева, впереди. Тем увлекательнее наблюдать за «Дьяволами» и «Пантерами».

Особенно во времена Русской пятерки. В последние годы в центре внимания был «Вашингтон» Овечкина – Кузнецова. Но в этом сезоне в фавориты выдвинулся «Рейнджерс». По крайней мере по моей шкале болельщицких пристрастий именно клуб с Манхэттена №1. Далее – «Вашингтон», «Тампа», «Питтсбург», «Нью-Джерси», «Флорида».

НЬЮ-ЙОРК РЕЙНДЖЕРС

ВЕСЕЛЫЙ ХАОС

Поразительное дело, пока Панарин гонял шайбу в «Коламбусе», меня абсолютно не интересовал ни этот клуб, ни игра там Артемия. А ведь он, переехав в Нью-Йорк, никак не изменился, и все что показывает сейчас в «Рейнджерс», демонстрировал и в «Блю Джекетс». Это и есть решающее отличие провинции от большого рынка.

Лично для меня самый интересный хоккей сейчас выдает труппа с Бродвея. Веселый, непредсказуемый, легкий и в то же время – бойцовский. А во главе всего этого безобразия наш Хлебушек. Спасибо, Алисе Знарок, убедившей Артемия перебраться в Нью-Йорк, а не Денвер. И персональная благодарность президенту «Рейнджерс» Джону Девидсону, выписавшему уральцу роскошный семилетний контракт на 81,5 млн долларов.

Панарин – классный игрок и блестящий шоумен. Любое его интервью – бомба. Любое его появление на льду – представление для гурманов умного и техничного хоккея. В какой бы тройке Артемий не выходил – а сочетания меняются постоянно, он держит уровень и всегда на виду. Партнеры при этом тянутся за ним и тоже сразу становятся лучше. В этом стремлении во всем походить на «десятку», пожалуй, даже беда «Рейнджеров». Они порой действуют слишком сложно, перебарщивают с передачами. Это уже и клубные телекомментаторы заметили. По ходу последнего матча с «Нэшвиллом» показали в перерыве нарезку ошибок в пасах при выходе из своей зоны, обернувшихся опасными контратаками.

- Играйте проще, зачем-то что придумывать, - призывал ньюйоркцев телеэксперт.

Верно говорил Павел Буре, что сила хоккея по сравнению с театром – никто не знает, чем все закончится. «Рейнджерс» в этом смысле просто чемпион. Только схема розыгрыша большинства чего стоит – ее попросту нет! Равно как устоявшихся спецбригад.

По ходу той же игры с «Нэшвиллом» праворукий Панарин играл справа, а леворукий Какко – слева. Да, вопреки всем канонам. Ибо при такой расстановке оба не могут щелкать в касание по типу Овечкина. Праворукий Зибанежад при этом расположился на дальнем пятаке. В другой смене Панарин оказался слева, Зибанежад – справа. В следующей они поменялись флангами, а затем проделали эту рокировку вообще в течение одной смены!

Разумеется, все это добавляет хаоса, но ведь интересно. Словно тренер Дэвид Куинн вместе с подопечными кубик Рубика крутят! И кое-что уже вырисовывается. По ходу недавней трансляции матча «Тампа» - «Оттава» на экран вывели статистику защитников, и комментаторы ахнули:

- Больше всех очков в НХЛ в этом сезоне набрали защитники «Рейнджерс»? А «Вашингтон» с Карлсоном лишь второй? Невероятно! Вот это сюрприз сюрпризов.

Ну и, конечно, у «Синих рубашек» хватает ярких личностей и помимо Панарина. Те же швед иранского происхождения Зибанежад, финский 18-летний чудо-юноша Какко. Король Хенрик – он же Лундквист. Сын Клода Лемье Брендан – такой же забияка и боец. Наш всегда невозмутимый Георгиев, который играет тем лучше, чем ему больше бросают. Сутулый, но очень быстрый защитник Шей – любимый клиент Овечкина. Помните, как он перекинул американца на нашу скамейку на последнем чемпионате мира в Братиславе!

Да можно почти весь состав перечислить. У каждого – своя изюминка. Потому и нет для меня вкуснее зрелища, чем каждый очередной матч Панарина и Ко.

ВАШИНГТОН КЭПИТАЛЗ

ВСЕ РОЛИ РАСПИСАНЫ

А вот здесь все как раз известно изначально. И бригады большинства – меньшинства, и сочетания троек нападающих и пар защитников, и схема игры, и кто в воротах, а кто на кулаках. Но это неудивительно. Если «Рейнджерс», где в основе порой выходят семь игроков 21 года и моложе, только строится, то «Кэпиталз» едет на чемпионском багаже 2018 года. И вправду – победители состав не меняют. Разве что корректируют, что и сделал «Вашингтон» после провала в Кубке Стэнли-2019, поменяв плюшевых ребят вроде Бураковски на задир и бойцов типа Хатавея и Лейпсика.

Но мы все равно очень любим клуб из столицы в США, ибо в нем верховодит наш единственный капитан в НХЛ и, наверное, самый раскрученный и узнаваемый спортсмен России. А за снайперской гонкой Ови, который вознамерился побить вечный рекорд Гретцки, следит без преувеличения весь мир. Каждый гол Александра Великого – пусть большинство из них похожи, как близнецы-братья, переписывает таблицу исторических достижений НХЛ. Быть свидетелем подобного – всегда круто!

Перчинки добавила история с белым порошком Кузи. Вот Жене еще стабильности в исполнении прямых обязанностей добавить, цены бы ему не было. Все у Кузнецова есть – великолепное катание, волшебные руки, хлесткий точный бросок, голова светлейшая. Когда он выдает сто процентов, лучше хоккеиста в мире нет! Но бывает это раз в месяц. А ведь Евгений может, когда захочет: первенство среди бомбардиров НХЛ в золотом плей-офф-2018 тому подтверждение.

ТАМПА-БЭЙ ЛАЙТНИНГ

СКУЧНО, ГОСПОДА

За эту команду выступают два россиянина, признанные в прошлом сезоне MVP и лучшим вратарем, однако «Тампе» я отдаю только третье место. Ну что поделаешь, если Кучеров и Василевский избегают публичности и неохотно дают интервью! Не заставлять же их.

Недостатки – продолжение достоинств. Никита и Андрей – в целом настолько стабильны, что наблюдение за ними превращается в рутину. Заранее знаешь, что будет. Кучеров отдаст хитрый пас за спину, а партнер его не поймет и шанс упустит. Равно как изначально всем ясно, как и в случае с «Вашингтоном», кто обязательно выйдет в большинстве и какие последуют комбинации.

Уровень, словом, высокий, но скучновато…

ПИТТСБУРГ ПИНГВИНЗ

В ТЕНИ АБОРИГЕНА

Классический театр одного актера. Но Джино только надо, чтоб ему сами знаете кто не мешал. Как Айзерман в русском «Детройте» Федорову. Стоит Кросби уйти на больничный, как Малкин сразу расцветает. А когда ему дают волю, Женя просто неудержим. С его шикарными габаритами и фантастическим катанием он господствует по всей площадке.

Однако длиться этой сказке недолго. Малыш Сид уже приступил к тренировкам. А значит, после Нового года Евгению отправляться в привычную тень – опускаться во второе звено. Роль на подхвате, конечно, не для такого выдающегося таланта, но по-другому на чужом континенте не получится. Приоритет всегда аборигену, которого по инерции до сих пор называют лучшим хоккеистом современности.

НЬЮ-ДЖЕРСИ ДЕВИЛЗ

ЧЕМ ХУЖЕ ИМ, ТЕМ ЛУЧШЕ НАМ

Никому эти черти даром были не нужны, пока туда не навострил коньки лучший игрок КХЛ и герой Пхенчхана. Вот где точно не соскучишься. Похождения Никиты Гусева в Ньюарке словно детективный роман. А сюжет-то каков!

Летом «Нью-Джерси», казалось бы, резко укрепляет состав, его даже признают чемпионом трансферного рынка. Но открывается сезон, и все приобретения оказываются дутыми. Шарики лопаются прямо на глазах. И вот уже «Дьяволы» не знают, как избавиться от шестимиллионного вратаря Шнайдера, девятимиллионного защитника Суббана, пятимиллионного нападающего Симмондса. Ну а MVP-2018 уже нет в команде: за мешок картошки Холла сплавили в «Аризону». Ранее на биржу труда и тренера-бедолагу Хайнса, посмевшего переучивать Гусева, выкинули.

Отдельная песня – сага собственно Никиты. Ну тут все всем известно. История пишется на наших глазах. Посмотрим, куда кривая выведет. Отказ от услуг Холла открывает москвичу зеленую улицу в топ-3 форвардов. Все теперь зависит только от него.

ФЛОРИДА ПАНТЕРЗ

ПОД ПРЕССОМ 70 МИЛЛИОНОВ

Здесь внимание, разумеется, нашему десятимиллионному Бобу. Как тут не вспомнить Павла Дацюка с его мудрым изречением: главное – не заключить контракт, а его отработать. Если у закадычного товарища и партнера Бобровского по «Коламбусу» на новом месте в Нью-Йорке все тип-топ, то у Сергея на Югах жизнь только-только начинает налаживаться.

Вес и ответственность 70 млн долларов, на которые подписали россиянина во «Флориде», он, надо понимать, в полной мере осознал в те дни, когда его на пару матчей вывели из состава. Ну да, регулярно пропускать по четыре шайбы, а то и пять… Совсем другого ждали от двукратного обладателя Везина Трофи. Десятидневная ссылка пошла Бобу на пользу: в шести последних турах его распечатали лишь 10 раз при среднем проценте отраженных бросков около 95. Отменные показатели.