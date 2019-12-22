Капризову и «Витязю» дали по носу. Чемпион учинил теннисный разгром в Подольске

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«АВАНГАРД» И ХАРТЛИ: РОМАН ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«Авангард» победил Уфу и продлил контракт со своим главным тренером Бобом Хартли еще на два сезона. Канадец будет у руля «ястребов» до их возвращения из Балашихи в Омск. Ему сильно повезло, он незнаком с реалиями этого сибирского города.

В Подмосковье же команде куда комфортнее, да и болельщикам любится на расстоянии сильнее.

В Северной Америке говорят, что Хартли – тренер первого сезона. В «Авангарде» этому не верят, а верят в Боба и надеются, что он приведет команду к чемпионству.

Александр Крылов, председатель Совета директоров ХК «Авангард»:



💬 Боб Хартли еще в прошлом сезоне подтвердил свой класс, вернув «Авангард» в число топ-клубов КХЛ. Команда уверенно провела регулярный чемпионат, ярко выглядела в плей-офф и заслуженно билась в финале за Кубок. pic.twitter.com/HW1fFyzueX — ХК Авангард (@hcavangardomsk) December 21, 2019

Фишка Хартли – требовательность. Прилюдно он не критикует своих подопечных, делая акцент на позитиве. Но в раздевалке может запросто напихать любому. Не всем это по нраву, кое-кто не выдерживает давления. Посмотрите, как сник в этом сезоне Сергей Шумаков, зажигавший год назад после возвращения из-за океана.

Впрочем, еще Анатолий Тарасов не раз повторял, что в успешной команде должен быть конфликт. А если его нет – надо организовать.

Одновременно «Авангард» старается усилить состав. Взяли из Риги бомбардира Брэндона Макмиллана, молодого белорусского форварда Дмитрия Буйницкого из «Магнитки». Спросите, кто это? Что за темная лошадка? Почему не знаем? Главное, чтобы в Омске знали. В воскресенье закончился месячный пробный контракт Алексея Терещенко. В воскресенье вечером информации о продолжении ветераном карьеры в «Авангарде» не было.

ПРИЗРАК РЖИГИ БРОДИТ ПО ВОСТОКУ

А в этом время инсайдеры запустили слух о скором возвращении в КХЛ Милоша Ржиги. На Кубке Первого канала наставник сборной Чехии сообщил, что не прочь еще год-другой поработать в нашей лиге. Напомним, Эверестом пана Милоша стал выход в финал Кубка Гагарина его «Атланта». Было это давно – 8 лет назад. А после Ржига прокатил мимо плей-офф «Авангард», что стало для болельщиков клуба из Омска ударом ниже печени.

Говорят, что чех может возглавить одного из «грандов Востока, у которого нет игры и очков». Попробуем вычислить этот клуб «X». «Салават Юлаев»? Вряд ли. Очков уфимцам не хватает, но игра у команды просматривается. Да и опыт прошлого сезона говорит за то, что команда Николая Цулыгина в плей-офф преобразится. Если, конечно, она туда пробьется.

В понедельник юлаевцы проведут «зеленое дерби» против «Ак Барса» в… Давосе, куда они отправились для участия в Кубке Шпенглера. Этот старейший в Европе клубный турнир – мина замедленного действия. После возвращения из среднегорья игроки выбиваются из ритма.

Второй вариант – «Металлург», который уже поменял тренера. Напомним, после трех стартовых матчей в отставку отправили чеха Йозефа Яндача и вернули Илью Воробьева, который в 2016 году привел «Магнитку» к Кубку Гагарина, а через год играл в финале плей-офф.

Игра «сталеваров» не радует глаз, турнирных успехов нет. Пока они вне зоны плей-офф. С таким-то составом! Который недавно усилили два чеха – Андрей Нестрашил и Томаш Филиппи. Способен ли Ржига помочь в этой ситуации? Вопрос, ответ на который отдадим на откуп болельщикам. Ставить игру – не конек пана Милоша, но мотиватор он знатный.

Есть и третий вариант – «Трактор», потерявший шансы на плей-офф. Имеет ли смысл Челябинску вторично менять тренера? Вопрос риторический.

В ПОДОЛЬСКЕ ВСПОМНИЛИ ТАФГАЙСКИЙ «ВИТЯЗЬ»

«Витязь» проводил против чемпиона третий матч в сезоне. В первом подмосковная команда одержала сенсационную победу 2:1, причем в Москве. В Подольске ей удалась погоня – пропустив на второй минуте две шайбы, хозяева отыгрались, но все-таки уступили в овертайме 2:3.

В воскресенье «Витязь» обнадежил болельщиков в первом периоде, усилиями своего капитана Александра Семина открыл счет, но стал жертвой глупого удаления одного из своих лидеров Алексея Макеева. Неосторожным движением клюшки он ударил по переносице Кирилла Капризова и на четыре минуты уселся в штрафной бокс. Армейцы дважды наказали хозяев. А почин сделал бывший форвард «Витязя» и новичок красно-синих Марио Кемпе. А Капризов с пластырем на переносице вернулся на лед.

Споры вызвал второй гол Михаила Григоренко. Перед тем, как шайба влетела в сетку, вратарь Илья Ежов столкнулся с форвардом Антоном Слепышевым. После «киносеанса» судья посчитали контакт игрока и голкипера случайным и гол засчитали. Вскоре Павел Карнаухов увеличил счет, и хозяева рассыпались.

В третьем периоде Ежов засадил клюшкой в пах Капризову, за что схлопотал только малый штраф. Хозяева окончательно вышли из берегов. Игоря Головкова выгнали до конца игры, он долго не хотел уходить, его буквально выталкивал с лавки главный тренер Михаил Кравец. Заставив вспомнить события десятилетней давности, когда удаленного до конца игры канадского тафгая Натана Перро выталкивал, правда, в обратном направлении, владелец клуба. «Советский спорт» посвятил этому событию обложку и задался вопросом «А кто этот загадочный человек?»

Капризов ответил голевой передачей, «Витязь» же опять уступил с теннисным счетом 1:6. Напомним, на прошлой неделе подмосковная команда была разгромлена «Спартаком» 0:6.

При этом «Витязь» свои очки не теряет, и только какое-то невероятное стечение неблагоприятных обстоятельств помешает ему попасть в плей-офф.

РЕТРО В ПАРКЕ ЛЕГЕНД ИСПОХАБИЛ «МАТЧ ТВ»

У «Спартака» состав не самый сильный, но маркетинг чемпионский. Не в пример некоторым клубам-олигархам. Ретро-матчи красно-белых – их не описать, лучше увидеть. Началась эта кампания в 2016-м. В Сокольниках в матче с «Йокеритом» вспомнили 1960-е и три из четырех чемпионств «Спартака». Теперь болельщикам предложили окунуться в 1970-е. А это сшибки с НХЛ, золото-1976, олимпийский Инсбрук-1976, где спартаковцы оказались на первых ролях, два проигранных финала Кубка европейских чемпионов…

Спасибо «Матч ТВ», отдавшему в воскресенье эфир для ретро-матча. В «Спартаке» даже разыскали номер «Советского спорта» от 16 марта 1976 года (это был вторник) с репортажем о золотом матче красно-белых с горьковским «Торпедо» (8:5).

А в нашей раздевалке сегодня так ☕️ pic.twitter.com/AgDSxiCBso — Spartak Moscow (@spartak_hc) December 22, 2019

Но вместо исторического экскурса с приглашенной к микрофону знаменитостью (например, Бориса Майорова) телезрителей потчевали банальным репортажем. Хотя параллельно проходила куда более привлекательная по качеству и в плане интриги игра фаворитов – СКА и «Магнитки» (2:1). Афиша же «Спартак» – «Барыс» при всем уважении к соперникам не «кликает», как любит говорить тренер Илья Воробьев.

Комментаторы вскользь «вспомнили», что в 1970-е у советских людей не было цветных телевизоров. Наглая ложь! Были, и у многих. Автор этих строк чемпионский матч «Спартака» смотрел в цвете.

«Спартак» порадовал 11 000 зрителей, пришедших на арену в «Парк легенд», и обыграли почувствовавших вкус победы казахстанских «барсов» 3:1.

ТРЕНЕРСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ «МАГНИТКИ»

СКА – «Магнитка». Вторая команда Запада против девятой Востока. Но силы соперников оказались близки. Два периода – первый и третий – гости как минимум не уступали армейцам. Подкосил «сталеваров» первый пропущенный гол. Артем Зуб каким-то невообразимым образом протолкнул шайбу в ворота Василия Демченко с нулевого угла. С лавки за всем этим наблюдал другой Василий – Кошечкин, восстанавливающийся после травмы.

Во втором периоде «Магнитку» не было видно. А в третьем все решил рикошет от клюшки полностью растворившегося в питерской команде Дмитрия Кагарлицкого.

Появившийся в первом звене с Сергеем Мозякиным и Нестрашилом Филиппи не усилил тройку. Болельщики ждали от команды Воробьева в Питере другого, с учетом-то личных взаимоотношений тренера и базового клуба сборной. Но «металлурги» искру изо льда не высекали. Выжидательная тактика в расчете на ошибку соперника не сработала.

Во вторник «сталевары» встречаются в Москве с ЦСКА. Вся надежда на Кошечкина, если, конечно, его рискнут бросить сразу под чемпиона.