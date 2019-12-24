Веселый сочельник в Бостоне. «Вашингтон» пропустил четыре шайбы за 13 минут

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Если «Рейнджерс» и «Филадельфия» только мечтают о кубковых баталиях, то «Вашингтон» и «Бостон», вполне возможно, отрепетировали сегодня восточный финал Кубка Стэнли-2020. Причем в третий раз: ранее «Кэпиталз» взяли верх как на выезде – 3:2 по буллитам, так и дома – 3:2. Интриги очередной сшибке фаворитов добавляла чудовищная черная серия «Брюинз» – восемь поражений в последних девяти турах. К тому же хозяева еще и капитана-гулливера лишились: Здено Харе срочно потребовалась операция на сломанной в плей-офф-2019 челюсти.

Все эти неприятности лишь сплотили «Медведей». Тогда как лидерство с большим запасом в общей таблице расхолодило «Столичных». Как иначе объяснить обилие совершенно невынужденных фолов в стартовой двадцатиминутке?

1.30. Ник Дженсен.

5.28. Радко Гудас.

17.25. Якуб Врана.

17.25. Евгений Кузнецов.

Правда, «Медвежата» чрезвычайно охотно и навязчиво сигнализировали судьям, как на них якобы нарушают правила. Особенно меня повеселил известный плакса Брэд Маршанд. Ну да, Гудас пару раз сзади подбил ему клюшку, но падать-то зачем было да еще с вопрошающей физиономией оборачиваться на арбитра?! Не футбол, чай! Я бы канадцу тоже две минуты выписал. За нырок.

А вот у Кузнецова нет никаких оправданий. Он уже видел, что арбитр поднял руку после подножки Враны на Пастрняке. Но вдалеке от ворот пошло ударил клюшкой Крейчи и оставил команду втроем против пяти на целые две минуты?! Возмущению моему и тренера Тодда Рирдена не было предела! Челябинца усадили в запас, откуда амнистировали только к концу второй трети.

Но я нисколько не удивился поступку Жени. Мне лично казалось, что после громкой истории с белым порошком отец двух детей наконец повзрослел и остепенился. Куда там! На 11-й минуте при счете 1:0 я не поверил глазам – подобного в хоккее я не видел никогда! «Вашингтон» – в большинстве. Оши бросает по воротам. Раск падает на колени и фиксирует шайбу. Находящийся рядом у штанги Кузнецов вдруг резко бьет по стойке клюшкой, будто добивает шайбу в сетку. Ошалевший финн бросает удивленный взгляд на россиянина: мол, неужели я выпустил шайбу? А тот показывает рукой на Раска и смеется едва ли не в полный голос: дескать, здорово я тебя подколол?

Ну что это? Я понимаю, праздничное настроение и все такое. Но, Евгений, в НХЛ вы ведь не на фантики играете и это не Матч звезд. Какой у вас в «Кэпиталз» оклад? Под 8 млн долларов? Уверены, что их отрабатываете? Ваша фирменная нестабильность – следствие этого нескончаемого ребячества. Мало того, что в большинстве ничего не забили, так еще и ребят дешевым фолом подставили. А это вообще-то за гранью.

Отдуваться за всех и Кузнецова, в частности, пришлось, как всегда, Овечкину. При силовой поддержке Уилсона и игровой – Бекстрема. После перерыва русский капитан по-настоящему завелся и принялся, как один он умеет, молотить всех подряд. Не в ущерб, разумеется, игре. Пастрняка, главного конкурента за титул лучшего снайпера сезона, москвич приложил еще в самом дебюте в первой же смене. При счете 0:4 в течение 16 секунд от него досталось Муру и Маршанду. А спустя 6 минут рассвирепевший Ови распечатал-таки Раска.

Во втором периоде гости задавили бостонцев, перебросав их 17-2. В третьем – 17-4. Но поезд уже ушел. В любом случае задел на будущее сделан подходящий. По крайней мере в кулачных стычках победа точно за «Столичными».

Уилсон под занавес в одиночку отмутузил Маршанда и Пастрняка, который перед этим грубо у борта въехал сзади в Дженсена, но судьи не свистнули. Уилсона удалили до конца, однако его дело подхватили Зигенталер и Хатавей с Лейпсиком – уже после финальной сирены устроили массовую заварушку у скамейки хозяев. Последнее слово осталось за Овечкиным. Уходя в раздевалку, Александр доступно объяснил Пастрняку и Маршанду: «За нами должок. Мы еще встретимся. Обещаю».

Теперь – только в плей-офф.