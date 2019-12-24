Российской молодежке пора вернуть «золото» ЧМ домой!

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Российская сборная традиционно считается одним из главных фаворитов. Добавили уверенности и последние контрольные матчи, ведь разгромно были последовательно обыграны Казахстан (5:0) и Словакия (9:1).

Основными соперниками наших вновь должны стать канадцы и американцы. Однако специалисты советуют не сбрасывать со счетов и шведов с финнами (на всякий случай, предыдущими обладателями трофея). Об этом, в частности, заявил заслуженный тренер России, чемпион СССР в составе «Спартака», Федор Канарейкин в интервью «Советскому спорту». Чехия же не входит в число фаворитов, но хозява на своей площадке во все времена были готовы преподнести сюрприз.

Предварительная группа на предстоящем чемпионате мира российской сборной, конечно, досталась трудная. Кроме основных конкурентов и главных фаворитов Канады и США, тут и хозяева - чехи, и сборная Германии. Но лучше уж проверить себя в матчах с сильными соперниками сейчас, чем, возможно, потом вылететь от них в играх плей-офф!

Словаков в последней контрольной игре просто не заметили

Двадцать третьего декабря российская молодежка сыграла заключительный контрольный матч перед чемпионатом мира. Словаки были повержены у себя дома, в Жилине, безоговорочно, со счетом 9:1. Наша сборная добиралась на игру на автобусе из чешского Краварже. В стартовом составе на лед вышел вратарь Ярослав Аскаров, которого в любой момент был готов подстраховать Даниил Исаев.

Россияне начали матч без раскачки и уже в первом периоде четырежды забили в ворота хозяев, пропустив только однажды. Словаки воспользовались редкой ошибкой российских хоккеистов и реализовали выход два в ноль. Шайба у хозяев на счету Максима Чайковича. У наших отличились Александр Романов (пятая минута), Иван Морозов (11-я мин.Б), Александр Хованов (15-я мин.) и Егор Соколов (16-я мин.). Во втором периоде российская молодежка продолжила наращивать свое преимущество. Заброшенные шайбы на счету Максима Грошева (23-я мин.), Никиты Александрова (25-я мин.) и Дмитрия Воронкова (33-я мин.). Эффектную точку в матче поставили Соколов, сделавший дубль (48-я мин.Б), и Василий Подколзин (56-я мин.Б).

Добавим, что после истечения основного времени матча, команды по предварительной договоренности сыграли овертайм в формате «три на три» и провели серию буллитов. Дополнительный период продолжался до тех пор, пока Даниил Журавлев отличным броском в «девятку» не принес нашим победу и в овертайме. Победный буллит же реализовал Иван Морозов.

Игра в заключительном контрольном матче вышла на «отлично». Словаков наща молодежка попросту не заметила! Такой уверенный результат при спокойном контроле над ходом матча не может не придать российской сборной нужной уверенности. Однако шапкозакидательских настроений быть не должно. Основная проверка начнется уже 26 декабря, да еще и игрой с принципиально настроенными, как всегда, хозяевами МЧМ — сборной Чехии.

Большинство сработало отлично!

Главный тренер Валерий Брагин доверил места в спецбригадах (при одном защитнике) Егору Замуле и Александру Романову. В первой с ведущим звеном Денисенко-Хованов-Дорофеев и Воронков выходил именно Замула. Большинство на этот раз сработало отлично — наши играли 5 на 4 четыре раза, и трижды смогли его реализовать — во всех случаях забила пятерка Романов-Соколов-Марченко-Морозов-Подколзин. Поэтому еще остается вопросом, какую спецбригаду считать основной! Отметим, что ранее именно игра в большинстве вызывала самые большие вопросы.

Брагин: состав определен, под вопросом одна-две позиции

Главный тренер Валерий Брагин прокомментировал сайту Федерации хоккея России (ФХР) результат матча со Словакией, отметив, что игра была хорошей, и все звенья провели неплохой матч. По его мнению, и голы были хорошие — после отличной игры в пас и грамотных открываний. При этом шайба быстро двигалась, а тактическая выучка была на высоте.

«Конечно, словаки позволяли много — вчера они играли с чехами, уже сегодня днем играли с нами. Видно было, что у них нет свежести. Но это неважно — главное, нам самим играть правильно. Качество игры сегодня было намного лучше, чем с Казахстаном», - сказал Брагин.

Он добавил, что одна-две позиции вызывают вопросы, что «не является трудным выбором». В остальном же состав определен. «Все в рабочем режиме. У нас есть еще две ледовые тренировки до начала турнира. Будем работать над большинством-меньшинством и улучшением тактического рисунка игры. Эти тренировки будем делать более короткими, взрывными. Сейчас нужна быстрота», - заключил Брагин.

Сборная России U20: Аскаров (Исаев); Романов - Журавлев, Денисенко - Хованов - Дорофеев; Мисюль - Замула, Соколов - Воронков - Александров; Пыленков - Галенюк, Марченко - Морозов - Подколзин; Зоркин, Ртищев - Соркин - Грошев, Шабловский.

Остается только пожелать игрокам сборной России успехов и капельку удачи. Пора вернуть домой «золото» чемпионата мира после стольких лет! Ведь последний раз наши становились триумфаторами МЧМ в уже далеком 2011 году в американском городе Баффало. С тех пор же — три серебра, четыре бронзы и пятое место. Пора уже прервать эту неприятную тенденцию!

Расписание игр сборной России.

26 декабря, 17.00*. Россия — Чехия;

28 декабря, 21.00. Россия — Канада;

29 декабря, 21.00 Россия — США;

31 декабря, 17.00. Россия — Германия.

*Время московское.