Российской молодежке пора вернуть «золото» ЧМ домой! - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 декабря 2019 17:45ХоккейТрофименко Кирилл

Российской молодежке пора вернуть «золото» ЧМ домой!

Молодежный чемпионат мира (МЧМ) по хоккею стартует 26 декабря в Чехии.

Российская сборная традиционно считается одним из главных фаворитов. Добавили уверенности и последние контрольные матчи, ведь разгромно были последовательно обыграны Казахстан (5:0) и Словакия (9:1).

Основными соперниками наших вновь должны стать канадцы и американцы. Однако специалисты советуют не сбрасывать со счетов и шведов с финнами (на всякий случай, предыдущими обладателями трофея). Об этом, в частности, заявил заслуженный тренер России, чемпион СССР в составе «Спартака», Федор Канарейкин в интервью «Советскому спорту». Чехия же не входит в число фаворитов, но хозява на своей площадке во все времена были готовы преподнести сюрприз.

Предварительная группа на предстоящем чемпионате мира российской сборной, конечно, досталась трудная. Кроме основных конкурентов и главных фаворитов Канады и США, тут и хозяева - чехи, и сборная Германии. Но лучше уж проверить себя в матчах с сильными соперниками сейчас, чем, возможно, потом вылететь от них в играх плей-офф!

Словаков в последней контрольной игре просто не заметили

Двадцать третьего декабря российская молодежка сыграла заключительный контрольный матч перед чемпионатом мира. Словаки были повержены у себя дома, в Жилине, безоговорочно, со счетом 9:1. Наша сборная добиралась на игру на автобусе из чешского Краварже. В стартовом составе на лед вышел вратарь Ярослав Аскаров, которого в любой момент был готов подстраховать Даниил Исаев.

Россияне начали матч без раскачки и уже в первом периоде четырежды забили в ворота хозяев, пропустив только однажды. Словаки воспользовались редкой ошибкой российских хоккеистов и реализовали выход два в ноль. Шайба у хозяев на счету Максима Чайковича. У наших отличились Александр Романов (пятая минута), Иван Морозов (11-я мин.Б), Александр Хованов (15-я мин.) и Егор Соколов (16-я мин.). Во втором периоде российская молодежка продолжила наращивать свое преимущество. Заброшенные шайбы на счету Максима Грошева (23-я мин.), Никиты Александрова (25-я мин.) и Дмитрия Воронкова (33-я мин.). Эффектную точку в матче поставили Соколов, сделавший дубль (48-я мин.Б), и Василий Подколзин (56-я мин.Б).

Добавим, что после истечения основного времени матча, команды по предварительной договоренности сыграли овертайм в формате «три на три» и провели серию буллитов. Дополнительный период продолжался до тех пор, пока Даниил Журавлев отличным броском в «девятку» не принес нашим победу и в овертайме. Победный буллит же реализовал Иван Морозов.

Игра в заключительном контрольном матче вышла на «отлично». Словаков наща молодежка попросту не заметила! Такой уверенный результат при спокойном контроле над ходом матча не может не придать российской сборной нужной уверенности. Однако шапкозакидательских настроений быть не должно. Основная проверка начнется уже 26 декабря, да еще и игрой с принципиально настроенными, как всегда, хозяевами МЧМ — сборной Чехии.

Большинство сработало отлично!

Главный тренер Валерий Брагин доверил места в спецбригадах (при одном защитнике) Егору Замуле и Александру Романову. В первой с ведущим звеном Денисенко-Хованов-Дорофеев и Воронков выходил именно Замула. Большинство на этот раз сработало отлично — наши играли 5 на 4 четыре раза, и трижды смогли его реализовать — во всех случаях забила пятерка Романов-Соколов-Марченко-Морозов-Подколзин. Поэтому еще остается вопросом, какую спецбригаду считать основной! Отметим, что ранее именно игра в большинстве вызывала самые большие вопросы.

Брагин: состав определен, под вопросом одна-две позиции

Главный тренер Валерий Брагин прокомментировал сайту Федерации хоккея России (ФХР) результат матча со Словакией, отметив, что игра была хорошей, и все звенья провели неплохой матч. По его мнению, и голы были хорошие — после отличной игры в пас и грамотных открываний. При этом шайба быстро двигалась, а тактическая выучка была на высоте.

«Конечно, словаки позволяли много — вчера они играли с чехами, уже сегодня днем играли с нами. Видно было, что у них нет свежести. Но это неважно — главное, нам самим играть правильно. Качество игры сегодня было намного лучше, чем с Казахстаном», - сказал Брагин.

Он добавил, что одна-две позиции вызывают вопросы, что «не является трудным выбором». В остальном же состав определен. «Все в рабочем режиме. У нас есть еще две ледовые тренировки до начала турнира. Будем работать над большинством-меньшинством и улучшением тактического рисунка игры. Эти тренировки будем делать более короткими, взрывными. Сейчас нужна быстрота», - заключил Брагин.

Сборная России U20: Аскаров (Исаев); Романов - Журавлев, Денисенко - Хованов - Дорофеев; Мисюль - Замула, Соколов - Воронков - Александров; Пыленков - Галенюк, Марченко - Морозов - Подколзин; Зоркин, Ртищев - Соркин - Грошев, Шабловский.

Остается только пожелать игрокам сборной России успехов и капельку удачи. Пора вернуть домой «золото» чемпионата мира после стольких лет! Ведь последний раз наши становились триумфаторами МЧМ в уже далеком 2011 году в американском городе Баффало. С тех пор же — три серебра, четыре бронзы и пятое место. Пора уже прервать эту неприятную тенденцию!

Расписание игр сборной России.

26 декабря, 17.00*. Россия — Чехия;

28 декабря, 21.00. Россия — Канада;

29 декабря, 21.00 Россия — США;

31 декабря, 17.00. Россия — Германия.

*Время московское.

Отпуск по уходу: вся правда об Алине Загитовой То, что женское фигурное катание давно стало детским – набившая оскомину банальность. 15.12.2019 09:30 Фигурное катание Яременко Николай
Еще по теме:
Тренер Туктамышевой: У Лизы есть конкретная задача, а будет ли участвовать Косторная – не важно Даниил Глейхенгауз – о Загитовой: Эмоции спортсмена невозможно прочувствовать другим людям Алина Загитова: Впервые выступала при такой большой аудитории
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Московский футбол готовится к Году Бескова К концу года региональные футбольные федерации подводят итоги года. Сегодня свою конференцию проводила Московская федерация футбола. 20.12.2019 14:00 Футбол Коновальцева Елена
Месси и Роналду подмяли под себя НБА Впервые в истории три первые строчки в годовом отчете авторитетного агентства Sporting Intelligence о среднем размере зарплат заняли футбольные клубы. 24.12.2019 08:00 Футбол Безъязычный Алексей
«В европейском рейтинге у нас такой отрыв, что еще лет 20 никто не догонит» Президент Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ) Андрей Стукалов о лидирующих позициях на европейской арене, появлении в профессиональном футболе вратаря «Спартака» Александра Селихова и выстраивании отношений между студенческим и профессиональным футболом. 23.12.2019 14:00 Футбол Зибрак Артем
Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав
Прогресс остановился? Россиянки – без медалей в пасьюте После бронзы в спринте и серебра в эстафете российские биатлонистки не сумели выиграть еще одну награду. В гонке преследования лучшая из наших – Светлана Миронова – осталась 11-й. 15.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай
Ругань вокруг Загитовой не удивляет. Но за что ее жалеть? Продолжают кипеть страсти вокруг главного события минувшей недели – заявления олимпийской чемпионки Алины Загитовой о том, что она приостанавливает карьеру. 16.12.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
В логове Фуркада – жара, а потом дожди. Во Франции стартует 3-й этап Кубка мира В четверг в Анси начинается последний в уходящем году этап Кубка мира-2019/20. 19.12.2019 08:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
18:51 Футбол Геннадий Орлов: Соболев может оказаться в «Зените», тема с Миранчуками закрыта
18:33 Футбол Шомуродов признан футболистам года в Узбекистане
18:19 Футбол Болельщики «Краснодара» назвали Перейру лучшим футболистом в истории клуба
18:07 Футбол Президент «Урала» о новых штрафах за критику арбитров: Судьи – неприкасаемые?
17:56 ММА Дацика задержали за незаконный переход границы
17:39 Футбол Александр Дюков: Не думаю, что Fan ID будет использоваться, как на чемпионате мира
17:34 Футбол Александр Дюков: Задержанные люди должны были участвовать в драке на Конюшенной площади
17:29 Маргарита Пахноцкая: Ждем документ от общего собрания, после чего будем готовы дать комментарии
17:29 Олимпиада Швейцарская компания Schellenberg Wittmer будет представлять интересы РУСАДА в CAS
17:24 Футбол Александр Дюков: Мат – проблема, с которой нужно что-то делать
17:17 Футбол Президент Татарстана: У меня были огромные ожидания от «Рубина»
17:12 Олимпиада Светлана Журова: Надо готовиться к суду и резко приводить свои аргументы
17:12 ММА Хабиб Нурмагомедов: Пусть Макгрегор выиграет десять боев, тогда поговорим о реванше
17:07 Футбол Александр Дюков: Оценка работе Егорова будет дана в январе
17:03 Футбол Александр Дюков: За комментариями о задержаниях фанатов обращайтесь в лигу, иначе зачем она нужна
16:58 Хоккей «Торпедо» подписало контракт с Серебряковым
16:47 Фигурное катание Тренер Туктамышевой: У Лизы есть конкретная задача, а будет ли участвовать Косторная – не важно
16:37 Футбол Слуцкий и Дзюба потролили друг друга в инстаграме
16:28 Олимпиада Александр Лукашенко: Россию за допинг на колено наклоняют, это неправильно
16:26 Футбол «Спартак» отпустил Педро Рошу во «Фламенго»
Главу МВД Татарстана привлекли к ответственности после учений со школьниками
Эксперты поставили «двойку» руководству Волгограда и Волжского за плохое управление
Казаков по национальности в Ростовской области посчитают во время переписи-2020
Бывшему нижегородскому министру Власову продлили срок заключения под стражей
Как в новогодние праздники будут работать магазины Петрозаводска
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика