Михаил Григоренко: Мои дети – счастливы! Получают подарки дважды…

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– Михаил, дубль в Подольске, дубль в Москве – чувствуете кураж? Разыгрались?

– Ребята отдают хорошо, броски получаются – шайба залетает. Игры за сборную придали энергии, нужно стараться и работать дальше.

– Как вам игра против «Металлурга»?

– Неплохой матч, интересный для болельщиков. Всегда радует, удачная реализация лишнего. Сорокин молодец.

– Когда сели в штрафной бокс за выброс шайбы, какие были мысли?

– Я был уверен в ребятах, что они выстоят.

– Вроде победы идут одна за одной, но первые периоды у ЦСКА не складываются…

– Не сказал бы, что мы провалили начало. Совершали ошибки, потери в средней зоне,но продолжали трудиться.

– Самый важный период – третий?

Конечно. А вообще, игра состоит из трех периодов.

– Завтра уже московское дерби…

– Сегодня отдохнем, а завтра подготовимся к «Динамо». Бело-голубые – серьезный соперник. У нас в прошлом сезоне уже бывали спаренные матчи. Тогда выиграли две из двух. Надеюсь, повторим.

– 6 побед в ряду – трудности ЦСКА позади? Следите за турнирной таблицей?

– Без спадов тяжело пройти весь сезон. Таблица быстро меняется.

– Новогоднее настроение появилось? Тем более, ваша супруга – канадка, а у них завтра Рождество? Отмечать будете?

– Настроение есть, жаль, что снега нет. Завтра отметим с детьми, подарим подарки и проснемся под елкой.

– Вы два раза получается отмечаете? Дети два раза подарки получают?

– Да, они – счастливые!

– Сами, что попросите у Деда Мороза?

– Больше голов забивать и еще один Кубок Гагарина.