Найт на российской улице. Как наши проиграли американцам

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Шумиха вокруг демарша капитана канадцев сослужила российской сборной дурную службу. Американцы были свежи и быстры, их вратарь Спенсер Найт сделал выводы из поражения в полуфинале ЮЧМ-2019 от наших и превратился в стену. Пробить его прямым броском было архисложно.

Подопечные Валерия Брагина вместо того, чтобы лезть на пятачок, тратили силы на ненужные стыки, хватали глупые удаления. Да и сами в большинстве не зажгли.

А ведь звездно-полосатые шансы нам давали. Их форвард Артур Калиев схватил два удаления в одном эпизоде за удар клюшкой и на 4 минуты присел в штрафной бокс.

Эх, забей Морозов с ближнего пятачка после паса на ближнюю штангу Марченко, но шайба бабочкой влетела в шлем вратаря.

Лучший защитник МЧМ-2019 Романов расколол их легенду №17 – по всем правилам. А Мисюль схватил (2+10) минут за фол против американского бомбардира Пинто и позволил поучаствовать в игре юному Грошеву. За отсидку на лобном месте ему в протоколе запишут участие в матче.

Удаление Круглова могло принести нам гол, но Соркин с добивания угодил в штангу. Американцы ответили результативным розыгрышем лишнего. Уантаймер Калииева отразить Мифтахов не сумел. Через 6 (!) секунд шайба второй раз побывала в воротах россиян.

После вбрасывания шайба перескочила через клюшку Денисенко, последовала передача на Робертсона, бросок у него не получился. Мог спасти положение Мисюль, но не смотрел на шайбу, и та лягушкой заскочила в сетку, перепрыгнув клюшку Мифтахова.

Надо признать: гол американцев назревал, но чтобы забить сразу два…

Третий период начался с бабочки Мифтахова. Шайба каким-то образом выпала из его экипировки за линию ворот. Но почему дали бросить все тому же Калиеву. На лед вышел Аскаров, жертва стартового матча с чехами. В Швеции он переиграл Найта на ЮЧМ. И теперь сохранил ворота на замке. Только этого для успеха было мало.

Звездно-полосатые вовсю сушили игру, а наши на пятачок не спешили. Силы кончились.

Гол Романова подарил было надежду. А его папе и маме, сидевших в Остраве на трибуне, львиную порцию положительных эмоций.

Увы, полученное большинство мы провели бездарно. За 2:05 до сирены американцы после проброса взяли тайм-аут. Телевизионщики устремили камеры на Игоря Ларионова. Нет, не он главный тренер россиян.

Брагин снял вратаря. За минуту до сирены сфолили на Хованове, Воронков полетел мстить за партнера. Во время тайма-аута инициативу на лавке захватил Профессор. Игра продолжилась в формате «6 на 4». Однако Романову не удалось еще раз уязвить Найта. Наставник звездно-полосатых Скотт Санделин переиграл штаб Брагина. Найт на российской улице!

31 декабря надо кровь из носу побеждать немцев. Иначе…