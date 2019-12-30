Бобровский снова запускает пять шайб, но его «Флорида» побеждает

Восьмую победу кряду одержал «Сент-Луис» (над «Виннипегом» – 4:1), третью – «Бостон» (над «Баффало» – 3:2). Однако финалисты Кубка Стэнли-2019 так и не сумели достать команду Ови, проигравшую после рождественской паузы оба матча. «Вашингтон» по-прежнему возглавляет общую таблицу, но отрыв от «Блюз» скукожился до одного очка.

Обладатели Кубка Стэнли играли с «Джетс» два матча подряд. Если в Виннипеге «блюзмены» дожали хозяев в овертайме (5:4), то в Сент-Луисе без проблем управились в основное время – 4:1. Оркестр не заметил потери первой скрипки? Выходит, так. Владимир Тарасенко может спокойно восстанавливаться после операции.

Это на Западе. А вот на Востоке пожар каждый день. Разве что «Детройту», «Нью-Джерси» и «Оттаве» пора сушить весла. Впрочем, юный лидер «дьяволов» Джек Хьюз еще на что-то надеется. И правильно делает! Первая звезда матча с «Оттавой» – передача и гол в овертайме (4:3) заявил:

– Нам очень нужны очки. Положение в таблице нас не устраивает. Будет биться за плей-офф до конца.

Ну да, у «Нью-Джерси» впереди еще 44 игры, а до уайлд-кард, которая сейчас в руках «Каролины», каких-то 16 очков. А что? С отставкой тренера Хайнса и отправкой в «Аризону» Холла жизнь, кажется, налаживается. Без эгоистичного MVP-2018, который по истечении будущим летом контракта в Ньюарке точно бы не остался, расправили крылья не только Хьюз и Хишир. Главное – заработал на полную мощность мозговой центр команды в лице Никиты Гусева. Реализовав 5 на 3, москвич забил второй матч подряд, а всего после расставания с наставником-самодуром в 11 встречах намолотил 10 (2+8) очков!

Я же сразу говорил, что все проблемы лучшего игрока КХЛ из-за коуча. А мне не верили! Несмотря на два месяца издевательств Хайнса, Гусев уже сегодня второй бомбардир «Нью-Джерси» и второй ассистент – 7 голов, 15 передач.

Замечу, Холл в «Аризоне» пока отнюдь не демонстрирует игру на 10 млн долларов в год, на которые канадец очевидно претендует. Да, после двух туров без очков он сегодня открыл счет в поединке с «Далласом», однако, когда пришла пора больших дел, распиаренный форвард куда-то испарился.

Гости феноменально отыграли третий период, начав его уступая 0:2. В ворота «койотов» залетели четыре безответные шайбы, а сравнял счет неистовый Александр Радулов. Странно, что первую звезду дали финну Хинтцу, который с подачи Гурьянова забил победный гол. Ибо лучшим безусловно был капитан «Далласа» Джейми Бенн. Он начал погоню, распечатав на 43-й минуте Раанту. Спустя семь с половиной минут вывел на убойный щелчок Радулова. А под самый занавес дважды смачно размазал по борту капитана хозяев Экмана-Ларссона, отомстив шведу за подлый фол в начале игры, когда он атаковал Бенна без шайбы.

За всей этой роскошью из ворот «Старз» наблюдал Антон Худобин, только в первой трети отразивший 20 бросков. Есть девятая победа в сезоне в 13 матчах, в которых россиянин выходил в старте.

Но вернемся на Запад. Сергей Бобровский снова заглотнул пять шайб – пятый раз в сезоне! Тем не менее «Монреаль» настолько слаб, что и этого не хватило – 5:6. У «Флориды» выдающийся матч удался звену Дадонов (0+2) – Барков (2+1) – Юбердо (2+2): 9 очков на троих. Две шайбы и две передачи помогли Юбердо обойти в гонке бомбардиров Панарина и Айкела из «Баффало» – 53 (16+37) очка: шестое место в НХЛ, а по передачам – четвертое.

К сожалению, в борьбе самых результативных не участвует MVP-2019 Никита Кучеров. Второй кряду сухой матч, а его «Тампа», хотя и перебросала «Детройт» почти вдвое – 39 против 20, довольствовалась минимальной победой 2:1. Да еще неизвестно, как бы все закончилось, если бы при равном счете в третьем периоде Пойнт не исполнил бы цирковой номер. С двух метров сбоку, не глядя на ворота, метнул шайбу в ближнюю девятку. Словно сачком, как в лакроссе, шайбу в игольное ушко положил. Красотища – и высочайшее мастерство!

Но «Тампе» по-прежнему далеко до уайлд-кард – отставание от «Каролины» четыре очка. Правда, у «молний» две игры в запасе.