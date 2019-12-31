Гюнтцель стал жертвой (Ев)гения Малкина… - Советский спорт
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31 декабря 2019 08:29ХоккейСлавин Виталий

Гюнтцель стал жертвой (Ев)гения Малкина…

…А сам Джино принял удар от Ткачука, Боровицки и Пажо.

«Питтсбург» легко обыграл никакую «Оттаву» (5:2) и вернулся на второе место в столичном дивизионе, скинув с него «Айлендерс». Малкин буднично выбил очередные 3 (2+1) очка и продлил результативную серию до девяти матчей. Но мы сегодня поговорим о другом. О гениях.

Кто в моем понимании хоккейный гений? Человек, у которого на поток поставлено то, что другие вообще делать не умеют.

Вот, например, единственный представитель России на Матче звезд-2020 Артемий Панарин. Перемещается по площадке с черепашьей скоростью. Может и вообще семенить-крутиться на месте. Однако никто у него ни шайбу отобрать не может, ни на корпус поймать. При этом из 100 передач 99 у него точные. Ну хорошо – 98. Настолько чутко уралец контролирует все, что происходит вокруг. Настолько он координирован, ловок и легок на руку. Главное – все проворачивает это, нисколько не напрягаясь. Будто само собой получается.

Такие они – инопланетяне!

У его земляка с Южного Урала похожая история. Просто у Джино габариты солиднее. Потому он, когда в настроении – и когда Кросби нет рядом! – властелин хоккейной планеты. Захочет - всю пятерку объедет на одном коньке. Захочет – щелчком от ушей в девятку по заказу залепит. Захочет – пас в любую точку коробки выложит так, что партнеру останется по пустому углу ворот не промазать.

Именно это случилось на 7-й минуте третьего периода матча с «Оттавой». Малыч уже оформил стандартный дубль. Соперник при счете 4:2 почти не трепыхался. Но не кончать же на этом шоу! Зрители заплатили за 60 минут, а не за 43. Ну и покатил наш Евгений вперед, приняв шайбу от Раста. Доехал до ворот с висящим на спине защитником, который выталкивал россиянина влево. Что делать?

- Как что! – удивится простой смертный. – Пуляй с пятака! Авось залетит. Или кто-то добьет-подправит с отскока.

- Нет! – усмехается (Ев)гений. – Это шанс забить в лучшем случае 50 на 50. А я знаю, как это сделать наверняка. Просто потому, что у меня глаза на затылке имеются.

И что Малкин изображает? Исхитряется своими длиннющими руками, когда все, в том числе голкипер, укатили в сторону от ворот, вернуть шайбу на пятак. Гюнтцелю оставалось ткнуть ее в пустую рамку. 5:2.

Да вот беда. Партнер-то знал, что от Джино всегда нужно ждать чуда, а вот молодой зашитник «сенаторов» Шабо пока, видно, еще только учится. Перестроиться он не успел и оказался на пути Гюнтцеля. Да так подсек Джейка, что тот на полном ходу вломился в борт руками, плечом и головой. К счастью, Шабо сверху ему коньком по шее не треснул.

Гюнтцель тут же вскочил и с гримасой боли, держась за ушибленную руку, мгновенно скрылся в подтрибунке. А ведь вчера НХЛ пригласила Джейка впервые в карьере на Матч звезд-2020 в Сент-Луис. Обидно будет для нападающего пропустить такое событие.

Вот и думай, к кому тут претензии: к волшебнику Джино или управленцу Беттману с его коробками-лифтами, травмы на которых запрограммированы. Не можете отодвинуть ворота дальше от лицевого борта, сделайте их максимально мягкими, упругими, чтоб от стыка с ними у ваших работников не ломались кости.

Ну а гости и без подсказок догадались, кто виноват во всех их бедах. Когда игра плавно катилась к очередному безнадежному поражению законченного аутсайдера, за 20 секунд до финальной сирены Ткачук, младший сын популярного силового форварда сборной США, подловил в углу площадки и смачно хитанул сами знаете кого. Ну да – чай не Панарин. Промахнуться по фигуре ростом под два метра сложно.

Однако Ткачук на этом не угомонился. Принялся прессовать Малкина. Тут еще и некий Боровицки присоединился. Два против одного! «Пингвины» кинулись на выручку вожака, вспыхнула массовая заварушка. Но без экзальтации – краги никто не сбросил и до фингалов не дошло. Хотя Ткачук-младший своего добился – опрокинул Малыча на лопатки. Что скажешь? Герой! Папа тебя хоть чему-то научил.

Женя от всей этой дешевой фигни только улыбался. Но когда он встал и собирался покинуть поле, вдруг удостоился шлепка в ухо от Пажо?! Джино слегка обомлел, но сработал на автомате: в голову канадца тут же откуда-то сверху прилетел ответный удар крюком клюшки Малкина.

Занавес. С Новым годом!

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