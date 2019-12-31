Россия в четвертьфинале МЧМ. Германия разгромлена - Советский спорт
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31 декабря 2019 19:35ХоккейТрофименко Кирилл

Россия в четвертьфинале МЧМ. Германия разгромлена

Молодежная сборная России накануне Нового года проводила решающий матч в группе против немцев на МЧМ.

После трех туров у обеих команд было по 3 очка, нашим требовалась только победа. Другой результат (во что верить совсем не хотелось!) отправил бы россиян на последнее место и заставил биться уже за сохранение прописки в элитном дивизионе с Казахстаном. Пугающая перспектива...

Если учесть что первые два места в другой группе практически забронировали шведы и прошлогодние обладатели трофея финны, то расклады в любом случае были не самые утешительные. Выше третьего места нашим ведь никак не подняться. Но турнир уже показал, что от российской «молодежки» можно ожидать чего угодно! Сначала проиграли 3:4 хозявам первенства чехам, потом вынесли «в одну калитку» канадцев 6:0, но уступили американцам 1:3. Отметим, что наши абсолютно были худшими по реализации большинства — ноль голов. Тренеры во главе с Валерием Брагиным начали тасовать спецбригады, но успеха это так и не приносило. Оставалось надеяться, что дальше будет лучше в этом важном компоненте.

Сборная Германии после поражений от Канады и США сенсационно победила чехов. Ситуация в группе перед матчем была такова: у США 8 очков, у Канады — 6, в активе Чехии — 4, у наших и немцев — по 3. Напомним, что сборные Германии и России встречались в рамках молодежных первенств пять раз. Побеждала только российская молодежь при разнице шайб 28:3! Вроде обнадеживающая статистика, но этот МЧМ показал, что возможно все. Нашим расслабляться было нельзя!

Большинство заработало. Результат сразу пришел

Россияне сразу обрушили шквал атак на ворота немецкого голкипера Хендрика Хане. Тот выручал, но на седьмой минуте и он был бессилен против броска Кирилла Марченко. Наши забили очень важный первый гол! Почти сразу заработали еще и удаление у соперника, но большинство реализовать снова не удалось. До ворот вратаря россиян Ярослава Аскарова шайба и вовсе не доходила, наши имели безоговорочное преимущество. Они в равных составах почти две минуты не выпускали немцев из своей зоны, и на 14-й минуте Марченко сделал дубль! Аскаров вскоре тоже оказался при деле, совершив суперсейв!

Во втором периоде положение дел не изменилось. Наши давили, немцы оборонялись. Только в большинстве они атаковали, Аскаров выручал! Стало тревожно, но на 35-й минуте Григорий Денисенко наконец реализовал первое большинство на турнире! Не прошло и 40 секунд как Павел Дорофеев еще раз реализовал лишнего. Минуло три минуты, и Дорофеев снова забил в большинстве. Три раза подряд сработало! Как вовремя неприятная традиция прервана.

38 секунд прошло в третьем периоде, и вот уже 6:0. Дмитрий Воронков забил Тобиасу Анчичке, сменившему Хане! Немцы смогли забить только гол престижа, и 6:1 — уверенная победа наших! Эта победа обеспечила России место в плей-офф, набрано 6 очков. Кто достанется в соперники по четвертьфиналу узнаем чуть позже. Наши выйдут в четвертьфинал, скорее всего, с третьего места. Там предстоит встретиться с финнами, если они не проиграют швейцарцам.

Победа над Германией стала хорошим подарком болельщикам к Новому году. Но как же нервно все складывается! Остается пожелать «молодежке» обрести, наконец, стабильность, и все придет.

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