После Швейцарии ждем Швецию? Сборная России – в полуфинале МЧМ

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Нас пугали Швейцарией, сокрушившей в группе Финляндию (5:2), а год назад, в Ванкувере, снявшую в четвертьфинале с пробега фаворитов шведов. Есть в швейцарском в составе Эбишер, навеявший воспоминания о МЧМ-1998 и ЧМ-1998. Ох и намучились наши тогда с их вратарем. Но мы помним и утешительный финал МЧМ-2019, подаривший России бронзу.

А вот переезд из Остравы в Тршинец не пугал. Играли при пустых трибунах и что? Репортаж вели не с места событий, а из Москвы. Юрий Розанов – как всегда на понтах, Артем Батрак, хоть и не смотрел ленту «Семь стариков и одна девушка», говорил по делу. Молодец!

Ворота защищал Аскаров, кредит доверия у него, как у Третьяка. В первом периоде сам создал проблему, сам ее решил.

Марченко попал в штангу, Журавлев не попал в пустые ворота. Преимущество гигантское, а счет к перерыву 0:0.

Во втором перерыве наши наказали соперника за нарушение численного состава. Воронков добил шайбу после наброса капитана Денисенко. Как объяснил в студии уволенный из сборной тренер Юрий Бабенко, Валерий Брагин что-то там передернул в спецбригаде.

Не смутил россиян и нелепый ответный гол. Череда помарок, и Жобен докопал момент.

Хованов после расчетливого прострела Денисенко на пятачок в касание переадресовал шайбу в сетку. Черту подвел Воронков, завершив многоходовую контратаку с последним пасом от Хованова. В творческой лаборатории Дмитрия Квартальнова он обречен на прогресс…

Третий период стал бы тихим эндшпилем, если бы не вопиющий выход из берегов Подколзина. Он сунул клюшкой сопернику ниже пояса и отправился в штрафной бокс. Хорошо, что на две минуты. А ведь мог схлопотать все 5+20.

Швейцарцы встрепенулись, но наши выстояли. Удивило, что Брагин не снял злостного нарушителя дисциплины с игры.

Наши – в полуфинале. Молодцы! Болельщики в пустом зале были того же мнения. Лучшими игроками матча организаторы признали вратарей.

Ждем соперника. Теперь ведь жесткой сетки нет. Если шведы обыграют чехов – то играем с «Тре Крунур». В противном случае возможны разные варианты.