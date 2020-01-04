Браво, Илья! Ничушкин смог, а чем Ковальчук хуже? Болеем за «Монреаль»

Аплодирую Ковальчуку. Вот это называется настоящий спортсмен. Что главное в спорте и в жизни вообще? Доигрывать каждый эпизод до конца! Чтоб потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые… Ну вы знаете…

Отличная сделка для «Монреаля» и россиянина. По большому счету никто ничем не рискует. Кови за полтора сезона – предыдущий и половину этого – заработал уже 14 млн долларов, а «Канадиенс» на сегодня примерно столько же потерял. Давайте вместе посчитаем, сколько стоят форварды клуба, надолго угодившие в лазарет:

– Джонатан Друэн – 5,5 млн;

– Брендан Галлахер (ассистент капитана) – 3,75 млн;

– Пол Байрон (ассистент капитана) – 3,4 млн;

– Йоэль Армия – 2,6 млн;

– Мэттью Пека – 1,3 млн

Итого – 16,55 млн долларов. Ну да, даже больше заработка Кови за полтора сезона.

«Монреаль» по сути бесплатно приобрел форварда, потенциально способного стать ключевой фигурой при розыгрыше большинства. При этом канадцы сознательно закрывают глаза на основную слабость россиянина – чудовищный «плюс/минус». Иначе говоря, неумение обороняться. Ибо главная задача новичка – хоть как-то заменить выбывших бомбардиров.

Для Ильи – тоже беспроигрышный вариант. Учиться защищаться ему уже поздно. А вот, то что он не разучился забивать, ему как раз и предстоит доказать на новом месте работе. Для чего ему, судя по всему, предоставят карт-бланш.

Все теперь в руках Ковальчука. И если он согласился на этот контракт, значит, уверен в себе. Потому что все понимают – для 36-летнего нападающего это последний шанс остаться в НХЛ. Нынешняя затяжная пауза после разрыва отношений с «Лос-Анджелесом» и заключения минимального годового договора на 700 тыс долларов с «Канадиенс» - тому подтверждение. Спроса на рынке на Илью уже сейчас нет. Если бы не вал травм в «Монреале»…

Неважно, что канадцы вряд ли попадут в плей-офф. Для Кови сейчас главное – показать себя. Если это получится, кто-то из тех, кто претендует на Кубок Стэнли, перед дедлайном на переходы обязательно его перекупит – за такие копейки-то!

Да и над контрактом в 700 тыс смеяться не стоит. На столько же подписались Джейсон Спецца (36 лет) в «Торонто» и Патрик Марло (39) в «Сан-Хосе». В «Бостоне» у капитана финалистов Кубка Стэнли-2019 Здено Хары – 2 млн.

Я еще всем напомню о спасательном круге в 850 тыс долларов, который прозорливо метнул Джо Сакик в «Колорадо» сами знаете кому. И ведь сработало! Ныне Валерий Ничушкин – неотъемлемая часть второй команды западной конференции, реального претендента на Кубок Стэнли-2020.

В любом случае, как бы ни сложилась дальнейшая карьера Ильи в НХЛ, все мы в России теперь будем с особым вниманием следить за легендарным клубом.

5 января, воскресенье. 3 ночи по Москве. «Монреаль» – «Питтсбург». Кови против Джино.

Смотреть всем! Если, разумеется, тренер Клод Жюльен отважится сразу бросить ветерана в бой. Но какой смысл ему тянуть – плей-офф для «Канадиенс» уже начался, а забивать попросту некому!