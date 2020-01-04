Россия – в финале. Наша молодежная сборная героически одолела шведов - Советский спорт
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04 января 2020 20:00Хоккей

Россия – в финале. Наша молодежная сборная героически одолела шведов

Несмотря на очевидную ошибку с выбором вратаря, пропустив на 16-й секунде, а потом растеряв перевес 3:1, наши одержали победу 5:4 в овертайме.

Теперь ждем соперника по золотому матчу, который начнется в воскресенье в 21.00 по московскому времени.

11786 зрителей собрал обладатель Кубка Гагарина ЦСКА в Сочи. На матче, проходившем параллельно полуфиналу МЧМ-2020 Швеция – Россия. Болельщикам в олимпийской столице-2014 команда Валерия Брагина не шибко интересна.

А в Остраве события разворачивались стремительно. Уже на 16-й секунде защитник шведов Сандин, начинавший сезон в «Торонто», щелчком от синей линии отправил шайбу в сетку. Нашему вратарю Аскарову не помогла и ловушка на правой руке. Так что мы так и не поняли, каким номером начала полуфинал сборная России. Наверное, первым, как обещал помощник главного тренера Игорь Ларионов.

Вскоре наши ответили голом в большинстве. Могло показаться, весьма дешевым. И все-таки, похвалим Морозова за бросок со среднего пятачка и Подколзина за передачу из-за ворот.

На этом беды скандинавов не закончились. Их лучший бомбардир и автор «лакросс»-гола в ворота финнов Хёгландер локтем засадил в голову нашему капитану Денисенко и закончил полуфинал, по сути, не начав.

Хованов забил в большинстве, мог и Галенюк. Потом ошибся на выходе вратарь Альнефельт, подарив шайбу Соколову – 1:3.

Увы, с дисциплиной у нас швах. Романов ошибся в передаче, толкнул соперника в спину и присел в штрафной бокс. Бригада большинства шведов наказала голом.

После перерыва Хованов решил повторить акцию Хёгландера и выпал из игры на 12 минут за атаку в область головы и шеи. Сандин от синей линии уничтожил Аскарова – 3:3.

На последней минуте периода Марченко после скидки Подколзина бросал в пустой угол, но на пути шайбы выросла клюшка вратаря. Судьи отправились в «кино», не поверив с такой сэйв. Но гола ведь и вправду не было.

Удаление Соркина в начале третьего периода (на сей раз оправданное) обернулось очередным результативным шведским броском с приличного расстояния. Неужели у Аскарова близорукость? Или трафик у его ворота создавали подходящий? Это уже не важно, поскольку пост номер один занял Мифтахов, остановивший канадцев.

Соколов сравнял счет. Мифтахов выручил. Проиграть было бы обидно и несправедливо. Наши ведь переигрывали шведов в равных составах.

Соперники вкатились в овертайм. Перед которым телевизионщики взяли крупным планом российский тренерский штаб – Брагин, Ларионов, Бойков. А где же Хабибулин? Неужели уволен за мудреж с вратарями? Давно пора. Назначение этого скользкого персонажа, дважды отказывающего играть за сборную России, вызвало недоумение.

К слову, Валерий Брагин славился умением вовремя передернуть голкиперов, не доверяясь тренерам вратарей. Но это другая тема. К ней мы еще вернемся.

Противостоять шведам в формате «3 на 3» - смерти подобно. Но наши с великолепным Мифтаховым выстояли. А Морозов, не забивавший ни в группе, ни в четвертьфинале, вывел сборную России в финал.

Лучшим у наших признали… нет, не Аскарова, а Соколова, сделавшего, как и Морозов, дубль.

Ждем соперника. В последний раз Россия играла золотой матч в Хельсинки-2016 и уступила в овертайме хозяевам.

Малкин и Панарин сделали по три передачи и победили. Ови забил, но проиграл Рождественский перерыв в США и Канаде закончился, команды немного отдохнули и с новыми силами ринулись в бой. 29.12.2019 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл
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