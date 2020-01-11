Малкин забивал и отдавал, «Питтсбург» победил

Всего три матча состоялись в пятницу НХЛ, и все они таили интригу! Еще бы, фавориты играли с фаворитами («Колорадо» – «Питтсбург»), середняки выясняли отношения между собой («Каролина» – «Аризона»), аутсайдеры проверяли, кто из них хуже («Детройт» – «Оттава»).

«Питтсбург» догонял, догонял и дожал «Колорадо»

Главным матчем стала игра в Денвере. «Колорадо» с Валерием Ничушкиным проиграл семь из последних десяти матчей, растерял почти весь очковый запас перед преследователями на Западе и все ниже опускается в своей конференции. Гости из Питтсбурга во главе с Евгением Малкиным до этого чудом обыграли «Вегас» (4:3) при всего 16 бросках в створ ворот! «Пингвинз» уверенно держатся на третьем-четвертом месте на Востоке, а Малкин набрал уже больше 40 очков.

Соперники с самого начала матча отвечали атакой на атаку. Однако первую шайбу пришлось ждать 15 минут, у хозяев отличился Нэтан Маккиннон. Потом снова наступила безголевая засуха, которую в середине второй трети прервал Теодорс Блюгерс, сравняв счет. «Лавины» под занавес периода все-таки снова вышли вперед усилиями Габриэля Ландескога! «Питтсбург» вскоре опять сравнял: на 42-й минуте Малкин ассистировал Брайану Расту. Российский бомбардир на этом не остановился и на 56-й минуте забил сам, но «Колорадо» отыгрался в концовке. И все-таки «Питтсбург» усилиями Джареда Макканна дожал соперника на четвертой минуте овертайма!

Свечников сделал голевую передачу, «Каролина» победила

Встреча «Каролины» и «Аризоны» обещала стать равной. Обе команды отчаянно сражаются за зону плей-офф в своих дивизионах. «Койоты» четвертые на Западе, а «Ураганы» лишь седьмые на Востоке, но в данном случае это ничего не значило. Ведь у «Каролины» было несколько дней отдыха, «Аризона» же играла только накануне, плюс длинный перелет после четырех побед в пяти последних матчах. Не стоило болельщикам забывать про юного российского таланта хозяев Андрея Свечникова с его уже вошедшими в историю «лакросс-голами».

Команды начали предельно осторожно. Вратари в игру практически не вступали. «Каролина» на правах хозяина, в конце концов, активизировалась, и на 15-й минуте Уоррен Фогеле после прекрасной передачи Свечникова открыл счет! Следующего гола пришлось ждать весь второй период, зато за последние полторы минуты «Каролина» забила сразу дважды. 3:0, не оказалась ли «Аризона» в нокауте? В нокауте не оказалась, но счет так и не изменился.

«Детройт» победил в битве аутсайдеров

В матче «Детройта» и «Оттавы», казалось, все было ясно и скучно. Беспросветный аутсайдер принимал не совсем беспросветного, но тоже потерявшего практически все шансы пробиться в плей-офф. Однако «Детройт» в последних двух матчах дома одержал победы, а «Оттава» проиграла аж в пяти играх подряд!

«Сенаторы» с самого начала прибрали инициативу к своим рукам. Но им не везло, шайба проходила в сантиметрах от штанг ворот хозяев. А вот «Детройт» на 15-й минуте вышел вперед. На 26-й минуте хозяева в большинстве удвоили преимущество. Не прошло и 30 секунд как гости сначала сократили разницу, а вскоре при численном преимуществе и вовсе сравняли счет. Бодрое начало второго периода! После чего наступило голевое затишье, так команды и дотянули до буллитов, где лучше оказался «Детройт». Артем Анисимов из «Оттавы» свою попытку не реализовал.