Ковальчук впервые забил за «Монреаль» и догнал Павла Буре

Загрузка...

По крайней мере именно россиянин помог легендарному клубу в воскресенье прервать черную серию из восьми поражений, начавшуюся еще в прошлом году 29 декабря с оплеухи от «Тампы» – 4:5.

Игра с «Оттавой» для Кови была четвертой в форме «Канадиенс». Ранее он отметился только тремя передачами. Хотя физически для его 36 лет выглядит замечательно – летает по льду, как в юношестве в «Атланте», ни грамма лишнего веса. Тем более что тренеры новичку полностью доверяют. Так, Илья не просто постоянно выходит в большинстве, но занимает самую ответственную позицию – разводящего защитника на синей линии, сместив оттуда самого Ши Уэбера.

И вот, наконец, боссы «Монреаля» получили отдачу. В овертайме Ковальчук отыграл две смены. В первой выскочил один на один с Хегбергом – шведский вратарь «Оттаву» выручил. Во втором выходе Илья взял инициативу на себя и не прогадал: выкатив вдвоем на одного защитника, россиянин долго-долго тянул паузу, спекулируя на передаче, но в итоге хлестко с кистей пульнул в дальний угол – шайба от штанги залетела в сетку. 2:1.

Ковальчук вышел на третье место в НХЛ по голам в овертайме – 16. Впереди – Александр Овечкин (23) и Яромир Ягр (19). Кроме того, Илья по шайбам за карьеру догнал Павла Буре – 437. Больше из россиян только у того же Овечкина (684), Сергея Федорова (483), Александра Могильного (473).

– Конечно, очень приятно забить первый гол, особенно так, – констатировал Ковальчук. – Но намного важнее победа, потому что мы, наконец, прервали эту серию из восьми поражений.

– Кови действует крайне профессионально, – отмечает тренер «Монреаля» Клод Жюльен. – Сегодня сделал несколько классных передач, которые привели к голевым моментам. Он уважительно относится к продолжительности своих смен, к нашей системе игры. Поэтому партнеры на него смотрят и следуют его примеру. Полюбить его очень легко.

Шайба в ворота «Сенаторз» стала для Ильи первой с 19 октября и четвертой в сезоне.