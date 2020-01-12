Кови догнал Буре, Ови свалился в пике, Хлебушек превзошел Гретцки

Загрузка...

ПОБЕДНЫЙ ГОЛ РАДУЛОВА ВО ВТОРОМ ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ МАТЧЕ НХЛ

Очередную Зимнюю классику НХЛ устроила на футбольном стадионе «Коттон Боул» в Далласе. На открытой арене, вмещающей 92100 зрителей, местные «Старз» 1 января приняли «Нэшвилл» и победили 4:2 (0:2, 1:0, 3:0). Обе команды впервые участвовали в подобном мероприятии. Билеты в южном штате расходились очень хорошо и были полностью проданы задолго до матча. В итоге игру посетили 85630 человек. Это второй показатель в истории НХЛ. Первенство, похоже, навсегда за собой закрепил «Мичиган Стэдиум»: 105491 болельщик 1 января 2014 года наблюдали, как «Детройт» по буллитам (2:3) уступил «Торонто».

Однако по рейтингу ТВ нынешняя Зимняя классика оказалась провальной – игру посмотрели 1,97 млн телезрителей. Это антирекорд для таких шоу на открытом воздухе.

Сам матч выдался интригующим. Уже к 8-й минуте гости вели 2:0, дважды реализовав большинство. На 9-й минуте Денис Гурьянов получил право на штрафной бросок, но Пекка Ринне выручил «Нэшвилл». Только в конце второго периода «Звезды» сумели распечатать финского воротчика, а на 46-й минуте Александр Радулов забросил третью шайбу «Далласа», ставшую победной.

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОВАЛЬЧУКА

А ведь «Монреаль» угодил в яблочко, заключив 3 января контракт до конца сезона с Ильей Ковальчуком на минимальную сумму в 700 тысяч долларов. По крайней мере именно россиянин помог легендарному клубу в воскресенье прервать черную серию из восьми поражений, начавшуюся еще в прошлом году с оплеухи от «Тампы» 29 декабря – 4:5.

Игра с «Оттавой» для Кови была четвертой в форме «Канадиенс». Ранее он отметился только тремя передачами. Хотя физически для его 36 лет выглядит замечательно – летает по льду, как в юношестве в «Атланте», ни грамма лишнего веса. Тем более что тренеры новичку полностью доверяют. Так, Илья не просто постоянно выходит в большинстве, но занимает самую ответственную позицию – разводящего защитника на синей линии, сместив оттуда самого Ши Уэбера.

И вот, наконец, боссы «Монреаля» получили отдачу. В овертайме Ковальчук отыграл две смены. В первой выскочил один на один с Хегбергом – шведский вратарь «Оттаву» спас. Во втором появлении Илья взял инициативу на себя и не прогадал: выкатив вдвоем на одного защитника, Кови долго-долго тянул паузу, спекулируя на передаче, но в итоге хлестко с кистей пульнул в дальний угол – шайба от штанги залетела в сетку. 2:1.

Ковальчук поднялся на третье место в НХЛ по голам в овертайме – 16. Впереди – Александр Овечкин (23) и Яромир Ягр (19). Кроме того, Илья по шайбам за карьеру догнал Павла Буре – 437. Больше из россиян только у того же Овечкина (684), Сергея Федорова (483), Александра Могильного (473).

СУПЕРДЕБЮТ ШЕСТЕРКИНА

Неубедительная игра Лундквиста и Георгиева подвигла руководителей «Рейнджерс» вспомнить о Шестеркине, который ударно дебютировал в фарм-клубе, добившись приглашения на Матч звезд АХЛ. После трех поражений кряду Дэвид Куинн 8 января бросил москвича под танки «Колорадо». Начало выдалось ужасным – два гола после трех бросков гостей. Однако Шестеркин, у которого, по его признанию, перед первым выходом на лед «Медисон Сквер Гарден» тряслись руки, не запаниковал, постепенно освоился. Да и партнеры быстрыми ответными голами помогли. К финальной сирене россиянин отразил 29 из 32 бросков «лавин» и дебютировал в НХЛ с победы – 5:3.

Девушка дня. Анна – подруга Игоря Шестеркина. У него крутой дебют в НХЛ

Что этот успех не случаен, чемпион Пхенчхана доказал через два дня, когда в поединке с «Нью-Джерси» парировал уже 46 дьявольских наскоков из 49. В итоге – 6:3, вторая виктория воспитанника «Крыльев Советов» кряду.

ПАНАРИН БЬЕТ РЕКОРД ГРЕТЦКИ

Хлебушек продолжает восхищать жителей Большого яблока и окрестностей. Новичок «Рейнджерс» упорно тащит наивных парней с Бродвея в плей-офф, отличаясь едва ли не в каждом туре. Поучаствовав в воскресенье в Сент-Луисе в голе Хытила, Артемий с 62 (24+38) очками впервые в сезоне ворвался в топ-5 бомбардиров НХЛ. С такими темпами Панарину вполне по силам потеснить Пастрняка (65 баллов), Маккиннона (66) да и Драйзайтля (70) с Макдэвидом (71).

Набрав в предыдущей игре с «Нью-Джерси» три очка, уралец открыл седьмой десяток (61) и побил рекорд Синих рубашек для новичков клуба. После тех же 43 матчей в активе Уэйна Гретцки 23 года назад числилось лишь 59 баллов.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЗЛЕТ «ТАМПЫ»…

Похоже, главный неудачник прошлого сезона – безоговорочный триумф в регулярке и катастрофа в плей-офф в стартовом раунде – нацелился на повторение подвига «Сент-Луиса». Конечно, «Тампа» не настолько слаба, чтоб начинать путь к Кубку Стэнли, как давеча «Блюз», с последнего места. Однако вплоть до Нового года «молния» с дырявой обороной настойчиво болталась на границе зоны уайлд-кард.

Перелом случился 24 декабря, когда Кучеров, Стэмкос, Сергачев, Пойнт и Ко уничтожили «Флориду» Бобровского – 6:1. С тех пор «Тампа» уже 10 туров – повторение рекорда клуба! – не проигрывает. Наладилась как атака, так и оборона – 17:3 в четырех последних турах! А именно – 3:1 с «Каролиной», 9:2 с «Ванкувером», 4:0 с «Аризоной», 1:0 с «Филадельфией».

«Лайтнинг» на Востоке уже на пятом месте. В семи очках от лидирующего «Бостона»!

…И СУХАЯ СЕРИЯ ВАСИЛЕВСКОГО

С 16 февраля прошлого года Андрею никак не удавалось сыграть на ноль. Однако стоило в конце декабре воспрянуть духом команде, как и ее вратарь сразу напомнил, кто в минувшем чемпионате взял «Везину Трофи». Если красная серия «Тампы» достигла 10 матчей, то у Василевского ныне 8 побед кряду, в которых он пропустил 13 шайб – гроссмейстерский график. В двух последних турах россиянин вовсе закрыл ворота наглухо – сухая серия насчитывает 145 минут 55 секунд.

Шатаут в воскресенье в Филадельфии (1:0) стал для Василевского 20-м в карьере. «Тампа» очевидно выдвигается в круг основных фаворитов Кубка Стэнли-2020.

ПЕРВЫЙ ГОЛ ВРАТАРЯ ЗА СЕМЬ ЛЕТ

До минувшей пятницы последний раз это делал 19 октября 2013 года голкипер «Финикса» Майк Смит, поразив пустую рамку «Детройта». А всего таких случаев с 8 декабря 1987 года, когда первым подобное провернул Рон Хекстолл («Филадельфия»), набралось восемь. В числе умельцев на все руки – Евгений Набоков («Сан-Хосе»): 10 марта 2002 года броском через всю площадку будущий герой Квебека-2008 добил «Ванкувер».

– Конечно, я понимаю, что такое вещи случаются раз в жизни, – делился радостью счастливый вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне. – Если честно, мне показалось, что шайба пройдет слева от ворот «Чикаго». Но траектория ее движения изменилась, и она попала в самый центр.

Действительно, когда за 22 секунды до сирены при счете 4:2 в пользу гостей финн метнул верхом шайбу от лицевого борта, она упала на площадку уже в зоне «Хокс». Несколько раз ударилась ребром об лед и, скорректировав направление, закатилась за ленточку хозяев.

«ВАШИНГТОН» СБРАСЫВАЮТ С ТРОНА…

С ноября вплоть до 12 января «Кэпиталз» возглавляли общую таблицу НХЛ. По заброшенным шайбам (164) «Вашингтон» и сейчас впереди планеты всей. Но вот по очкам (65) «столичных» догнали «Сент-Луис» и «Бостон», а по дополнительным показателям спихнули команду Овечкина на третью позицию.

«Вашингтону» никак не удается стабилизировать игру, хотя он и затяжных спадов, в отличие от того же «Бостона», не допускает. На рубеже ноября – декабря одержано 6 побед подряд, после чего «Кэпиталз» чередуют успешные матчи с неудачными: в 15 турах из 30 возможных добыто 16 очков. График середняка. В воскресенье «Вашингтон» и вовсе влетел аутсайдеру – 1:5 от «Нью-Джерси» вообще без вариантов.

…А ОВЕЧКИН УХОДИТ В ЖУТКИЙ МИНУС

В ближайшее время узнаем, в чем первопричина ступора «Вашингтона», а точнее, уточним: Овечкин не забивает, потому что плоха команда, или команда плоха, потому что не забивает Овечкин? В любом случае Александр Великий с 4 декабря в 18 матчах забросил жалкие для него 6 шайб?! Да, он в 14-й раз подряд за карьеру взял высоту 25+ голов за сезон и обошел Гретцки с 13 такими сезонами, впереди лишь Ягр (17) и Майк Гартнер (15). Но всего в активе Ови на сегодня только 26 шайб. Мало того, что лидера среди снайперов бостонца Пастрняка с 35 голами уже не настичь. Так и полтинник может не покориться, а значит, об Эвересте Гретцки останется разве что мечтать.

Попутно Овечкин скатился в чудовищную отрицательную полезность. С «минус 14» он худший как в клубе, так и среди всех россиян в нынешнем чемпионате. Даже у Ковальчука «минус 9», хотя он провел на 25 матчей меньше Ови.

ОДИН РУССКИЙ НА МАТЧЕ ЗВЕЗД

После того как Овечкин, выбранный болельщиками капитаном команды столичного дивизиона, отказался участвовать в Матче звезд НХЛ-2020, представлять Россию в Сент-Луисе будет только Панарин. Такого падения популярности наших игроков не было с 2011 года, когда от России позвали тоже лишь одного хоккеиста – Великую восьмерку.

К великому сожалению, мы опустились на уровень Германии (Драйзайтль), Словении (Копитар), Дании (Андерсен), Швейцарии (Йози) – по одному представителю на Олл Стар-2020. Впрочем, и от Финляндии пригласили лишь вратаря Раска из «Бостона». Доминируют по-прежнему канадцы – 22 игрока. Вдвое меньше американцев – 11. Еще трое от Швеции и двое от Чехии.