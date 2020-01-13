Борис Майоров: Несколько игроков нашей молодежки – одной ногой в НХЛ

Загрузка...

– На завершившемся в Остраве молодежном чемпионате мира российская сборная заняла второе место, проиграв в финале канадцам. Оцените итоги выступления наших в Чехии. Кого в команде Валерия Брагина можно выделить?

– Достойный результат! У нас очень хорошая команда. Она приятно смотрелась. Не хватило нам не только в финале, но и на протяжении всего турнира игровой дисциплины. На таком уровне необходимо избегать ненужных удалений. Фолить надо только тогда, когда спасаешь свои ворота, чтобы помешать сопернику забросить шайбу. Но такое количество нарушений в решающих матчах – просто недопустимо. Это основная причина, из-за которой мы не смогли стать чемпионами. Повторюсь, команда очень симпатичная. Обратить внимание можно на несколько игроков, они уже почти одной ногой в НХЛ. Хотя вот Ярослав Аскаров, о котором многие говорят, сыграл неважно. Все предрекали, что он станет основным вратарем, будет выручать, но, к сожалению, этого не произошло. Лучше смотрелся Амир Мифтахов. Правда, нужно учесть, что Аскаров моложе всех в команде. Он может выступить еще на одном юниорском и двух молодежных чемпионатах мира. Все-таки вратарей я бы не стал выделять. Но вот есть защитники Замула, Романов, нападающие Марченко, Подколзин, Александров, которые оставили очень приятное впечатление. Да и вообще вся команда играла в таком стиле, который ближе к советскому, чем к современному.



– Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги почти вышел на финишную прямую. В игре безоговорочных фаворитов, таких как ЦСКА, СКА – на Западе или «Ак Барс» – на Востоке, периодически наступают продолжительные спады. Чем можно объяснить эти «качели»?

– Продолжительными эти спады сложно назвать, фавориты проседают где-то на три игры. Объясняется это просто, у нас тяжелейший календарь. Он не способствует росту мастерства, отнимает много сил у игроков. Поэтому после серии успешных матчей обязательно следует спад, это естественное явление в хоккее. Спортсмены на протяжении всего сезона не могут поддерживать великолепную форму, поэтому обязательно бывают срывы. Этим и объясняются относительные неудачи и СКА, и ЦСКА, и «Ак Барса». Взять тот же «Спартак», перед Новым годом команда великолепно выглядела, выиграла несколько игр подряд, а потом начала проигрывать, победив только однажды в этот период – как раз СКА.

– Круг фаворитов мы очертили – ЦСКА, СКА, «Ак Барс». Кто может бросить им вызов в плей-офф?

– Лидеры остаются прежними, несмотря на свои временные неудачи, как и в прошлом и в позапрошлом сезонах. Бросить им вызов может московское «Динамо», а вот «Спартак» все-таки пока вряд ли. Красно-белые в семи матчах не смогут одолеть фаворитов, это же не одна отдельно взятая игра. Но вот в серии фаворит так и останется фаворитом. На Востоке же, например, «Авангард» вполне может бросить вызов «Ак Барсу». Там немного другая психология в играх плей-офф, другой настрой. Опять же, угадают ли тренеры с составом, правильно ли оценят физическое и психологическое состояние своих подопечных? Также многое зависит и от игровой дисциплины. Игры плей-офф ведь носят совсем другой характер, в них другая психология, они не такие, как в регулярном чемпионате.

– Молодой российский вратарь Игорь Шестеркин блестяще дебютировал в НХЛ. С ним в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл два матча подряд, но следующий – он пропустил, не попав даже в заявку. Как сложится карьера Шестеркина в НХЛ?

– Молодой-то он относительно, 24 года – уже довольно зрелый для вратаря возраст. На вопрос о перспективах ответить однозначно невозможно. Тут мало до тонкостей знать кухню НХЛ. Там ведь все завязано не только на результат, большое значение имеет контракт игрока, кто стоит у него за спиной, кого он может вытеснить из состава. Что делать с конкурентом, которого вытеснили из состава, сколько он стоит? Переподписывать или вообще выставлять на драфт отказов? Слишком много входящих вопросов, в этой кухне разобраться очень тяжело. Да, Шестеркин выиграл два матча подряд. Может, на это время дали отдохнуть тому же Александру Георгиеву или Хенрику Лундквисту. Ведь календарь НХЛ очень напряженный, 82 матча за шесть месяцев. Все кадровые решения исходят только от руководства клуба, мы подчас в причинах разобраться не можем. Шестеркин же – очень хороший вратарь. Не могу точно сказать, своевременно ли он уехал за океан, однако для НХЛ точно созрел. Хочу пожелать ему успехов.