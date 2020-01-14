Овечкин выбил 686, а Бекстрем – 46 миллионов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 января 2020 18:30ХоккейСлавин Виталий

Овечкин выбил 686, а Бекстрем – 46 миллионов

Ударным выдалось начало недели для двух вашингтонских закадычных приятелей.

Благодаря дублю Александра Овечкина «Кэпиталз» в понедельник победили заклятых друзей из «Каролины» - 2:0, а в полдень следующего дня сайт клуба известил о продлении контракта с Никласом Бекстремом до 2025 года с зарплатой за сезон 9,2 млн долларов.

Оба раза Ови отличился в первом периоде. Сперва с кистей метнул шайбу в домик Мразеку. А затем в большинстве прошил чеха фамильным ван-таймером из офиса в левом круге вбрасывания. Тодд Рирден в надежде на хет-трик выпустил капитана под занавес встречи, когда гости сняли вратаря, но шанса поразить пустую рамку россиянину так и не представилось.

Эти две шайбы обернулись для Великой восьмерки рядом исторических достижений. В списке снайперов всех времен с 686 голами он вышел на чистое 11-е место, оставив позади Теему Селянне (684). Чтобы войти в клуб 700, ему придется обойти Марио Лемье (690), Стива Айзермана (692) и Марка Мессье (694).

- Невероятные имена, - констатировал Овечкин. - Когда это произойдет, это будет исторический момент. Но я не хочу концентрироваться на цифре 700. Я думаю только о том, что могу делать. А там посмотрим, что получится.

Победный гол стал для Александра Великого 109-м в карьере. Он теперь делит с Бренданом Шенахеном 6-7-е места, а лидирует с невероятными 135 решающими шайбами Яромир Ягр. По голам в большинстве – 257 Овечкин уже на третьем месте в исторической летописи. Впереди Дейв Андрейчук (274) и Бретт Халл (265). Также на третьей позиции капитан «Вашингтона» среди стрелков нынешнего чемпионата – 28 шайб. У Давида Пастрняка («Бостон») – 36, у Остона Метьюза («Торонто») – 31.

Из 686 голов 255 (37,2 процента) Ови забил с передач своего верного многолетнего шведского оруженосца. После этого сезона истекает его 10-летний контракт на 67 млн. Босс «столичных» Тед Леонсис не стал ждать лета и увеличил годовой оклад 32-летнего центра сразу на 2,5 млн долларов. В пресс-релизе клуба отмечено, что Бекстрем – лидер «Вашингтона» по передачам – 668, а также он – единственный из действующих игроков НХЛ, кто выбивал 50+ ассистентских баллов шесть сезонов подряд. Только Бекстрем и Овечкин в истории клуба набрали в плей-офф более ста очков – 106 и 126 соответственно.

Остается только гадать, сколько Леонсис в следующем году выпишет самому Овечкину, у которого в 2021-м завершится 13-летний договор на 124 млн. Нынешние 9,538 млн за сезон выглядят для лучшего снайпера современности немного комично.

С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Медведев вернулся на 4-е место в рейтинге ATP, Рублев снова в топ-20 Сборная Сербии одержала победу на ATP Cup Джокович обыграл Надаля и сравнял счет в финале ATP Cup
Бе дома – Фуркад в пляс. Француз начал год с победы в спринте На этапе Кубка мира в Германии спринтерскую гонку в отсутствие Йоханнеса Бе выиграл Мартен Фуркад. Матвей Елисеев и Александр Логинов – 4-й и 5-й соответственно. 10.01.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев
Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай
Счастливая Япония. Емельяненко нокаутировал Джексона с одного удара (видео) Российский тяжеловес Федор Емельяненко на турнире Bellator в Японии победил нокаутом американца Куинтона Джексона. 29.12.2019 10:00 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Андрей Орловский: Мне кажется, Емельяненко ненастоящий, фейковый Зулузиньо: Реванш против Емельяненко был бы честью для меня Тактаров – о победе Емельяненко: Федор о защите вообще не думал, так себя вести может Макгрегор
Даешь Панарину звание почетного гражданина Нью-Йорка… …Как это сделали несколько лет назад в Вашингтоне, отблагодарив за хоккейный бум в столице США Александра Овечкина. 14.01.2020 13:16 Хоккей Славин Виталий
Николай Ларин: Россия уступает Европе в индивидуальном обучении и скаутинге Директор «Чертаново» о прошедшем в Москве Кубке Колыванова, развитии детско-юношеского футбола и планах первой команды по выходу в РПЛ. 12.01.2020 20:00 Футбол Зибрак Артем
Овечкин выбил 686, а Бекстрем – 46 миллионов Ударным выдалось начало недели для двух вашингтонских закадычных приятелей. 14.01.2020 18:30 Хоккей Славин Виталий
Вальверде спасает «Реал». «Сливочные» в меньшинстве по пенальти выиграли Суперкубок Испании Мадридское дерби в финале Суперкубка Испании прошло без забитых мячей, но «Реал» ценой удаления Федерико Вальверде дотянул до серии пенальти, в которой не оставил шансов «Атлетико». 13.01.2020 00:15 Футбол Мощенко Захар
Дмитрий Смоляков: Дагестанцы – единственная надежда России Огненное интервью бывшего бойца UFC. 16.12.2019 11:00 ММА Усачев Владислав
Алиев – чемпион России, Даниелян прыгнул на пьедестал с 13-го места На чемпионате страны в Красноярске определились первые победители: у мужчин золото завоевал Дмитрий Алиев, в танцах первенствовали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. 27.12.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
19:50 ММА Экс-чемпион UFC Лидделл: Фергюсон – фаворит боя с Нурмагомедовым
19:49 Футбол «Уотфорд» подписал аргентинца Пуссетто из «Удинезе»
19:34 Футбол Эриксен может остаться в «Тоттенхэме», «Интер» не хочет платить 33 млн
19:27 Футбол «Наполи» обыграл «Перуджу» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
19:11 Футбол Жирков забил лучший гол «Зенита» в первой половине сезона (видео)
19:09 Хоккей «Трактор» победил магнитогорский «Металлург»
19:00 Хоккей «Салават Юлаев» уступил «Барысу», у команды из Уфы три поражения в четырех матчах
18:48 Олимпиада Сборная России лидирует в медальном зачете юношеской Олимпиады после пяти дней соревнований
18:46 Футбол Месси попрощался с Вальверде: Спасибо за все, мистер (фото)
18:32 Футбол Валерий Карпин: Федун в курсе всего, он лично визирует каждую сделку по игроку
18:27 Футбол Президент «Барселоны» Бартомеу объяснил, почему уволил Вальверде
18:16 Футбол Новый тренер «Барселоны» Сетьен: Моя цель – выиграть все, что можно выиграть
17:47 Экипаж Каргинова выиграл 9-й этап «Дакара» и продолжает лидировать в зачете грузовиков
17:31 Футбол «Локомотив» объявил, кто из футболистов поехал на первый сбор
17:10 Хоккей «Сибирь» по буллитам обыграла «Куньлунь», одержав четвертую победу кряду
16:58 Бридж Биатлонистка Мохова выиграла золотую медаль в спринте на ЮОИ, у Зеновой – серебро
16:32 Бокс Промоутер Поветкина сообщил, когда может состояться реванш против Хантера
16:20 Хоккей Бекстрем подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 46 млн долларов
16:08 Футбол РФС утвердил план подготовки сборной России к Евро-2020
16:04 Футбол «Матч ТВ» определился с комментаторами тренировочного турнира в Катаре
Расследование "НИ": сколько деревьев останется в московских дворах после реновации
Другого решения пока в мире нет — Минниханов об МСЗ
«Напортачили»: обвинение против жительницы Башкирии, лишенной жилья, построено на лжи
Мэра Кисловодска ждут «неудобные вопросы» в думе Ставрополья
Бывший вице-мэр Волгограда Андрей Доронин в суде признался в мошенничестве
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика