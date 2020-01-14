Овечкин выбил 686, а Бекстрем – 46 миллионов

Благодаря дублю Александра Овечкина «Кэпиталз» в понедельник победили заклятых друзей из «Каролины» - 2:0, а в полдень следующего дня сайт клуба известил о продлении контракта с Никласом Бекстремом до 2025 года с зарплатой за сезон 9,2 млн долларов.

Оба раза Ови отличился в первом периоде. Сперва с кистей метнул шайбу в домик Мразеку. А затем в большинстве прошил чеха фамильным ван-таймером из офиса в левом круге вбрасывания. Тодд Рирден в надежде на хет-трик выпустил капитана под занавес встречи, когда гости сняли вратаря, но шанса поразить пустую рамку россиянину так и не представилось.

Эти две шайбы обернулись для Великой восьмерки рядом исторических достижений. В списке снайперов всех времен с 686 голами он вышел на чистое 11-е место, оставив позади Теему Селянне (684). Чтобы войти в клуб 700, ему придется обойти Марио Лемье (690), Стива Айзермана (692) и Марка Мессье (694).

- Невероятные имена, - констатировал Овечкин. - Когда это произойдет, это будет исторический момент. Но я не хочу концентрироваться на цифре 700. Я думаю только о том, что могу делать. А там посмотрим, что получится.

Победный гол стал для Александра Великого 109-м в карьере. Он теперь делит с Бренданом Шенахеном 6-7-е места, а лидирует с невероятными 135 решающими шайбами Яромир Ягр. По голам в большинстве – 257 Овечкин уже на третьем месте в исторической летописи. Впереди Дейв Андрейчук (274) и Бретт Халл (265). Также на третьей позиции капитан «Вашингтона» среди стрелков нынешнего чемпионата – 28 шайб. У Давида Пастрняка («Бостон») – 36, у Остона Метьюза («Торонто») – 31.

Из 686 голов 255 (37,2 процента) Ови забил с передач своего верного многолетнего шведского оруженосца. После этого сезона истекает его 10-летний контракт на 67 млн. Босс «столичных» Тед Леонсис не стал ждать лета и увеличил годовой оклад 32-летнего центра сразу на 2,5 млн долларов. В пресс-релизе клуба отмечено, что Бекстрем – лидер «Вашингтона» по передачам – 668, а также он – единственный из действующих игроков НХЛ, кто выбивал 50+ ассистентских баллов шесть сезонов подряд. Только Бекстрем и Овечкин в истории клуба набрали в плей-офф более ста очков – 106 и 126 соответственно.

Остается только гадать, сколько Леонсис в следующем году выпишет самому Овечкину, у которого в 2021-м завершится 13-летний договор на 124 млн. Нынешние 9,538 млн за сезон выглядят для лучшего снайпера современности немного комично.