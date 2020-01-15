ЦСКА и «Ак Барс» будут в финале. Если бы плей-офф КХЛ стартовал прямо сейчас

Если плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнется уже завтра, то что нас ждет? Попробуем сделать прогноз, исходя из сложившейся ситуации на данный момент. Все, конечно, весьма относительно, но попробовать можно. По предварительным раскладам получается, что за Кубок Гагарина будут бороться ЦСКА и «Ак Барс».

Западная конференция

На Западе сейчас, как говорится, без особых проблем. Восьмерка плей-офф практически уже определилась. Отставание от восьмого до девятого места составляет шесть очков, что при нынешнем регламенте в два очка за победу довольно существенно! Поэтому «Торпедо» может чувствовать себя вполне уверенно. Но восьмая команда теоретически сейчас попадает на одного из заведомых фаворитов КХЛ, на сам ЦСКА. Его можно назвать прямо-таки гегемоном, уж очень велик отрыв от преследователей! Столичный армейский клуб не обошелся без некоторых спадов, но держится на вершине Запада очень и очень уверенно. Есть ли у нижегородцев хотя бы какие-то гипотетические шансы – большой вопрос. Против этой армейской машины так просто не попрешь! Да и выживать еще пока ведь приходится, хватит ли силенок? Турнирная таблица ведь непростая. «Сочи» и «Северсталь» пока снизу точно не сдаются.

Московское «Динамо», в свою очередь, подпирает СКА, но тут тоже против другой армейской машины не пойдешь ведь. Бело-голубые собрали отличный состав, эксперт «Советского спорта» Борис Майоров даже сказал, что они могут бросить вызов в борьбе за лидерство. Однако клуб с берегов Невы вроде бы сдал на некоторое время, но отдавать свои рубежи не собирается. Два очка, кажется, как не такой уж сильный гандикап, однако состав и менталитет у питерцев позволяет предположить, что они вполне могут удержать свою позицию. И тогда при нынешнем положении дел на них попадет подольский «Витязь», команда, сотворившая фурор на старте чемпионата. Феноменальный старт подмосковной команды заставил фаворитов просто вздрогнуть! И после этого как раз СКА и забрал у «Витязя» ведущих игроков. Совпадение или нет, но подмосковная команда после этого начала свое движение вниз по турнирной таблице. Хотя тем интереснее будет возможная встреча двух соперников! Игроки, которых выкупили, будут играть против своих бывших партнеров. Чем вот не интрига?

Вернемся к «Динамо». Предположительно, свое третье место они не упустят, хотя «Йокерит» внушительно наступает на пятки. До СКА же, как говорилось выше, хотя и не далеко, но догнать сложно. Поэтому сейчас рассматриваем вариант, что москвичи попадают на «Локомотив». Да, там все не всегда спокойно, но железнодорожники всем могут устроить неспокойную жизнь. Уж спокойствия от них точно ждать нельзя! Даже если вспомнить про постоянную смену канадских тренеров. Да и вообще в Ярославле сейчас очень даже боевая молодежь, как и всегда!

И прогнозируем еще одну пару на Западе. Вышеозначенный «Йокерит» против «Спартака»! Вот тут, если случится, будет точно баталия. Финны никогда не были простыми соперниками. Клуб из Финляндии здорово выступает на своем льду, но вот на полях противника выглядит не всегда уверенно. Москвичи же после серий убедительных побед потом играют неровно. Поэтому и растеряли свое очковое преимущество перед конкурентами из второй половины таблицы дивизиона. Однако подопечные Олега Знарка раз за разом показывают характер. Ведь на старте первенства они были внизу турнирной таблицы, а потом взлетели вверх. Сейчас у них спад, но не факт, что «Спартак» так и закончит перед плей-офф на месте в низу таблицы Запада. Зная характер и харизму Знарка, он спуску ведь своим подопечным не даст!

Восточная конференция

Тут все немного проще, «Ак Барс» сейчас выглядит на голову выше всех конкурентов. Пусть ситуация на Востоке намного запутаннее, чем на Западе, но тут пока казанцы выходят на китайский «Куньлунь», занимающий восьмое место. Да, у клуба из Пекина бывают и взлеты и падения. Да, эту команду можно назвать «домашней». Да, непонятная ситуация со зрителями и инфраструктурой. Да, это пока просто проект, китайцы в составе ведь практически не играют. Но это очень интересный проект для КХЛ! Не стоит забывать, что они совсем недавно добирались до третьего места в Восточной конференции! Пусть сейчас и восьмые, но дома они зубки показать смогут. Впрочем «Ак Барсу» это не должно стать особой помехой. Тут даже вопросов нет, кто абсолютный фаворит!

«Авангард» против «Салавата Юлаева». Ничего так себе парочка по предварительным прогнозам! Омичи как раз и собираются достать Казань! Сложно будет, конечно, но.. Они вторые уверенно в гонке на Востоке, и пока никто за ними не поспевает. Трудно сказать, получится ли догнать казанцев, но свое они не упустят, это ясно. Уфимцы же в данный момент в кризисе, но он у «Салавата» бывает в последнее время частенько, тут уж не о чем говорить. Впрочем, совсем не факт, что команда закончит чемпионат на седьмом месте. В Уфе уж точно рассчитывают на четвертое или пятое как минимум. Амбиции в этом клубе всегда на высоте. За чемпионство всегда борются, такие задачи декларируют.

«Барыс» ныне стал грозой авторитетов. Играют только на победу, состав подобрали отличный. Команда из Казахстана крушит всех фаворитов, идет на третьем месте в Восточной конференции. Давно в клубе забыли, что нужно драться и ломать соперников. Получается зрелищная, комбинационная игра! По состоянию на нынешний момент, «Барыс» попадает на «Металлург». Очень непростой выбор, прямо скажем! Магнитогорск плохо начал, все уже успели этот сезон чуть ли не похоронить, однако команда воспряла духом и вырывается с низов Восточной конференции. Лидеры команды проявили свои лучшие качества, и клуб вдруг стал таким же неуступчивым, как и прежде. Не факт, что магнитогорцы замахнутся на лидерство прямо вот сейчас, но свое они уж точно не уступят. «Барысу» будет нелегко с таким соперником, что уж говорить.

«Автомобилист» на данный момент по ситуации должен схлестнуться с «Сибирью», если судить по нынешнему положению дел. Два клуба, которые на старте сезона приятно поразили всех! Победные серии на старте сезона ведь прям зашкаливали. Однако вдруг и у тех и других начался спад. Причем очень резкий! Впрочем, клубы смогли собраться, не выпасть из зоны плей-офф и как раз сейчас и балансируют в середине турнирной таблицы. Что может произойти из этого противостояния, загадывать трудно. Команды возглавляют очень интересные и перспективные тренеры. Они могут создать ту еще интригу. Интересно будет точно!

Фавориты устроят пиршество в финале

Резюмируя, отметим, что фавориты снова встретятся в финале. Не нужно быть гадалкой, чтобы понять – и на Западе, и на Востоке свои претенденты. И там, и там – по два: ЦСКА и СКА – в Западной конференции, «Ак Барс» с «Авангардом» – в Восточной. Хотя это только прогноз. Да и вообще, надеемся на интригу. Но в финале, скорее всего, встретятся фавориты и устроят пиршество для болельщиков не менее, чем из шести матчей!