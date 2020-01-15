Поквитается ли Крикунов за Знарка?

В Западной конференции кубковая восьмерка де-факто сформировалась. Если, конечно, не совершат вертикальный прыжок сочинские «леопарды», во что верится с трудом. На Востоке ситуация запутанная. Если плей-офф начнется уже сегодня, что нас ждет? «Советский спорт» дает прогноз.

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЦСКА (1) – ТОРПЕДО (8)

Отставание занимающего девяток место ХК «Сочи» от зоны плей-офф составлет шесть очков, что при цене победы в два очка довольно существенно. Поэтому «Торпедо» может чувствовать себя вполне уверенно. Но восьмая команда теоретически сейчас попадает на одного из заведомых фаворитов КХЛ, на сам ЦСКА. Его можно назвать прямо-таки гегемоном, уж слишком велик отрыв от преследователей. Чемпионский клуб не обошелся без спадов, но держится на вершине Запада ЦСКА очень и очень уверенно. Есть ли у нижегородцев хотя бы какие-то гипотетические шансы в серии с обладателем Кубка Гагарина - большой вопрос. Против этой армейской машины так просто не попрешь! Да и выживать еще ведь приходится, хватит ли силенок? ХК «Сочи» и «Северсталь» точно не сдадутся.

В 2016-м автозаводцы под руководством Петериса Скудры дали бой ЦСКА. Главного тренера торпедовцев встретили на заключительной пресс-конференции аплодисментами. Удостоится такой же чести Дэвид Немироски?

СКА (2) – «ВИТЯЗЬ» (7)

Московское «Динамо» подпирает СКА, но и тут за питерской армейской машиной не угнаться. Бело-голубые собрали отличный состав, эксперт «Советского Спорта» Борис Майоров даже сказал, что они могут бросить вызов в борьбе за лидерство. Однако клуб с берегов Невы вроде бы покончил с временным отступлением, отдавать завоеванные рубежи (лидерство в дивизион Боброва) не собирается. Два очка кажутся мизерным гандикапом, однако состав и менталитет у питерцев позволяет предположить, что они должны держатся на втором месте в конференции. Их соперником станет «Витязь», сотворивший фурор на старте чемпионата. Феноменальный старт подмосковной команды заставил фаворитов вздрогнуть. И после этого СКА и забрал у «Витязя» ведущих центрфорвардов и вратаря. Совпадение или нет, но подмосковная команда после кадровых потерь начала сползать в турнирной таблице. Тем интереснее будет возможная встреча клубов одной системы. При тренере Валерии Белове соперничество «Витязя» со СКА не получилось. А в прошлом году «Спартак» дал бой невским армейцам, выиграв два стартовых матча в Санкт-Петербурге.

«ДИНАМО» М (3) – «ЛОКОМОТИВ» (6)

Предположительно команда Владимира Крикунова третье место они не упустит, хотя «Йокерит» наступает на пятки. До СКА же, как говорилось выше, хотя и не далеко, но догнать будет сложно. Поэтому сейчас рассматриваем вариант, при котором москвичи попадают на «Локомотив». Железнодорожники всем соперникам могут устроить неспокойную жизнь. Как в 2014-м, когда они заставили сойти с дистанции чемпионское «Динамо» Олега Знарка и рвущийся к вершине СКА. Но сможет ли канадец Майк Пелино замахнуться на достижения своего соотечественника Дэйва Кинга? Или наставник бело-голубых Владимир Крикунов

поквитается за Знарка? В любом случае в Ярославле ныне очень боевая молодежь, мечтающая о Кубке Гагарина.

«ЙОКЕРИТ» (4) – «СПАРТАК» (5)

«Йокерит» против московского «Спартака»! Это будет баталия. Финны никогда не были простыми соперниками. Клуб из Финляндии здорово выступает этой зимой. На своем льду непобедим, но вот на полях противника выглядит не всегда уверенно. Москвичи же после успехи чередуют с осечками. Поэтому красно-белые и растеряли очковое преимущество перед конкурентами из второй половины таблицы дивизиона. Однако подопечные Олега Знарка раз за разом показывают характер. Ведь на старте первенства они были внизу турнирной таблицы, а потом взлетели вверх. Сейчас у них спад, но не факт, что «Спартак» так и закончит регулярный чемпионат в подвале зоны плей-офф. Зная характер и харизму Знарка, можно смело утверждать: он спуску своим подопечным не даст. Хотя команда у него не самая молодая.

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АК БАРС» (1) - «КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР» (8)

Тут все немного проще, «Ак Барс» сейчас выглядит на голову выше всех конкурентов. Пусть ситуация на Востоке намного запутаннее, чем на Западе, но тут пока казанцы выходят на китайский «Куньлунь», занимающий восьмое место. Да, у клуба из Пекина бывают и взлеты и падения. Да, эту команду можно назвать «домашней». Да, непонятная ситуация со зрителями и инфраструктурой. Да, это пока просто проект, китайцы в составе ведь практически не играют. Но это очень интересный проект для КХЛ! Не стоит забывать, что они совсем недавно добирались до третьего места в Восточной конференции! Пусть сейчас и восьмые, но дома они зубки показать смогут. Впрочем «Ак Барсу» это не должно стать особой помехой. Тут даже вопросов нет, кто абсолютный фаворит!

«АВАНГАРД» (2) – «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (7)

«Авангард» против «Салавата Юлаева». Ничего так себе парочка в первом раунде! Омичи, впрочем, не оставили надежду догнать Казань. Будет сложно но… Уфимцы же на сегодняшний день в кризисе, но «Салават» к «качелям» нас уже приучил. Год назад ситуация сложилась такая же. Уфимцев ругали, особенно когда они повезли в турне по Дальнему Востоку экспериментальный состав. Они же готовились в плей-офф и доигрались до финала конференции, где выжали все соки у омских «ястребов».

«БАРЫС» (3) – «МЕТАЛЛУРГ» (6)

«Барыс» ныне из грозы авторитетов превратился в одного из фаворитов. Казахстанцы играют только на победу, сбалансировали состав. Команда крушит всех фаворитов, идет на третьем месте в Восточной конференции. В клубе забыли про драки, все подчинено достижению результата. Отсюда зрелищная игра. Пока команда Андрея Скабелки выходит на «Магнитку». Или наоборот? Магнитогорск слабо стартовал, все уже успели этот сезон вычеркнуть из актива двукратного обладателя Кубка Гагарина, однако команда Ильи Воробьева поднялась из низов Восточной конференции. Лидеры стараются показать лучшие качества, и она стала такой же неуступчивой, как и прежде. Особенно в обороне. Но голы ей даются со скрипом. «Барысу» будет нелегко с таким соперником.

«АВТОМОБИЛИСТ» (4) – «СИБИРЬ» (5)

«Автомобилист» должен схлестнуться с «Сибирью». Два клуба, которые на старте сезона приятно поразили всех. Однако потом у тех и других начался спад. Причем очень резкий. Впрочем, команды смогли собраться, застолбить место в зоне плей-офф. Что ждать от этого противостояния - загадывать трудно. Команды возглавляют очень интересные и перспективные тренеры. При этом наставник «Сибири» Николай Заварухин в прошлом сезоне работал бок о бок с рулевым «Автомобилиста» Андреем Мартемьяновым в его штабе. Они могут создать ту еще интригу.

P.S. ФАВОРИТЫ УСТРОЯТ ПИРШЕСТВО В ФИНАЛЕ

Предвосхищая ход плей-офф, выведем в главный финал ЦСКА и «Ак Барс». В золотой серии, скорее всего, встретятся победители конференций в регулярном чемпионате и устроят пиршество для болельщиков. В 2018-м Казань оказалась сильнее Армии Игоря Никитина – 4-1. Теперь для определения обладателя Кубка Гагарина потребуется не менее шести матчей.