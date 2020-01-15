Седьмой - на выход! В НХЛ состоялась очередная тренерская отставка

Шок-событие для всех, кто не в своем уме, кроме, конечно же, болельщиков самого «Вегаса».

Автор относит себя и к тем, и к другим.

Галлан был назначен на этот пост весной 2017 года, следовательно отработал в команде два полных сезона и половинку текущего. Результат: выход в финал Кубка Стэнли в первый же сезон и демоническая серия против «Сан-Хосе» год спустя. Еще неизвестно что круче: прозябать полсотни лет непонятно где, как «Сент-Луис», а потом взять и с декабрьского дна «регулярки» воспарить к трофею, или вот так, в первые два года существования клуба, выходить в плей-офф и задавать жару. Есть над чем подумать.

ДРАФТ РАСШИРЕНИЯ

Был страшен. Сейчас в команде почти никого не осталось из первого созыва. Любопытно было бы взглянуть на котировки букмекеров, ну скажем в сентябре 2017 года. Каков был коэффициент на то, что «Вегас» в первый год своего существования доберется до финала? Видимо, никто не рискнул более или менее солидной суммой. Иначе мы бы с вами наверняка узнали историю про какого-нибудь торговца хот-догами, который спустя без малого год после своей ставки приобрел небольшой остров близ берегов Колумбии.

Если так уж совсем по чесноку, то на полноценных хоккеистов солидного уровня в момент создания новой команды тянули лишь двое: голкипер Марк-Андре Флери и нападающий Давид Перрон. То, что первого не стал защищать «Питтсбург» вызывало, мягко говоря, вопросы. Второй - опытный нападающий, сумевший сильно помочь команде в первом сезоне, а год спустя уже в составе «Сент-Луиса» завоевавший Кубок Стэнли.

РОЛЬ ТРЕНЕРА

Полагаю, что все эти результаты не на пустом месте возникли. У нас в России принято порой идеализировать хоккейное хозяйство в НХЛ, хотя наверняка и там разного рода мутных историй и своих вирусных тараканов хватает.

Другое дело, что «Вегас» - история совсем не про это. За два года сложилось полное ощущение, что люди собранные в системе клуба, все до единого, совершенно точно понимали, как нужно работать, что делать и какие решения принимать. За правильность этой работы исчерпывающий ответ дал результат. Он просто был.

Два выхода в плей-офф, которые вместили в себя финал и проигрыш спустя год в семиматчевой серии - для с нуля собранной команды результат феерический.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Почти нет сомнений, что для в целом «Вегаса», и для Жерара Галлана в частности все будет хорошо. Команда находится в борьбе за попадание в тройку Тихоокеанского дивизиона (всего три очка отставания от лидера «Аризоны»), но руководство в лице Келли Маккримона (да-да, брата того самого Брэда, что разбился вместе с ярославским «Локомотивом») приняло решение встряхнуть команду. Повод в виде всего четырех поражений подряд был сочтен более чем солидным резоном. Галлан и «Вегас» отныне идут разными дорогами.

Роль первого главного тренера в истории команды вписана Галланом размашистым и ярким почерком. Почти нет сомнений в том, что до конца сезона он найдет себе работу в лиге. Ну, со следующего сезона уж как пить дать. Слишком хорош товар, чтобы так запросто валяться на пыльной полке.