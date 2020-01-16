Помогут ли раскрутке хоккея «стреляющие звезды»? - Советский спорт
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16 января 2020 12:13ХоккейИванов Сергей

Помогут ли раскрутке хоккея «стреляющие звезды»?

НХЛ объявила программу Мастер-шоу Матча звезд-2020, который пройдет 25 января в Сент-Луисе.

К привычным четырем конкурсам – бег на скорость, сейвы вратарей на буллитах, броски на точность и силу добавлены еще два. Игра женщин Канада против США в формате три на три, а также вовсе уникальное соревнование под названием «Стреляющие звезды». Никто не знает, что это и как будет устроено, а потому приводим полную цитату с сайта НХЛ.

«В соревновании примут участие 10 игроков - восемь мужчин, одна женщина из канадской команды и одна из американской. Имена хоккеисток определятся по итогам голосования в социальных сетях. Игроки будут располагаться на приподнятых платформах за воротами примерно в девяти метрах над поверхностью льда. Оттуда они будут наносить броски по разным целям на льду. У каждой цели будет разная стоимость. Каждый игрок нанесет по семь бросков и будет зарабатывать очки за пораженные цели.

Шайбы, не попавшие по цели, очков не приносят.

За попадания после рикошетов или отскоков будут начисляться очки за самые дорогие цели.

Шайба, попавшая в цель, а затем - в центр площадки, будет засчитана, как сразу попавшая в центр.

Шайба, попавшая в центр, а затем вылетевшая из него, будет засчитана, как попавшая в центр.

Шайба, попавшая в лед, а затем отскочившая в цель, будет засчитана как попавшая в цель.

За попадание в основание цели очки не засчитываются.

Игроки могут поражать одни и те же цели несколько раз.

Начислять очки будут официальные лица. В случае равенства игроки нанесут по три дополнительных попытки. Если равенство сохранится после этого, участники будут наносить по одной попытке до определения победителя».

У наших обозревателей взгляд на новинку НХЛ оказался прямо противоположным.

ПРОТИВ

ТАК ИГРОКИ СКОРО НАЧНУТ БРОСАТЬ ШАЙБУ НА ТОЧНОСТЬ ПО ЗРИТЕЛЯМ

Вы что-нибудь поняли из условий нового конкурса, подробно изложенных НХЛ? Что это вообще будет? Что за платформа такая? Как будет выглядеть? Она будет с ледовой поверхностью или пластиковой? Участники выйдут на нее на коньках и в полной форме либо в ботинках - кроссовках и спортивных - вечерних костюмах – фраках? Как предполагается бросать шайбу – клюшкой, рукой, а может, бить ногой как в футболе? Что за цели такие?..

В общем, вопросов масса. Но самое главное – все это никакого отношения к хоккею не имеет. И вообще ледовой забаве не присуще. Ну скажите мне, какие могут быть в нашей любимой игре в классическом ее понимании цели, кроме ворот! Да, стандартных хоккейных ворот высотой 122 см и шириной 183 см. Я понимаю - конкурс на точность, когда нужно попасть в загорающиеся в случайном порядке мишени. Да, это маркер мастерства игрока: кидать шайбу по заказу в любую щелку - необходимое качество снайпера.

Но здесь-то что? Какая-то платформа надо льдом. Да еще на высоте девяти метров. А почему не на пяти или двадцати пяти?

Если продолжать эту шизофрению, то можно дойти до того, что эти стреляющие звезды станут искать цели не на льду, а на трибунах. А побеждать будет тот, что попадет в зрителя с большим годовым доходом. То есть типа угадай по внешнему виду болельщика, насколько толстый у него кошелек. А что – интрига классная! Нужны и хоккейное мастерство и житейская проницательность.

Вообще все эти звездные матчи превращаются в какой-то бесконечный цирк-шапито. Недаром самые яркие светила НХЛ вроде Александра Овечкина или Яромира Ягра стараются от этой нелепой ерунды всячески откосить.

Ну и в самом деле, что это за хоккей три на три? Женщины, кстати, сыграют два периода по 10 минут грязного времени. То есть без остановки секундомера по ходу пауз. Ну что это? Так только ветераны пока играли.

Если формат «три на три» так хорош, почему НХЛ его применяет лишь в овертаймах регулярного чемпионата, но не в плей-офф? Или поставлю вопрос иначе: почему бы все 60 минут не играть «три на три»? А что – голевых моментов тьма, технарям - раздолье, а вратарям - каторга, шайб накидают друг другу по десятку точно! Вот это, я понимаю, зрелище. Однако НХЛ на подобное никогда не пойдет. Серьезные люди все-таки серьезным делом занимаются. С многомиллиардным оборотом.

Зато из Матча звезд Беттман и Ко легко устраивают посмешище.

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