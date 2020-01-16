Конкурс красоты на матче звезд – что может быть лучше

К привычным четырем конкурсам – бег на скорость, сейвы вратарей на буллитах, броски на точность и силу добавлены еще два. Игра женщин Канада против США в формате три на три, а также вовсе уникальное соревнование под названием «Стреляющие звезды». Никто не знает, что это и как будет устроено, а потому приводим полную цитату с сайта НХЛ.

«В соревновании примут участие 10 игроков - восемь мужчин, одна женщина из канадской команды и одна из американской. Имена хоккеисток определятся по итогам голосования в социальных сетях. Игроки будут располагаться на приподнятых платформах за воротами примерно в девяти метрах над поверхностью льда. Оттуда они будут наносить броски по разным целям на льду. У каждой цели будет разная стоимость. Каждый игрок нанесет по семь бросков и будет зарабатывать очки за пораженные цели.

Шайбы, не попавшие по цели, очков не приносят.

За попадания после рикошетов или отскоков будут начисляться очки за самые дорогие цели.

Шайба, попавшая в цель, а затем - в центр площадки, будет засчитана, как сразу попавшая в центр.

Шайба, попавшая в центр, а затем вылетевшая из него, будет засчитана, как попавшая в центр.

Шайба, попавшая в лед, а затем отскочившая в цель, будет засчитана как попавшая в цель.

За попадание в основание цели очки не засчитываются.

Игроки могут поражать одни и те же цели несколько раз.

Начислять очки будут официальные лица. В случае равенства игроки нанесут по три дополнительных попытки. Если равенство сохранится после этого, участники будут наносить по одной попытке до определения победителя».

У наших обозревателей взгляд на новинку НХЛ оказался прямо противоположным.

ПРОТИВ – ТАК ИГРОКИ СКОРО НАЧНУТ БРОСАТЬ ШАЙБУ НА ТОЧНОСТЬ ПО ЗРИТЕЛЯМ – Сергей Иванов

Вот уж заинтриговали, так заинтриговали! А что может быть сильнее этого? Именно за абсолютную непредсказуемость мы и любим любой качественный детектив или хоккей в частности. Ну кто мог представить, что «Вегас», ведя 3:0 за 11 минут до конца седьмого матча серии с «Шаркс» в Кубке Стэнли-2019, в следующий круг не попадет? Это на льду. А за пределами коробки – кто мог предположить, что оба клуба спустя считанные месяцы расстанутся с тренерами, которые эти команды своими руками и сделали боеспособными?

Никто не знает, что за конкурс придумала НХЛ, как он будет проходить – и замечательно! Хотя кое-какие подсказки лига предоставила. Я об определении участниц этого соревнования через голосование в соцсетях. Очевидно, мерилом тут будет не уровень мастерства, а внешность. Логично отсюда сделать вывод, что на ту самую платформу крали Канады и Америки выйдут не в закрытых шлемах и полном обмундировании, а в вечерних платьях и на лабутенах. Аки на подиум – чем вам не конкурс красоты под эгидой НХЛ! А что – метнуть шайбу в цель это никак не помешает.

Вообще я всячески приветствую фантазии Беттмэна и Ко вокруг Матча звезд. В привычном понимании он давно всем бесконечно надоел – хоккей априори становится фигурным катанием, если в нем, как на подобных мероприятиях, нет силовой борьбы. И правильно – зачем риск травм в показательном, ничего не решающем шоу-матче!

Какой выход? Сделать акцент именно на первом слове – шоу! Что плохого в том, что теперь на Матче звезд играют три на три? Ну да, это совсем другой хоккей по сравнению с традиционным - пять на пять. Но разве это искусственная придумка, разве такого не может случиться в любой календарной встрече регулярного чемпионата? Да легко! Вот только очень редко бывает, чтобы у обеих команд удалили одновременно по два человека.

Так для того Матчи звезд и существуют, чтобы создать лакомую для болельщика ситуацию явочным порядком и показать ледовую игру во всей красе. Не знаю, как вы, а я, если не смотрел матч с начала, всегда включаю его перед овертаймом. Зачастую за эти микроскопические пять минут случается опасных моментов и вкусных эпизодов больше, чем за весь предыдущий час чистого времени.

По мне Матч звезд – некая отдушина, переключение эмоций посреди долгой рутины регулярного сезона. Да, ветеранам типа Овечкина этот съезд ломает привычный ритм, они не пылают большим желанием в нем участвовать. Но их можно понять, ибо, если тебя зовут в десятый раз, то уже сам Матч звезд превращается в рутину. Тебя ничем не удивить, только силы и эмоции зря сожжешь, которые еще ой как пригодятся на финише чемпионата и в плей-офф.

Но у молодых да ранних, как я подозреваю, совсем другая мотивация, потому Артемий Панарин и Андрей Василевский с огромным желанием отправятся в Сент-Луис. Кстати, а вратари в конкурсе «Стреляющие звезды» участвуют? Еще одна интрига!