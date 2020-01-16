«Авангард» догнал «Ак Барс». На Востоке установилось двоевластие

ГОРКИ КВАРТАЛЬНОВА

Всего месяц назад «Ак Барс» ставили в пример всей лиге. Команда Дмитрия Квартальнова уверенно лидировала не только на Востоке, но в чемпионате. Казалось, Кубок континента, к от которого его обладатели шарахаются как черт от ладана, у них в кармане. Однако в декабре и после Нового года казанцы угодили в зону турбулентности, начали сорить очками. Как следствие, они пропустили вперед ЦСКА.

А в четверг после гостевого поражения 1:3 от «Куньлуня» позволили настичь себя «Авангарду». Правда, двоевластие условное – омичи провели на два матча больше, да и побед в основное время у них меньше. Однако теперь позиции «Ак Барса» незыблемыми не выглядят. Перспективы «ястребов» подвинуть Казань уже не кажутся чисто теоретическими. Еще несколько неудач, и ситуация вполне может измениться.

В Пекине команда Квартальнова упустила минимальный перевес и проиграла ровно за полминуты на излете второго периода. Вратарь-рекордсмен КХЛ Тимур Билялов пропустил две необязательные шайбы, третья влетела в пустые ворота после отскока от борта.

Теперь кандидату в сборную могут выразить вотум недоверия и сделать ставку на шведа Адама Рейдеборна. И придется воспитаннику Казани искать счастье за океаном. По примеру Артема Загидуллина, полтора года назад покинувшего «Магнитку» в поисках счастья за океаном. О нем мы, честно говоря, уже забыли.

СЛУХИ ВОКРУГ ЦУЛЫГИНА

Победа над лидером позволила «драконам» взлететь на шестое место, а «Салават Юлаев» опустился на восьмое. Уфимцы, красиво обыграв 3 января ЦСКА, довольные собой сбавили обороты. В последних четырех встречах они потерпели три поражения. Лидер атак юлаевцев Линус Умарк официально уведомил, что этот сезон станет для него последним в Уфе.

А молва давно подыскивает замену рулевому «Салавата» Николая Цулыгину. После Кубка Первого канала называли наставника сборной Чехии Милоша Ржигу. На днях загадочное признание сделал пока еще главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин. По его словам, ему звонили с предложением из топ-клуба. Попробуем на досуге разгадать этот ребус. Весной 2012-го Брагин возглавил ЦСКА, но проработал всего полгода – в декабре его отправили в отставку.

Уфа, в который раз напоминаем, буксовала и в прошлом сезоне, но в плей-офф преобразилась и дала бой в финале конференции «Авангарду». Вратарь Юха Метсола, подтаскивавший в «регулярке», начал вытаскивать матчи в плей-офф и доигрался до титула лучшего голкипера КХЛ. Пока финн мало напоминает себя прежнего. Но время у него есть. Как, впрочем, и у Цулыгина – чтобы приглушить сплетни вокруг своего имени.

БИТВА ЗА БОБРОВА

В Санкт-Петербурге сражались за лидерство в дивизионе Боброва СКА и «Йокерит». 3 января в Хельсинки «шуты» буквально закатали в лед невских армейцев. 0:6 – такого разгрома гости не знали со времен царя Гороха.

Армия Алексея Кудашова взяла убедительный реванш, больше по игре, чем по счету. Хозяева, лишившись травмированных Антона Бурдасова, Александра Барабанова и дисквалифицированного капитана Сергея Плотникова, доминировали. И заслуженно победили.

Порадуемся дублю и суммарной дюжине Владимира Ткачева.

А чуть раньше в Нижнем Новгороде проиграл третий претендент на первенство в дивизионе Боброва – московское «Динамо». Героем игры в догонялки стал форвард хозяев Станислав Бочаров, один из героев Баффало-2011. Забив четвертый гол и оформив дубль, он отправил на лавку своего однофамильца Ивана, участника грядущего Матча звезд. Третью шайбу Бочарова (в пустые ворота) не засчитали после тренерского запроса. Из-за офсайда. Вскоре она все-таки побывала в сетке бело-голубых – 6:4.

БЕСПАЛОВ-ШОУ

Ворота «Спартака» в Череповце защищал не экс-«сталевар» Юлиус Гудачек, а его дублер Никита Беспалов. Матч катился к сухой минимальной победе красно-белых, как вдруг их голкипер запустил «бабочку», вызвавшую улыбку наставника «Северстали» Андрея Разина. Гол сродни тому, что забил защитник Андрей Марков «Магнитке» в финале Евролиги-1999.

Защитник Илья Хохлов из своей зоны делал передачу под красную линию, там другой защитник Никита Макеев, находясь спиной к воротам, подставил клюшку. Шайба срикошетила от третьей точки спартаковца Томаса Виклунда, ударилась в перекладину, потом в спину Беспалова и запорхнула в сетку. Чудеса! Впрочем, на первой же минуте овертайма москвичи вернули победу.

А в Москве сочинцы выбросили белый флаг, но в концовке ушли от теннисной баранки в матче с ЦСКА. Теперь вряд ли «леопарды» догонят «Торпедо» и «Витязь».