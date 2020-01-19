Наша цель - не Гретцки, а Халл и Пеле

Сделав второй подряд хет-трик в матче с «Айлендерс» (6:4), Александр Овечкин в исторической гонке снайперов НХЛ обошел Марио Лемье и ворвался в топ-10, где сравнялся со Стивом Айзерманом – по 692 шайбе. Только легендарному капитану «Детройта» на это понадобилось 22 сезона, а русскому вожаку «Вашингтона» - 15.

До отметки 700, которая за более чем столетнюю историю НХЛ покорилась только семи игрокам, теперь рукой подать. Да и до выполнения обязательной программы – полтинника за сезон – тоже не так далеко. Как было еще три тура назад.

НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО МЕДВЕДЯ

Настреляв хет-трик 30 ноября в Детройте, Ови вдруг впал, аки бурый русский медведь, в спячку. Но не окончательно – такая зима на его родине, что регулярно приходится просыпаться. В первую половину декабря он это сделал однажды, во вторую – трижды: 4 гола за месяц – и это лучший снайпер современности?!

Первая декада января – снова сладкий сон - или бурное празднование Нового года? – жалкие две шайбы за 11 дней. Ужас – с 26 голами за чемпионат Овечкин даже из топ-5 вывалился, а лидер Давид Пастрняк вовсе скрылся за облаками.

Однако когда к Старому новому году стало ясно, что и Крещенские морозы отменяются, Александр Великий покинул берлогу, вышел на охоту на целую неделю и впервые в карьере в трех матчах кряду забил по 2+ гола! И вот до чешского бостонца уже пара шагов.

Но главное: Ови обогнал по средней результативности за карьеру Гретцки – 0,61 шайбы в среднем за игру против 0,6 у канадца. А ведь совсем недавно, 14 января, пресс-служба НХЛ протрубила, что Алекс лишь сравнялся с Уэйном – обоим потребовалась 141 игра, чтобы с момента 600-го гола забить 686-й. Однако после двух кряду трюков со шляпой расклад кардинально изменился. Если так называемому Великому на то, чтоб подняться с высоты 600 на 700 потребовалось 169 матчей, то Великая восьмерка уже в восьми шайбах от искомой отметки всего после 143 игр.

Да, из топ-50 стрелков за всю историю по средней результативности Овечкин третий после Майка Босси – 0,76 шайбы за игру (573 в 752 матчах) и Марио Лемье – 0,75 (690 в 915). Но такой спурт в возрасте после 34 лет – это что-то невероятное!

Напомню, прошлый сезон москвич начинал, замыкая топ-20 с 607 шайбами. Я тогда еще сравнил его с Бобби Халлом, который завершил карьеру в НХЛ с 610 голами, и предложил для начала побить рекорд главы семейства супербомбардиров. Халлу-старшему, когда он в 1972 году переметнулся в ВХА, было 33 года, и он семь раз становился первым голеадором сезона НХЛ. Овечкин к этому возрасту также выиграл семь Морис Ришар Трофи, а в прошлом сезоне сделал это в восьмой раз – уникальное достижение! Очевидно, заглянувшее в вечность.

«УЙДУ МОМЕНТАЛЬНО!»

Но это было только стартовое задание. Цель, хотя до нее, казалось, как до Луны – почти 300 шайб – по мне могла быть только одна: Эверест Гретцки. Летом 2018 года это представлялось чем-то несбыточным. Однако я рассуждал так: Кубок Стэнли Ови взял, став попутно MVP плей-офф-2018, все всем доказал, а значит, можно расслабиться и пожить, то есть поиграть для себя.

Он именно так и сделал. Недавно в интервью прямо сказал, что не думает о легендах, в компанию которых сейчас ворвался, а просто изо дня в день делает свою работу. Совершенно правильно – делай, что должен, и будь, что будет.

Другой вопрос – с середины прошлого чемпионата, когда Овечкин последовательно преодолевал отсечки 620, 630, 640, 650, сперва тихо, боясь вроде как сглазить, а потом громче и громче хоккейный люд принялся вслед за Евстигнеевым вопрошать: не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на…

- И замахнемся! – бурно поддержала общественность. Теперь не проходит и тура, чтоб после очередного результативного матча россиянина не спросили: «Ну что там у нас с Гретцки?»

Дошло до того, что, когда в начале декабря Овечкина и Джона Карлсона пригласили в студию ESPN, капитан «Кэпиталз», в тысячный раз услышав вопрос о рекорде Уэйна, с улыбкой сказал «не спрашивайте меня больше об этом никогда» другими словами:

- Если я его побью, вы, вероятно, больше никогда не увидите меня на льду.

- Моментальное завершение карьеры? – переспросила удивленная ведущая.

- Да, прямо сейчас. До скорого!

ПЛАСТИЛИНОВЫЙ ГЕРОЙ

Нет, Александр Михайлович, рановато вы собрались на пенсию. Вон ваш закадычный приятель Коля Бекстрем еще на пять лет подписался. Большому кораблю – соответствующее плавание.

Лично в всегда считал Гретцки – стандартным пиар-проектом. Чудовищно переоцененным игроком, оказавшимся в нужное время в нужном месте. Когда он начинал, развалилась ВХА, четыре клуба, в том числе его «Эдмонтон», влились в НХЛ. Открылись новые рынки, для завоевания которых требовалась икона, и ее принялись настойчиво лепить из молодого да раннего Уэйна.

А тут еще США вдруг заболели хоккеем после главной спортивной сенсации ХХ века – в разгар холодной войны американские студенты на Олимпиаде-1980 раскатали могучую Красную машину Виктора Тихонова. Сотни тысяч восхищенных мальчишек по всему континенту двинулись в секции, а кумир – вот он. Грейт Уан!

Забивать под сто голов за сезон Гретцки особого труда не составляло. Абсолютно открытый хоккей, американцев и европейцев, кроме считанных шведов и финнов, нет, уровень из-за расширения лиги – разжиженный. А главное – играл-то Уэйн в команде-машине, которая прекрасно справилась без него, когда Гретцки продали в «Лос-Анджелес». В 1990 году «Ойлерз» выиграли Кубок Стэнли во главе с Марком Мессье. Настоящим капитаном. Что он доказал спустя четыре года в «Рейнджерс», которые стали чемпионами после 54-летнего перерыва.

Вот они истинные герои мирового хоккея – Марк Мессье и Горди Хоу, Марио Лемье и Бобби Халл, Майк Босси и Фил Эспозито. Вот на кого нужно ориентироваться, ибо они тащили на себе команду, будучи правильными, по определению Анатолия Тарасова, комсомольцами, а не команда – их. В случае сами знаете с кем. Если кто забыл, после ухода из «Эдмонтона», Гретцки провалил все что можно в НХЛ и сборной.

ЦЕЛЬ - ТЫСЯЧА

К сожалению, Лемье и Босси воспарить в стратосферу – ну, скажем, выбить 900 голов - помешали травмы и болезни.

А вот Хоу и Халлу не повезло с обстоятельствами. Горди большую часть карьеры провел, когда в НХЛ было лишь 6 команд с соответствующим уровнем конкуренции. Любимец Николая Озерова, который по ходу Суперсерии-1974 раз 30 сообщил, что Халл играет в парике, пал жертвой золотого тельца. Ему еще играть и играть в НХЛ, но в 1972 году возникла конкурирующая фирма – ВХА. Ей нужен был свой Гретцки: владельцы всех клубов скинулись и впервые в истории профессионального хоккея предложили Халлу миллионный контракт.

Так НХЛ лишилась самой яркой своей звезды в расцвете сил и таланта. Бобби тоже основную часть карьеры в НХЛ отыграл при шести командах – и семь раз становился снайпером №1! Канадцы пошли на все, чтоб вытащить Халла из ВХА на Кубок Канады-1976. В итоге в 37 лет он вместе с Бобби Орром оказался лучшим в «Кленовых листьях».

В ВХА Халл-старший наколотил еще 303 шайбы, которые вполне мог забросить и в НХЛ, а значит, еще в 70-х преодолеть отметку 900.

Да, у Горди Хоу в сумме еще больше – 975 шайб, в НХЛ – 801, в ВХА – 174. Но тут ситуация прямо противоположная той, что сложилась у Халла. Хоу в возрасте 43 лет в 1971 году распрощался с «Детройтом» и хоккеем навсегда. Однако ВХА жутко не хватало громких имен. В 1973-м его уговорили вернуться. Тем более что Мистер Железный локоть мечтал сыграть в одном звене с сыновьями. Что в ВХА ему и помогли сделать.

Словом, Александр, никаких «моментальных завершений»! Гретцки – это банальное промежуточное плато.

Цель – 1000. Пеле выбил. Потому и король. А чем мы хуже?! Тем более что на самом деле с учетом Суперлиги/КХЛ у Овечкина уже 747 шайб и пятая позиция в мировой истории.