Торторелла и Бьеркстранд вернули должок Куинну и Панарину, а пострадал Шестеркин

На своем льду в Медисон Сквер Гарден ньюйоркцы отдали почти выигранный матч прямому конкуренту «Коламбусу», пропустив решающий гол за 27 секунд до финальной сирены – 1:2.

- Два человека у нас просто взяли и прыгнули на скамейку запасных. Это была просто ужасная смена в исполнении Веннберга и Нэша. Также чрезвычайно плохо, что пропустили гол на последней минуте первого периода. У нас просто нет права на ошибку. Когда вы не реализуете столько своих моментов, нельзя дарить сопернику бесплатные голы, - так 6 декабря главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла отреагировал на шайбы на 20-й минуте Брендана Лемье и на 36-й - Артемия Панарина. «Блю Джекетс» тогда дома уступили Синим рубашкам - 2:3, а шайба их российского экс-нападающего оказалась победной.

- Пропускать выход три в два за 27 секунд до конца матча неприемлемо. Мы допустили очень плохую смену. Хотя до этого играли здорово. Очень грустно, но нам надо оставить это в прошлом и готовиться к вторничной встрече с «Айлендерс», - а это уже констатация от главкома «Рейнджерс» Дэвида Куинна.

ДВА ЭПИЗОДА ПОД КОПИРКУ

Да, поразительная, невероятная беспечность! В той игре в Коламбусе в начале декабря, когда у «Рейнджерс» разворачивалась атака из своей зоны, Веннберг и Нэш вдруг покатили меняться. В результате пятерка гостей во главе с Панариным вывалилась на трио соперников и легко разыграла свалившийся с неба перевес в два игрока. Счет стал 1:3, но до конца матча еще оставался период с хвостиком.

А вот «рейнджеры» попросту совершили самоубийство. Я не поверил своим глазам, когда, потеряв шайбу в зоне «Коламбуса», Стром из дальнего левого угла поехал через все поле по диагонали на смену, никак не реагируя на ситуацию на льду. Панарин в этот момент тоже совершил совершенно неоправданный маневр. Зачем-то завернул за ворота гостей и по факту, как и Стром, выключился из эпизода.

Так и получилось, что без какого-либо сопротивления трио «Блю Джекетс» вышло на пару защитников Шей – Труба. У Бьеркстранда была масса вариантов для завершения контрвыпада. Но он уже пристрелялся, когда на 47-й минуте восстановил равновесие, поразив девятку. Потому датчанин решил взять инициативу на себя и с убойной позиции повторно расстрелял Шестеркина.

1:2. И меньше 30 секунд до конца. Занавес! Что ударило в голову Строму, почему в ключевой момент он оставил боевой пост – разбираться Куинну. Странно, что и Артемий, всегда аккуратный в обороне, почему-то не подстраховал партнера.

Двойная ошибка в поединке с главным конкурентом. Когда времени на спасение уже нет. Ужас!

ЛАТЫШ ПЕРЕИГРАЛ РОССИЯНИНА

Больше всего обидно за нашего голкипера. Куинн, доверив рамку российскому дебютанту, в очередной раз сказал, что эта игра - определяющая относительно дальнейших перспектив Шестеркина, Георгиева и Лундквиста. Для сторонних наблюдателей тут давно все ясно – шведскому Королю Хенрику пора на почетную пенсию. Но у него контракт до 2021 года, который разорвать неимоверно сложно. Георгиев великолепно отыграл два подряд дерби с «Айлендерс», добыв для парней с Бродвея пару чистых викторий.

Экс-вратарь СКА большую часть матча провел безошибочно. Действовал технично, спокойно и уверенно. Тем не менее дуэль латышскому новичку Кивлениексу все-таки проиграл. Но это не вина чемпиона Пхенчхана. В этом разница в выучке двух команд. И опыте наставников. Если в активе 61-летнего Тортореллы - Кубок Стэнли и два Джека Адамса Эворд как лучшего тренера сезона, то для 53-летнего Куинна нынешний сезон лишь второй в НХЛ. Тут, кстати, и объяснение проблем Бобровского на новом месте работы.

Смотрите, в «Блю Джекетс» Боб удостоился двух Везин Трофи как лучший вратарь сезона. Казалось бы, в команде он незаменим. Но стоило сибиряку погнаться за длинным долларом во «Флориду», как его сменщик Корписало тут же чудесным образом превратился в элитного вратаря. Под Новый год в серии буллитов с «Чикаго» финн по трагическому стечению обстоятельств получил травму и выбыл на три недели. И что? Для любого другого клуба, потерявшего сразу двух основных голкиперов, это грозило бы катастрофой. Но только не для бригады Тортореллы.

Пост номер один занял другой латышский новичок НХЛ Элвис Мерзликин и принялся крушить исторические достижения лиги, попутно веселя публику пародиями на Короля рок-н-ролла, в честь которого его родители, судя по всему, и назвали! В середине января прибалт выиграл четыре подряд матча и три из них на ноль – 3:0 у «Вегаса» и «Бостона», 5:0 у «Нью-Джерси» накануне поединка с «Рейнджерс». В спаренной игре Торторелла, естественно, дал Мерзликину отдохнуть. Однако его необстрелянный, никому неизвестный соотечественник в Медисон Сквер Гарден выглядел ничуть не хуже и заслуженно получил вторую звезду. Третья – у Шестеркина, а первая – у Бьеркстранда.

АМЕРИКАНСКИЙ ВОРОБЬЕВ

Я так понял, Торторелла – американская версия нашего специалиста защитных построений Петра Воробьева, у которого любой вратарь становился Владиславом Третьяком.

Действительно, оборона у «Коламбуса» отлажена идеально. Пятак полностью перекрыт, все отскоки забирают обороняющиеся, контратаки с численным преимуществом противника исключены. Потому «рейнджерам» и пришлось все 60 минут кружить по периметру зоны Кивлениекса, бросая на авось издали.

Разве что у Панарина при счете 1:0 на 25-й минуте был супершанс, когда ему на средний пятак выложил шайбу Зибанежад, но Артемий сплоховал. Так результативная серия Хлебушка на шестом матче оборвалась.

«Блю Джекетс» одержали пятую победу кряду и с 60-ю очками захватили первую уайлд-кард на Востоке. Панарин и Ко отстают уже на 10 пунктов…