Побьет ли Яшкин рекорд Капризова и Терещенко? Все о победных голах в КХЛ

Существует несколько видов победных голов. Первый – классические. Второй - в играх, закончившихся с перевесом в одну шайбу - 1:0, 2:1, 3:2 и т.д. Назовем их «+1». Но здесь есть один нюанс. Порой команда лидирует со счетом 4:0, а затем пропускает 3 шайбы.

Третья разновидность - так называемые «настоящие» победные голы. Их забивают при равном счете в матчах, завершившихся с минимальным преимуществом. Однако если

соперники не вкатились в овертайм, то у пропустившей команды всегда есть время, чтобы

отыграться.

Наконец, шайбы, заброшенные в дополнительное время. Здесь шанса на спасение нет –

«мгновенная смерть.

Классические победные шайбы в регулярных чемпионатах

2008/09 Алексей Терещенко («Салават Юлаев») – 11

2009/10 Игорь Григоренко («Салават Юлаев») – 8

2010/11 Роман Червенка («Авангард»), Джефф Плэтт («Динамо» Мн) – по 7

2011/12 Евгений Кузнецов («Трактор») – 9

2012/13 Максим Якуценя («Трактор») – 8

2013/14 Брэндон Боченски («Барыс») – 7

2014/15 Александр Радулов (ЦСКА) – 10

2015/16 Данис Зарипов («Металлург» Мг) – 8

2016/17 Алексей Макеев («Витязь»)

2017/18 Найджел Доус («Барыс») – 9

2018/19 Кирилл Капризов (ЦСКА) – 11

2019/20 Дмитрий Яшкин («Динамо» М) - 7

Всего в регулярных чемпионатах КХЛ: Сергей Мозякин (65), Найджел Доус (49), Данис Зарипов (47), Вадим Шипачев, Сергей Широков (по 36), Александр Радулов, Брэндон Боченски (по 35), Петри Контиола (32), Игорь Григоренко, Джефф Плэтт, Мэтт Эллисон (по 31).

Победные голы «+1»

2008/09 Александр Суглобов (ЦСКА), Данис Зарипов («Ак Барс») – по 4

2009/10 Сергей Мозякин («Атлант») – 5

2010/11 Роман Червенка («Авангард») – 5

2011/12 Михаил Анисин («Витязь»/«Динамо» М), Евгений Кузнецов («Трактор») - по 4

2012/13 Игорь Радулов (ЦСКА), Игорь Мирнов («Салават Юлаев»), Роман Кукумберг («Слован»), Тим Стэплтон («Динамо» Мн) – по 4

2013/14 Крис Ли («Металлург» Мг) – 4

2014/15 Максим Карпов («Динамо» М) - 5

2015/16 Данис Зарипов («Металлург» Мг) – 5

2016/17 Мартиньш Карсумс («Динамо» М), Джефф Таффе («Слован»), Владислав Ушенин («Амур»), Алексей Макеев («Витязь») – по 4

2017/18 Найджел Доус («Барыс») – 5

2018/19 Винус Виделль («Динамо» Р) – 6

2019/20 Куинтон Хауден («Торпедо»/»Витязь»), Никита Сошников («Салават Юлаев»)– по 4.

Всего в регулярных чемпионатах КХЛ: Сергей Мозякин (20), Найджел Доус (19), Брэндон Боченски, Мартиньш Карсумс, Данис Зарипов (по 17), Игорь Мирнов, Мэтт Эллисон, Денис Паршин (по 15), Андрей Попов (13), Пол Щехура, Владимир Галузин, Дмитрий Кагарлицкий, Сергей Плотников, Александр Пережогин (по 12).

«Настоящие» победные голы

2008/09 Данис Зарипов («Ак Барс») – 4

2009/10 Томаш Ролинек («Металлург» Мг), Сергей Мозякин («Атлант») – по 4

2010/11 Роман Червенка («Авангард») – 5

2011/12 Евгений Кузнецов («Трактор»), Евгений Федоров («Югра»), Егор Миловзоров («Нефтехимик») – по 3

2012/13 Артем Анисимов («Локомотив»), Илья Ковальчук (СКА), Антон Бут («Югра»), Игорь Радулов (ЦСКА), Роман Кукумберг («Слован») – по 3

2013/14 Крис Ли («Металлург» Мг), Сергей Плотников («Локомотив») – по 3

2014/15 Александр Радулов (ЦСКА), Максим Карпов («Динамо» М), Никита Гусев («Югра») – по 4

2015/16 Данис Зарипов («Металлург» Мг) – 4

2016/17 Мартиньш Карсумс («Динамо» М), Джефф Таффе («Слован»), Владислав Ушенин («Амур») – по 4

2017/18 Найджел Доус («Барыс») – 4

2018/19 Линус Виделль («Динамо» Р) – 5

2019/20 Никита Сошников («Салават Юлаев») - 4

Всего в регулярных чемпионатах КХЛ: Сергей Мозякин (16), Найджел Доус (15),

Мартиньш Карсумс, Данис Зарипов (по 14), Мэтт Эллисон (13), Брэндон Боченски, Денис Паршин (по 12), Дмитрий Кагарлицкий (11), Владимир Галузин, Петри Контиола, Александр Пережогин (по 10).

Голы в овертайме

2008/09 Олег Антоненко (ХК МВД), Константин Панов («Лада»), Мэтт Эллисон («Динамо» Р), Алексей Терещенко («Салават Юлаев»), Антон Бут (ЦСКА) – по 2.

2009/10 Алексей Морозов («Ак Барс») – 3

2010/11 Райан Веске («Торпедо»), Роман Червенка («Авангард») – по 3

2011/12 Штефан Ружичка («Спартак») – 2

2012/13 Михаил Грабовский (ЦСКА), Антон Бут («Югра»), Тим Стэплтон («Динамо» Мн), Петр Хохряков («Нефтехимик»), Томаш Заборски («Авангард»), Роман Кукумберг («Слован») – по 2

2013/14 Максим Якуценя («Донбасс»), Дерон Куинт («Спартак»), Пол Щехура («Динамо» Р) – по 2

2014/15 Янне Яласваара («Динамо» М) – 3

2015/16 Игорь Бортников («Югра»), Вячеслав Лещенко («Спартак»), Владислав Ушенин («Амур»), Рок Тичар («Слован»), Джеффри Кинрейд («Медвешчак»/ «Адмирал»), Сергей Костицын («Торпедо»), Михаил Жуков («Нефтехимик») – по 2

2016/17 Ян Муршак (ЦСКА), Брэндон Боченски («Барыс»), Найджел Доус («Барыс»), Мэтт Эллисон («Динамо» Мн), Каспарс Даугавиньш («Торпедо»), Джефф Таффе («Слован»), Мартиньш Карсумс («Динамо» М), Кирилл Кольцов («Трактор») – по 2

2017/18 Андрей Локтионов («Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург» Мг), Патрик Херсли (СКА), Валерий Ничушкин (ЦСКА), Александр Бергстрем («Сибирь»), Найджел Доус («Барыс»), Антон Королев («Югра») – по 2

2018/19 Линус Виделль («Динамо» Р) – 4

2019/20 12 игроков по 2

Всего в регулярных чемпионатах КХЛ: Мэтт Эллисон (9), Найджел Доус (8), Линус Виделль, Брэндон Боченски, Мартиньш Карсумс (по 7), Сергей Мозякин (6), Вячеслав Лещенко, Пол Щехура, Дмитрий Кагарлицкий (по 5), 15 игроков (по 4).

Лучшие в клубах по количеству победных голов (выделены действующие игроки)

«Автомобилист» Анатолий Голышев – 17, Артем Гареев – 13, Найджел Доус – 13

«Барыс» Найджел Доус – 36, Брэндон Боченски – 35, Роман Старченко – 26

«Атлант» Сергей Мозякин – 21, Николай Жердев – 9, Алексей Михнов, Олег Петров, Эса Пирнес – по 7

«Слован» Джефф Таффе – 9, Вацлав Недорост – 6, Милан Бартович, Либор Гудачек, Михал Ржепик – по 5

«Витязь» Алексей Макеев – 16, Миро Аалтонен – 10, Максим Афиногенов, Крис Саймон – по 9

«Адмирал» Константин Макаров – 8, Дмитрий Саюстов, Роберт Саболич – по 7

«Химик» Денис Карцев – 2

«Динамо» М Мартиньш Карсумс – 17, Денис Кокарев – 14, Максим Карпов – 13

«Донбасс» Максим Якуценя – 5, Клэй Уилсон, Евгений Дадонов, Вацлав Недорост – по 4

«Медвешчак» Билл Томас – 6, Мэтт Мерли – 6, Эдвин Хедберг – 5

«Ак Барс» Данис Зарипов – 26, Алексей Морозов – 24, Янне Песонен, Джастин Азеведо, Кирилл Петров – по 14

«Лев» Попрад. Томаш Нетик – 3, Любош Бартечко, Растислав Шпирко, Мартин Хабада – по 2

«Металлург» Мг Сергей Мозякин – 44, Данис Зарипов – 21, Ян Коварж – 19

«Динамо» Мн Джефф Плэтт – 16, Мэтт Эллисон – 12, Джонатан Чичу – 10

«Торпедо» Владимир Галузин – 20, Павел Брендл – 13, Мартин Тернберг, Михаил Варнаков – по 11

«Нефтехимик» Егор Миловзоров – 11, Дэн Секстон, Максим Пестушко, Максим Якуценя – по 8

«Металлург» Нк Рэнди Робитайл – 6, Алексей Косоуров – 5, Александр Комаристый – 5

«Сибирь» Йонас Энлунд – 14, Степан Санников – 13, Сергей Шумаков – 11

«Авангард» Александр Пережогин – 23, Сергей Широков – 16, Антон Курьянов – 15

«Куньлунь» Брэндон Ип – 8, Олли Палола – 6, Чед Рау, Кори Кейн – по 5

«Лев» Прага Иржи Новотны – 5, Якуб Клепиш – 5, Эрик Кристенсен – 4

«Динамо» Р Микелис Редлихс – 20, Лаурис Дарзиньш – 17, Микс Индрашис – 16

СКА Илья Ковальчук – 29, Вадим Шипачев – 17, Виктор Тихонов – 15

ХК «Сочи» Андре Петерссон – 9, Андрей Костицын – 9, Эрик О’Делл – 8

«Спартак» Штефан Ружичка – 20, Александр Хохлачев – 11, Вячеслав Лещенко, Роман Людучин - по 9

«Лада» Александр Стрельцов – 7, Георгий Белоусов – 6, Георгий Пуяц, Александр Черников – по 5

«Трактор» Андрей Попов – 16, Евгений Кузнецов – 15, Максим Якуценя, Антон Глинкин – по 14

«Салават Юлаев» Тему Хартикайнен – 24, Игорь Григоренко – 22, Александр Радулов – 15

ХК МВД Алексей Угаров – 8, Олег Антоненко – 7, Денис Кокарев – 6

«Амур» Владислав Ушенин – 13, Якуб Петружалек – 11, Томаш Зогорна – 10

«Югра» Игорь Скороходов – 12, Никита Гусев – 10, Артём Булянский, Виталий Ситников, Иван Хлынцев, Павел Варфоломеев, Евгений Лапенков – по 6

«Йокерит» Брайан О’Нилл – 16, Стив Мозес – 12, Пекка Йормакка, Ессе Йоэнсуу, Петер Регин - по 9

ЦСКА Кирилл Капризов – 23, Александр Радулов – 20, Ян Муршак – 15

«Северсталь» Вадим Шипачев – 13, Евгений Монс – 11, Йозеф Страка, Юрий Трубачев – по 8

«Локомотив» Андрей Локтионов – 16, Егор Аверин – 14, Сергей Плотников - 14

Топ-10 по победным голам за одну команду в регулярных чемпионатах

Сергей Мозякин («Металлург» Мг) - 44

Найджел Доус («Барыс») – 36

Брэндон Боченски («Барыс») – 35

Илья Ковальчук (СКА) - 29

Данис Зарипов («Ак Барс») - 26

Роман Старченко («Барыс») – 26

Алексей Морозов («Ак Барс») – 24

Тему Хартикайнен («Салават Юлаев») - 24

Александр Пережогин («Авангард») - 23

Кирилл Капризов (ЦСКА) - 23

КУБОК ГАГАРИНА

Все победные голы по сезонам

2009 Збынек Иргл («Локомотив») – 4

2010 Александр Радулов («Салават Юлаев») – 3

2011 Владимир Антипов («Салават Юлаев»), Глеб Клименко («Металлург» Мг), Игорь Мусатов («Атлант») – по 3

2012 Михаил Анисин («Динамо» М) – 5

2013 Алексей Сопин («Динамо» М), Петри Контиола («Трактор») – по 3

2014 Сергей Мозякин («Металлург» Мг) – 8

2015 Оскар Меллер («Ак Барс») – 6

2016 Сергей Мозякин («Металлург» Мг) – 5

2017 Максим Карпов («Динамо» М), Евгений Дадонов (СКА), Данис Зарипов («Металлург» Мг) – по 3

2018 Джастин Азеведо («Ак Барс») – 5

2019 Йоонас Кемппайнен («Салават Юлаев») – 5

Все победные голы: Сергей Мозякин (24), Данис Зарипов (16), Никита Гусев (11), Вадим Шипачев (9), Джастин Азеведо, Петри Контиола, Александр Пережогин (по 8), Евгений Дадонов, Максим Карпов, Александр Радулов, Игорь Григоренко (по 7).

Победные голы «+1»: Сергей Мозякин (16), Данис Зарипов (8), Александр Пережогин (6), Йоонас Кемппайнен, Максим Карпов, Джастин Азеведо, Петри Контиола, Патрик Торесен (по 5), Оскар Меллер, Евгений Дадонов, Сергей Андронов, Алексей Терещенко (по 4).

Победные голы «настоящие»: Сергей Мозякин (13), Данис Зарипов (7), Александр Пережогин, Патрик Торесен (по 5), Йоонас Кемппайнен, Сергей Андронов, Максим Карпов, Джастин Азеведо, Петри Контиола (по 4).

Победные голы в овертайме: Сергей Мозякин (10), Максим Карпов, Данис Зарипов (по 4), Оскар Меллер, Маттиас Вейнхандль, Йоонас Кемппайнен, Андрей Кутейкин, Андрей Первышин, Нико Капанен (по 3).

Победные голы в сумме (регулярка плюс плей-офф): Сергей Мозякин – 89, Данис Зарипов – 63, Найджел Доус – 52, Вадим Шипачев – 45, Александр Радулов – 42, Сергей Широков - 41, Петри Контиола – 40, Брэндон Боченски, Игорь Григоренко – по 38, Джефф Плэтт, Александр Пережогин – по 37.

Лидеры по классическим победным голам за сезон (регулярка + плей-офф)

2008/09 312* Алексей Терещенко («Салават Юлаев») - 11

2009/10 324 Игорь Григоренко («Салават Юлаев») - 9

2010/11 306 Джефф Плэтт («Динамо» Мн), Сергей Мозякин («Атлант») – по 8

2011/12 289 Евгений Кузнецов («Трактор») - 11

2012/13 327 Максим Якуценя («Трактор») - 8

2013/14 376 Сергей Мозякин («Металлург» Мг) - 13

2014/15 374 Сергей Мозякин («Металлург» Мг), Александр Радулов (ЦСКА), Оскар Меллер («Ак Барс») – по 11

2015/16 382 Сергей Мозякин («Металлург» Мг) - 11

2016/17 406 Алексей Макеев («Витязь»), Ян Коварж («Металлург» Мг), Сергей Мозякин («Металлург» Мг) – по 8

2017/18 362 Найджел Доус («Барыс»), Джастин Азеведо («Ак Барс») – по 9

2018/19 340 Кирилл Капризов (ЦСКА) – 12

* Количество авторов победных голов.

1403 хоккеиста забрасывали победные шайбы в КХЛ (регулярка + плей-офф). Наибольшее количество авторов победных шайб зафиксировано в сезоне 2016/17 гг. Это и неудивительно – ведь в том сезоне в чемпионате КХЛ принимали участие 29 команд.

Среднее количество игр на 1 победный гол в КХЛ (10 и более победных шайб)

Павел Брендл 8,56 (16 в 137 играх)

Сергей Мозякин 8,73 (89 в 777 играх)

Найджел Доус 10,13 (52 в 527 играх)

Илья Ковальчук 10,49 (35 в 367 играх)

Оскар Меллер 10,69 (13 в 139 играх)

Кирилл Капризов 10,73 (30 в 322 играх)

Михаил Григоренко 11,06 (16 в 177 играх)

Стефан Да Коста 11,09 (22 в 244 играх)

Данис Зарипов 11,48 (63 в 723 играх)

Александр Радулов 11,50 (42 в 483 играх)

«Золотые» голы, которые принесли Кубок Гагарина

2009 Алексей Морозов («Ак Барс»)

2010 Никита Алексеев («Ак Барс»)

2011 Александр Свитов («Салават Юлаев»)

2012 Якуб Клепиш («Динамо» М)

2013 Алексей Цветков («Динамо» М)

2014 Сергей Мозякин («Металлург» Мг)

2015 Илья Ковальчук (СКА)

2016 Крис Ли («Металлург» Мг)

2017 Илья Ковальчук (СКА)

2018 Роб Клинкхаммер («Ак Барс»)

2019 Максим Мамин (ЦСКА)

А ЧТО В НХЛ? ОВИ ПРИНОСИТ ПОБЕДЫ ЧАЩЕ ВСЕХ

Победные голы («регулярка» + Кубок Стэнли): Яромир Ягр (151), Бретт Халл (134), Горди Хоу (132), Филл Эпозито (130), Патрик Марло (124), …, Александр Овечкин (118), Сергей Федоров (105).

Среднее количество игр на 1 победный гол (регулярка + Кубок Стэнли):

Овечкин (10,67), Бобби Халл (10,84), Филл Эспозито (10,86), Бретт Халл (10,98), Морис Ришар (10,99), Ги Лефлер (11,20), Марио Лемье (12,02).