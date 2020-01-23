«Знарку проиграть не стыдно!»

Московский «Спартак» доставил своим болельщикам удовольствие, обыграв череповецкий клуб со счетом 3:0. Дубль у Артема Федорова и шайба у Анселя Галимова. Главные тренеры команд подвели итог матча:

Андрей Разин был краток: «За игру «Северстали» мне не стыдно. И проиграть Олегу Валерьевичу тоже не стыдно».

Наставник хозяев улыбнулся и тоже сделал комплимент:

«Очень быстрая, сложная и грамотная команда из Череповца. Первые два периода мы мучились. Хорошо, что забили. Потом ребята расслабились и стали играть в спартаковский хоккей», - сказал Олег Знарок.

Герой матча, Артем Федоров поделился впечатлением:

«Мы всегда тяжело играем с «Северсталью», поэтому так долго не могли открыть счет. Тяжело было во втором периоде. Хочу поблагодарить Никиту Беспалова, он здорово сегодня сыграл – мы чувствовали уверенность на последнем рубеже.В третьем периоде поймали на контратаке – забили гол. Игра, в принципе, шла до первой заброшенной шайбы. Как забросил буллит? Знал, что буду делать» - отметил форвард красно-белых.

Похвалил игру голкипера «Спартака» и нападающий гостей Дмитрий Марковин:

«Беспалов подтащил. Играли хорошо, но много моментов не забили. Ключевой момент? Робко начали третий отрезок встречи: первый и второй голы– попросту обрезались. Буллит из-за этого получили. Большинство не работало? На тренировках нормально все получается. Почему на игре не выходит? Не знаю. В Минске будем играть на победу. Бьемся за плей-офф до конца».