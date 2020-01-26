ЦСКА вернулся на Ленинградку. И оформил победу в дивизионе Тарасова

«ЯСТРЕБЫ» ПОЗДРАВИЛИ МОЗЯКИНА

Капитан «Магнитки» Сергей Мозякин медлить с юбилейной, 400-й для себя шайбой в КХЛ медлить не стал. Забил ее в пятницу в Нижнем Новгороде на глазах главного тренера «Торпедо» Дэвида Немировски, с которым играл за ЦСКА Вячеслава Быкова. Теперь на счету супербомбардира 537 голов в чемпионатах страны. И 301 – за «Магнитку». До рекордсмена Вячеслава Старшинова, наколотившего за «Спартак» 408, не добраться. Да и 600 в сумме он вряд ли «выбьет».

Даже если текущий сезон не станет для Мозякина прощальным в карьере, которая стартовала в команде Виктора Тихонова на стыке веков. Тогда над молодой командой не довлел результат, поэтому Сергею позволилось творить, играть в свое удовольствие. Как ныне питерской молодежной тройке Подколзин – Морозов – Марченко.

Имеются ли у Мозякина новые снайперские ориентиры? Оказывается, есть. Если забьет две, то превзойдет своего тезку – великого Макарова с его 303 голами за ЦСКА.

В воскресенье Мозякин «Авангарду» не забил. В Балашихе хозяева разгромили «сталеваров» 6:1. Но как тут не вспомнить, что в 2006-м году Сергей был одной ногой в клубе из Омска. Еще в феврале, за два месяца до конца сезона, об этом говорили вслух. Но в последний момент трансфер сорвался. «Авангард» вдруг снизил на 200 тысяч долларов оговоренную зарплату. С тех пор Мозякин дважды завоевывал Кубок Гагарина, еще столько же играл в финале. «Ястребы» до трофея не долетали, ограничившись двумя финалами (в 2012-м и 2019-м). В Омске этот прокол относят на счет тогдашнего прижимистого президента клуба Потапова, который, к слову, привез в «Авангард» Яромира Ягра.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ЛЕНИНГРАДКУ

Перенесемся на арену, где начинал большую карьеру Мозякин – Ледовый дворец на Ленинградском проспекте. Летом президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович заверял, что чемпионская команда в свой родной дом не вернется, все матчи проведет в Парке легенд на «ЦСКА Арене». Однако жизнь распорядилась иначе, и на три матча красно-синие переехали на Ленинградку. Причем 2 февраля выступят здесь в качестве гостей. А хозяином поля станет… «Куньлунь», которому запретили играть в Пекине из-за китайского Нового года.

«Драконы» сами захотели перенести домашний матч с ЦСКА в Москву, памятуя о гостевой победе над будущими чемпионами в прошлом сезоне. В Китае ее возвели в ранг исторической, даже фильм о ней выпустили. Наподобие американского «Чуда на льду». Как знать, не придется ли теперь снимать вторую серию.

«Сибирь» очень старалась, в первом периоде трижды получила численное преимущество и… шайбу в раздевалку от Слепышева, которого на бросок вывел чудо-передачей Капризов.

По случаю возвращения в родные пенаты главный тренер хозяев Игорь Никитин бросил в бой залечивших повреждения Григоренко и Вея. Они соорудили второй гол-красавец. А точку поставил лидер снайперской гонки чемпионата Капризов. Теперь на его счету 24 шайбы и прошлогодняя тридцатка не выглядит недостижимой. Да что там, форвард реально может замахнуться и на новую высоту – 35 голов. Ровно столько наколотил Павел Буре в последнем для Русской Ракеты чемпионате СССР.

Вратарь Сорокин засушил седьмой «сухарь» и остановился в одной игре «на ноль» от казанского «барса» Билялова, ныне утратившего былой кураж и непробиваемость.

Победа над «Сибирью» гарантировала ЦСКА победу в дивизионе Тарасова и общее второе место в Западной конференции. За десять (!) матчей до финиша регулярного чемпионата. Впрочем, слабо верится, что кто-нибудь потеснит ЦСКА с первого. Даже если чемпион сам того захочет.

«ЭТУ ПЕСНЮ ЗАПЕВАЕТ МОЛОДЕЖЬ»

В Санкт-Петербурге на СКА с «Торпедо» собралась солидная аудитория – 12269 зрителей. Они не обманулись в ожиданиях. Вновь зажигали молодые, организовавшие первые два гола. Сначала в отборе преуспел Подколзин и выложил шайбочку на блюдечке Морозову. Который в свою очередь вывел на бросок Кузьменко, увенчавшего розыгрыш лишнего. Приятно, что победную песню у СКА запевает молодежь.

Когда счет вырос до 4:1 интрига, казалось, умерла. Но хозяева не позволили ей угаснуть собственными клюшками. Переполненный «Ледовый» увидел огненную концовку. Армейцы отбивались втроем от шести автозаводцев. Капитан гостей Баранцев сократил разрыв до минимума. До сирены оставалась целая минута. И лишь нерешительность кандидата в сборную Жафярова, выкатившего на ударную позицию, уберегла хозяев от овертайма.

К слову, ЦСКА на Ленинградке аншлаг не собрал – 4920 зрителей. А накануне «Спартак» на «ЦСКА Арене» потряс наплывом болельщиков. На аутсайдера «Трактор» пришли 10733 человека. Даже на недавнем культовом армейском дерби было меньше – 10614.