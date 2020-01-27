«Вашингтон» станет победителем «регулярки» НХЛ. Прогноз «Советского спорта»

Наступают трудовые будни, попробуем спрогнозировать итоги регулярного чемпионата и опишем основные интриги окончания сезона.

После окончания праздника трудно включиться в работу, хоккеисты ведь тоже люди. Получили день отдыха после «Матча звезд», и снова вперед. А ситуация-то получается в обеих конференциях, что в Западной, что в Восточной та еще. Запутанно все донельзя!

«Вашингтон» во главе с Александром Овечкиным (также сославшимся на усталость и не принявшим участие в «Звездном уик-энде»), пожалуй, может чувствовать себя увереннее всех остальных. Он спокойно лидирует в НХЛ на протяжении всего продолжительного сезона. Поэтому можно с определенной долей уверенности спрогнозировать его победу на финише регулярного чемпионата. Хотя на пятки наступают «Бостон», «Питтсбург» и «Сент-Луис». Остальные же значительно отстали. Впрочем «столичные» играют так уверенно, а Овечкин бьет все возможные рекорды, что догнать их будет сложно кому-то либо.

Зато борьба за зону плей-офф идет такая, что мало не покажется никому. Достаточно сказать, что в Восточном дивизионе между четвертым и десятым местом всего шесть очков. В этой группе «Айлендерс», «Тампа-Бэй», «Коламбус», «Флорида», «Каролина», «Филадельфия» и «Торонто». Они постоянно меняются местами, то одни рванут вверх, то другие. Серии спадов сменяются стремительными взлетами. Спрогнозировать ситуацию не представляется возможным, хотя явными фаворитами выглядят «островитяне» и набравшая сильный ход «Тампа». Никита Кучеров, наконец, проснулся, и южане совершили стремительный спурт с последних мест, хотя за них на старте сезона становилось тревожно.

На Западе между третьим и двенадцатым местом вообще всего семь очков! «Даллас», «Ванкувер», «Эдмонтон», «Калгари», «Аризона», «Вегас», «Чикаго», «Виннипег», «Миннесота» и «Нэшвилл» рубятся тут тоже не на шутку. И ситуация схожая. Плотность просто невероятная. Как и на Востоке предсказать что-то невозможно! В данном случае даже назвать какого-то фаворита сложно. Команды «болтает» по турнирной таблице туда-обратно. Пожалуй, стабильнее всех выглядит только «Даллас», но от восьмого места его отделяет только одно очко!

С аутсайдерами все намного проще. Главный из них любимый за «российскую пятерку» «Детройт». Некогда находившийся в зените славы чемпион ныне пребывает в плачевном состоянии. Он находится с таким отставанием от остальных, что просто печально. «Нью-Джерси», «Оттава», «Лос-Анджелес» и «Анахайм» тоже беспросветно обитают в «подвалах» турнирной таблицы своих конференций.

Окончание сезона ожидается очень интересным. Интриг множество! Фанатам скучать не придется. Однако регулярный чемпионат это одно, а плей-офф – совсем другая история. Там все начнется практически с «чистого листа». Прежние фавориты могут вылететь уже в первом раунде, а вот команды занявшие, скажем, седьмое-восьмое места в своих конференциях неожиданно стать чемпионами. Триумфальный пример «Сент-Луиса» тому пример! Ждем развязку сезона с нетерпением.