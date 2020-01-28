Два голевых паса Кучерова не спасли «Тампу» от поражения

«Звездный уик-энд» Национальной хоккейной лиги состоялся. Он получился феерическим, но времени на отдых-то нет. Ну и сразу понеслось! Регулярный чемпионат НХЛ возобновился с места в карьер.Тут вам сразу и супер-встреча двух старых знакомых Ильи Ковальчука и Александра Овечкина, да вот только Ови дисквалифицирован из-за пресловутого отказа участвовать в «Матче звезд». Но ведь еще два Никиты есть: Кучеров и Гусев! Соответственно из рвуйщейся в последнее время вверх «Тампа-Бэй» и прозябающего в низу своей конференции «Нью-Джерси». Да и вообще матчи состоялись на славу!

«Вашингтон» победил и без Ови

Ковальчук приехал в гости к Овечкину. Зрелище ожидалось то еще, хотя Ови-то матч пропускал! «Монреаль» решил удивить «Вашингтон» сразу. Вторая минута игры, и вот вам уже гости вышли вперед! Хозяева немного опешили от такого начала, но в концовке периода счет сравняли. Ну а в самом начале второй трети матча и вовсе уже вышли вперед! «Вашингтон» нынче мало кому по зубам — скоро уже счет стал 3:1. Евгений Кузнецов записал на свой счет голевую передачу. Гости решили поупираться и разрыв сократили. Однако в концовке встречи хозяева восстановили паритет. Игра закончилась 4:2. Ну а что же Ковальчук? Промолчал, без голов и передач. «Столичные» же продолжают уверенно лидировать во всей НХЛ. У «Монреаля» дела все хуже — десять очков отставания от спасительной восьмой строчки это уже совсем не шутки. Тут даже Кови, похоже, не спасет.

Кучеров раздавал пасы, но «Даллас» одолел «Тампу»

Набравшая ход «Тампа» приехала в гости к «Далласу». Но тот тоже ведь непрост, да и Александр Радулов периодически просыпается. Но у соперника ведь есть Никита Кучеров! К тому же, обе команды борются за высокие места в своих конференциях, очень интересно! Южане долго выжидали, но в втором периоде решили показать свое преимущество, Кучеров записал на свой счет ассист. В середине отрезка они вышли вперед. Это не понравилось Денису Гурьянову и в концовке он счет уравнял. Ну а в начале третьего периода хозяева вышли вперед, хотя и ненадолго. У гостей снова голевой передачей отметился Кучеров!Упорная игра, как и ожидалось, вышла! Дело дошло до овертайма, в котором победу праздновали все-таки хозяева. Голкипер гостей Андрей Василевский отразил 29 бросков.

Другие встречи тура тоже получились огненными. Как будто и не было перерыва на «Звездный уик-энд»! Команды рвали и метали. «Сан-Хосе» разобрался с «Анахаймом» 4:2, «Ванкувер» одолел «Сент-Луис» 3:1, «Торонто» на выезде победил со счетом 5:2 «Нэшвилл». Ну и во встрече аутсайдеров «Оттава» дома проиграла в серии буллитов «Нью-Джерси». НХЛ не заставит скучать, что ни тур, то множество эмоций!