Семеро молодогвардейцев, с ними дядька-олимпионик. Объявлен состав сборной на Шведские игры

Как и предполагал «Советский спорт», в список Алексея Кудашова и его нового помощника Валерия Брагина попали свежеиспеченные серебряные призеры МЧМ-2020 – защитники Александр Романов и Данила Галенюк, нападающие Григорий Денисенко, Василий Подколзин, Иван Морозов, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков.

Все они дебютанты сборной. Как и казанский «барс» Артем Галимов, который набирается уму-разуму в тройке с маэстро Данисом Зариповым и Станиславом Галиевым.

Из опытных-бывалых приглашены олимпийский чемпион Богдан Киселевич, вице-чемпион мира Андрей Миронов, а также участник ЧМ-2018 Максим Мамин. Все трое, а также форвард ЦСКА Сергей Толчинский прошли школу НХЛ. Вратарь Игорь Бобков – чемпион мира среди молодежи в Баффало-2011.

Пробежимся по линиям. Ожидалось, что вратарскую бригаду составят три «Б» – Бобков, Тимур Билялов, Иван Бочаров. Но московского динамовца, начинавшего Кубок Карьяла (матч с финнами) не пригласили. Пока ему не хватает стабильности. Билялов же заслужил вызов. На Кубке Первого канала он был в обойме, но шанса не дождался. Теперь дебют в сборной рекордсмена чемпионатов страны по сухой серии должен состояться.

В Бобкове, сыгравшим на Кубке Карьяла со шведами, сомнений нет. «Авангард» обязан турнирными успехами во многом своему вратарю.

Вызывает вопросы фигура Александра Самонова, по вине которого сборная лишилась победы на домашнем Кубке Первого канала. В стартовой игре с «Тре Крунур» голкипер СКА пропустил три шайбы и отправился на лавку. Наши спастись не смогли – 3:4 и довольствовались вторым местом.

После этого Самонов надолго выпал из поля зрения и попал на радары совсем недавно. В армейском дерби вышел на полторы минуты вместо сломавшего лезвие конька Хелльберга, потом провел полный матч против «Торпедо» и пропустил четыре шайбы. Трудно комментировать приглашение в национальную команду вратаря, который провел чуть больше 40 матчей на высшем уровне. Ладно бы это был юниор, но Самонову уже 24 года, парень он старательный, подвижный, но с серьезными пробелами в хоккейном образовании.

Вряд ли кто-то удивится, если наши голкиперы проведут на Шведских играх по одному матчу. Не в пример финнам, которые пригласили на этап Евротура двух вратарей.

В линии обороны внимательно следим за Галенюком, который, по словам Профессора Игоря Ларионова, играет за СКА с боязнью совершить ошибку. Разве это в порядке вещей? 19-летний защитник в компании взрослых должен в первую очередь являть собой надежность.

Галенюк же в финале МЧМ «парил» едва ли не в каждой смене. При этом его выпускали в бригаде большинства.

«Барса» Никиту Лямкина привечал еще Зинэтула Билялетдинов. При Дмитрии Квартальнове защитник-гренадер расцвел, в Казани ему доверяют даже послемачевые буллиты.

Для опытного Киселевича приглашение на ШХИ – шанс выйти на прежний уровень. После

возвращения из «Флориды» олимпийский чемпион со скрипом вкатывается в ЦСКА. Он не попал на ЧМ-2019 в Братиславе, не выдержав конкуренции с защитниками из НХЛ.

О молодежной питерской тройке «Советский спорт» не устает рассказывать. Кому-то покажется их вызов шагом преждевременным и даже рискованным. Но участие этих голодных до голов и побед парней придаст особый интерес, казалось, проходному турниру.

Как и капитана нашей позолоченной «молодежки» Денисенко, которым не шибко довольны в Ярославле. Матч с ЦСКА (0:3) он закончил в «минусах» («-2») и последние две игры пропустил.

Московский армеец Толчинский буквально выломал дверь в национальную сборную. Ныне в ЦСКА он едва ли не сильнейший форвард – забивает, отдает, выходит в большинстве. Его вертикальный взлет инициировало приглашение в ноябре в олимпийскую сборную на Кубок Германии. Посмотрим, что будет на ШХИ.

Железнодорожник Павел Кудрявцев, неожиданно приглашенный на Кубок Карьяла, в Хельсинки впечатления не произвел. Первый блин на международном уровне вышел у него комом. Возможно, помешал мандраж. Теперь в компании своих одноклубников он обязан показать все, на что способен.