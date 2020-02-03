Овечкин проиграл Малкину в феерической битве - Советский спорт
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03 февраля 2020 03:22ХоккейТрофименко Кирилл

Овечкин проиграл Малкину в феерической битве

Состоявшийся второго февраля очередной день НХЛ содержал всего три матча после прошедших накануне аж четырнадцати.

Зато какая была одна из этих игр! «Вашингтон» с Александром Овечкиным принимал «Питтсбург» Евгения Малкина. Вот так интрига для российского болельщика! Команды не подкачали, выдав настоящую феерию, а вот российские бомбардиры держались скромно.

Отметим, что все три игры дня завершились с одинаковым счетом 4:3, а наши были на ведущих ролях!

Овечкин промолчал. «Вашингтон» в упорной борьбе проиграл «Питтсбургу»

«Питтсбург» с Малкиным и Сидни Кросби приехал в гости к «Вашингтону» с уже ставшим легендарным и бьющим рекорды НХЛ Овечкиным и компании. Если учесть, что «столичные» являются безоговорочными лидерами и главными претендентами на приз лучшей команды регулярного чемпионата, а «Питтсбург» далеко их не отпускает на своем третьем месте в Восточной конференции, то игра обещала быть огненной! Так и получилось. В стартовом составе «Вашингтона» снова место в стартовом составе получил молодой Илья Самсонов, до этого выигравший 11 матчей подряд. Вот это доверие тренеров при ротации! «Столичные» голкипера старались оберегать и в середине первого периода открыли счет. Вот тут уже завелись «Пингвины». Они за две минуты после этого вышли вперед! Малкин записал на свой счет голевую передачу. Во второй трети гости и вовсе увеличили преимущество до двух шайб. Овечкин никак не мог забить после своей феноменальной рекордной серии в прошлых играх, и слово взял Евгений Кузнецов, который в начале третьего периода сократил разрыв в счете. «Пингвины» за три минуты до конца восстановили паритет в две шайбы? Все? А вот и нет! «Вашингтон» быстро снова сократил разницу до минимума и давил. Но на большее «столичных» уже не хватило. «Питтсбург» выиграл 4:3, и хотя главные звезды обеих команд не были на первых ролях, игра вышла феерической!

Гол Гаврикова перевесил передачу Ковальчука. «Коламбус» победил «Монреаль»

В гости к «Монреалю» приехал «Коламбус». И если хозяева еще только теоретически могут попасть в плей-офф, то гости отчаянно сражаются за свое место на Востоке, хотя ситуация очень плотная. Достаточно сказать, что идущие седьмыми «жакеты» опережают девятое место всего на два очка! Встреча обещала быть жаркой, «канадцы» без боя ведь тоже сдаваться не собирались, несмотря на свою не самую оптимистичную ситуацию в таблице. Команды начали осторожно, вратарям особо не докучали, пока Владислав Гавриков в середине первого периода не вывел гостей вперед! В самом начале второй трети «Коламбус» упрочил преимущество, но ненадолго. Хозяева быстро отквитали одну шайбу. Упрямые гости все равно закончили этот отрезок с преимуществом в две шайбы. Но хозяева не сдавались! В середине третьего периода они возобновили интригу. «Коламбус» контролировал ход игры и вскоре снова - пожалуйста, их преимущество в две шайбы. «Монреаль» за минуту до конца опять сократил до минимума (ассист сделал Илья Ковальчук), но на этом и все – и тут гости победили 4:3.

Свечников повел «Каролину» за собой. Она и победила

Ведущая борьбу за плей-офф на Востоке «Каролина» (занимает 10-е место с отставанием всего в два очка от шестого) принимала уверенно идущий вторым на Западе «Ванкувер», но и гостям очки очень нужны – плотность неописуемая в таблице! Лучше начали как раз канадцы, открыв счет в самом начале. Хозяева встрепенулись только во втором периоде, сразу дважды. «Ванкувер» счет быстро сравнял, а в третьем периоде на первые роли вышел Андрей Свечников. Его гол, однако, не смутил гостей, сравняли они быстро. Игра дошла до овертайма, а потом и до буллитов. В них сильнее оказалась «Каролина», и снова счет 4:3, как и в других играх! Только теперь, ради исключения, в пользу хозяев.

ТАБЛО

ВАШИНГТОН – ПИТТСБУРГ – 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)

Голы: Эллер (2), Кузнецов – Лафферти, Хорнквист, Симон, Танев

МОНРЕАЛЬ – КОЛАМБУС – 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

Голы: Татар, Доми, Уэбер – Гавриков, Дюбуа (2), Нюквист

КАРОЛИНА – ВАНКУВЕР – 4:3Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0)

Голы: Нидеррайтер, Ахо, Свечников – Петтерссон (2), Майерс

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