«Мы были лучше «Динамо», хоть и проиграли!»

Московское «Динамо» обыграло на своей площадке ярославский «Локомотив» со счетом 3:1.

Несмотря на поражение, главный тренер «Локомотива» был доволен действиями своих подопечных на льду:

«Мы совершили ошибок чуть больше, чем «Динамо», но были сегодня лучше, хоть и проиграли. Мне понравилась наша игра. Хотел бы встретиться с бело-голубыми в плей-офф. Как себя чувствует Даниил Мисюль после попадания шайбы в лицо? Пока не знаем, все будет ясно завтра. Как нам Владимир Ткачев? Он хорошо вписался в команду, я благодарен клубу, что мы смотри подписать такого игрока», - сказал Майк Пелино.

Своим мнением о встрече поделился и наставник московских динамовцев:

«Лучше ли играл «Локомотив»? Сложно сравнивать, я смотрел за своей командой. Встретится в плей-офф? С кем встретимсяВ первом периоде противник перекрывал все начала наших атак. Во втором отрезке разобрались немного с этим. Хорошо, что нам удалось забить, реализовать свои моменты. Доволен ли своими тройками, помимо первого звена? Пытаемся сделать хотя бы два равных, но первое есть первое. Остальными тоже довольны – звеном Игумнова, Пулккинена. Результативно играют в последнее время. Яшкин-бульдозер? Он умеет взрывать лед, ему в этом опыт НХЛ помогает», - резюмировал Владимир Крикунов.

Матч «Динамо» - «Локомотив» сделал очередную отметку в личных достижениях капитана москвичей Вадима Шипачева – он сделал 100-ю передачу в составе бело-голубых:

«Хорошая игра. Рады, что победили. 100 передача за «Динамо»? Я не знал, но было приятно услышать, когда объявили на льду. Спасибо партнерам, без них бы не было такого результата. Много работы было у Бочарова? Да он сам просит, чтобы быть в тонусе. Мы знали, что «Локомотив» выдал классную победную серию. Хорошо, что ребята, которые у нас с трибуны смотрят, увидели положение «вне игры», и вторую шайбу Ярославлю не засчитали. Яшкин забил тогда, и мы повели игру. Как относимся к паузе? Хорошо, наберемся сил», - рассказал форвард «Динамо».

Нападающий гостей, Владимир Ткачев пока еще не так долго находится в составе Ярославля и до сотни передач пока далеко, но его уже отмечает главный тренер «Локомотива». Форвард поделился своими мыслями об игре и возможном сопернике «железнодорожников» в плей-офф:

«Мы играли самоотверженно, но не повезло в моменте с отменой гола и в реализации моментов. Ключевым моментом была не отменённая шайба, а то, что «Динамо» использовало свои шансы. Нашел ли я свои игру в «Локомотиве»? Стараюсь прийти к ней через работу, партнеры помогают войти в правильный режим. Хотелось бы сыграть с «Динамо» в плей-офф? Все равно с кем, но опять же могут быть нюансы. Например, с «Йокеритом» в плане площадки не нужно перестраиваться, а здесь у бело-голубых душноватая арена, тяжело вкатываться, да и в большинстве «Динамо» хорошо играет – нужно учитывать», - сказал Владимир Ткачев.