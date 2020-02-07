Разогнавшуюся «Тампу» и Кучерова не остановил даже Малкин

Главной встречей для российских болельщиков стала игра «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова и «Питтсбурга» Евгения Малкина. Два наших супербомбардира встретились лицом к лицу, что еще нужно!

Кучеров и Василевский переиграли Малкина

«Питтсбург» приехал в гости к «Тампе», Малкин против Кучерова. Эта интрига была далеко не главной, ведь команды с одинаковым количеством набранных очков (по 71) занимали на Востоке третье и четвертое место! Клубы набрали просто невероятный ход в последнее время. Игра могла стать во многом определяющей в плане дальнейших перспектив оппонентов. Российские звезды, конечно, должны были сыграть в ней важнейшую роль, если учесть, что и Кучеров и Малкин регулярно набирают очки. Да и их партнеры по командам стараются не отставать, ведь у «молний» есть Стивен Стэмкос, а у «пингвинов» Сидни Кросби. Команды оправдали ожидания и выдали зрелище!

«Питтсбург» начал очень резво, уже на первых секундах Андрею Василевскому пришлось дважды спасать «Тампу»! Хозяева не растерялись, и началась игра на встречных курсах. Михаил Сергачев вскоре открыл счет, матч начал радовать сразу! Василевский не скучал, выдавая шикарные спасения. «Тампа», однако, наращивала преимущество, и вот уже Стэмкос забивает после передачи Кучерова. Таких «молний» трудно остановить! «Пингвины» с этим не согласились, обрушив шквал атак на ворота Василевского в начале второй трети. Игра пошла на встречных курсах и запредельных скоростях. И вот уже Малкин сокращает разрыв в счете! Ненадолго, через 30 секунд хозяева восстановили паритет. Зрелище выдали команды потрясающее в эти минуты. Малкин не сдавался, после его блестящей передачи в начале третьего периода счет вновь сократился до минимума! Кучеров все-таки взял свое, он забил решающую шайбу за 30 секунд до конца матча, а Василевский записал на свой счет ассист!

Передача Ковальчука помогла «Монреалю» победить

«Монреаль» принимал на своем льду «Анахайм». «Канадцев» сильно потряхивает, но они не сдаются, от зоны плей-офф семь очков — не такое уж катастрофическое отставание. «Утки» же на Западе беспросветные аутсайдеры и уже не строят далеко идущих турнирных планов. Тут явным фаворитам выглядели хозяева, да еще и с фактором Ильи Ковальчука. Россиянин исправно набирает очки и по праву может считаться отличной сделкой для менеджмента «Монреаля» после подписания форварда бесплатно и на минимальный контракт. Правда ходят, вызывающие удивление, слухи, что его могут скоро обменять. Ситуация непонятная, но главное, что сам Илья исправно делает свою работу, приносит победы. Как-то будет на этот раз?

Команды начали осторожно. Вратарям скучать не приходилось, но и особых проблем у них не было. «Монреаль» в концовке первого периода показал, кому очки нужнее, и вышел вперед. Вторая треть матча проходила по схожему сценарию. Тягучая игра, вот только забил теперь уже «Анахайм». Штормит все-таки «Монреаль», нет стабильности. Ковальчук тут решил вмешаться в происходящее! Отдал передачу, и «канадцы» снова впереди. «Анахайм» с происходящим не смирился и в начале третьего периода счет снова сравнял. Интрига, кому же больше нужна победа? Овертайм показал, что «Монреалю» — 3:2.

Свечников сделал дубль, Ничушкин забил десятый гол в сезоне, Летунов — первую шайбу в НХЛ

В остальных играх дня встречались середняки между собой и против заведомых аутсайдеров, но тоже ведь было интересно. Россияне и здесь успели отличиться!

Результаты других игр.

«Баффало» — «Детройт» — 3:4Б, «Флорида» — «Вегас» — 2:7, «Айлендерс» — «Лос-Анджелес» — 5:3, «Филадельфия» — «Нью-Джерси» — 0:5 , «Оттава» — «Колорадо» — 1:4 (Валерий Ничушкин забил гол) , «Миннесота» — «Ванкувер» — 4:2, «Сент-Луис» — «Виннипег» — 2:4 (у Дмитрия Куликова передача), «Аризона» — «Каролина» — 3:5 (у Андрея Свечникова дубль и передача), «Калгари» — «Нэшвилл» — 2:3, «Эдмонтон» — «Сан-Хосе» — 3:6 (Максим Летунов забил первый гол в НХЛ).