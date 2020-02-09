«Не имеет значения, как заброшу шайбу». Не рановато ли Овечкин начал праздновать юбилейный гол? - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 февраля 2020 14:52ХоккейСлавин Виталий

«Не имеет значения, как заброшу шайбу». Не рановато ли Овечкин начал праздновать юбилейный гол?

Случилось то, что я опасался больше всего. В столице США вовсю принялись праздновать – досрочно! – 700-шайбие Овечкина и закономерно нарвались на фиаско: «Вашингтон», долго лидировавший в чемпионате, дома безропотно уступил «Филадельфии», еще мечтающий о плей-офф - 2:7.

С такой разницей последний раз «столичные» влетали более года назад 16 января «Нэшвиллу» - те же 2:7. А вот на своем льду подобное унижение Ови и Ко испытали ранее аж 14 октября 2015 года, проглотив пять безответных банок от «Сан-Хосе». Но то был старт чемпионата, когда все клубы примерно в равных кондициях, кто лидер и аутсайдер еще предстоит только разобраться. Сейчас на дворе февраль, до конца регулярки меньше двух месяцев – и какой же ты фаворит Кубка Стэнли, если тебя, особо не напрягаясь, топчет вчерашний лузер?!

МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА ОТ БЕКСТРЕМА И РИРДЕНА

Однако как может быть иначе, если весь Вашингтон да и хоккейная планета думают не о командном результате, а о пресловутых двух голах русского капитана, коих ему не хватает до пика 700. Действительно, знаковой высоты, за более чем столетнюю историю НХЛ покорившейся лишь семерым игрокам.

Даже сам Александр включился в эту дурацкую игру. Хотя как устоять, если тебе об этом круглосуточно трезвонят со всех сторон, включая самых верных соратников – и ты, Коля… Вот какую тошнотворную патоку разлил с подачи пресс-службы НХЛ перед встречей с «Филадельфией» Никлас Бекстрем:

- Безусловно, Овечкин будет находиться среди величайших хоккеистов всех времен. Мы все прекрасно понимаем, какое значение он имеет для города и клуба. С большим интересом буду наблюдать за тем, чего он сможет достичь.

Центрфорварда варварски приторно поддержал коуч «Кэпиталз» Тодд Рирден:

- Алекс - талант, рождающийся раз в поколение. Приходящие на арену люди должны понимать, как им повезло находиться там. Будем надеяться, что юбилей он отпразднует на домашней арене.

Черт возьми, ну к чему это?! К чему в миллионный раз говорить о том, что все и так прекрасно знают? О том, что уже давно существует в реальности? Тем более используя слово «безусловно».

Конечно, динамовец - уже величайший. Навскидку два его супердостижения, которые претендуют на разряд вечных:

- восемь титулов лучшего снайпера лиги;

- десять сезонов с 45+ голами.

Уже этого более чем достаточно для бессмертия. Так, ребята в «Вашингтоне» - хоккеисты и офисные труженики, займитесь делом – собственно игрой! В который раз призываю – оставьте своего вожака в покое, не делайте из него небожителя. История сама разберется.

Но делают. Будто пакостники-вредители, подосланные злейшим врагом. И вот я уже читаю:

- Для меня не имеет значения, как я заброшу эту 700-ю шайбу. Хоть в пустые ворота, хоть головой, хоть ногой.

Это и называется – приехали. Кричим «гоп», еще для прыжка даже не разбежавшись.

Хотя днями ранее Овечкин убеждал:

- Если честно, стараюсь не обращать на это внимание, потому что все еще играю. Я по-прежнему стараюсь делать то, на что способен. Но порой вдруг задумываешься обо всем и мысленно говоришь: «Ни фига себе... Это очень большие цифры». Немногие этого добились. Попасть в десятку, а теперь – в восьмерку, это круто.

ВЫШИНСКИ НАКОНЕЦ ПРОЗРЕЛ

Одного не пойму, чего все прицепились к этой локальной семисотке, равно как к абсолютно дутому рекорду Гретцки. Даже до корреспондента ESPN Грега Вышински дошло то, о чем я неустанно твержу лет двадцать.

Заокеанский эксперт на днях в своей колонке «открыл глаза» Северной Америке:

- Именно Овечкин — лучший снайпер лиги в истории. Никто уже более десяти лет не в силах найти противоядие. 698 голов в 34 года. Если не будет травм, в этом сезоне он снова выбьет 50, а потенциально может забросить и все 60 шайб. Несмотря на все величие Гретцки, в таком возрасте у него подобного не было: последний сезон с 60 голами случился у Уэйна в 26 лет.

Но это реальные аргументы, а есть контекстуальные. Овечкин забивает, играя против сильнейших вратарей в истории НХЛ и самых сильных соперников. У нынешних голкиперов намного лучше техника, они более обучены, чем картонные дублеры, которых Гретцки использовал для тренировки голов. Современный вратарь и голкипер начала 80-х годов — это все равно что сравнивать современного хирурга с лазером в руке с Айболитом, который лечит пиявками.

Неоспоримо, что у Овечкина есть шанс превзойти Гретцки с его 894 шайбами. Он должен забивать в среднем по 30 голов шесть сезонов. В любом случае, глядя на Овечкина, мы смотрим на лучшего снайпера в истории лиги…

Ну да, я чувствую, как вы упрекаете меня: мол, зачем я снова тут цитирую букет банальностей от персонажа, вдруг для себя обнаружившего, что дважды два равняется четыре? Но, согласитесь, прежде от проповедников Грейт Вана мы ведь такого никогда не слышали.

Хорошо, кто есть кто в истории хоккея, мы теперь вроде договорились. Так давайте просто смотреть хоккей и тихо болеть за лучшего снайпера в летописи НХЛ.

77 ГОЛОВ В 36 ЛЕТ – ВОТ ЭТО РЕКОРД!

По мне, у Великой восьмерки на ближайшую пятилетку только два ориентира – 900 голов и Бобби Халл.

Продолжаю настаивать: если с кем и сравнивать россиянина, то исключительно с Голден Джет. Или Золотой ракетой.

Напоминаю, он переметнулся в 1972 году из НХЛ в ВХА в возрасте 33 лет с 604 голами. Больше на тот момент числилось лишь у Горди Хоу – 786. Но он провел на тьму матчей больше – 1687 против 1036. Далее следы Халла теряются, потому что НХЛ нет никакого резона пиарить своего неудавшегося конкурента. Но нам, как всегда, ничто не мешает вывести всех на чистую воду. А главное – сопоставить достижения Халла и Овечкина. Ведь что самое интересное – к 33 годам, а именно сезону-2018/19 Александр, как и Халл, семь раз становился первым стрелком НХЛ. Итак.

Обоим по 33 года.

Халл. Сезон-1972/73 – 51 шайба.
Ови. Сезон-2018/19 – 51 шайба.

Обоим по 34 года.

Халл. Сезон-1973/74 – 53 шайбы.
Ови. Сезон-2019/20 – 40 шайб и 27 игр в запасе.

То есть пока Александр выдерживает график канадца. Но посмотрим, как тот двигался дальше.

Сезон-1974/75 – 77 (!) шайб. В 35-36 лет! День рождения у Халла-старшего – 3 января 1939 года.
Сезон 1975/76 – 53 шайбы.
Сезон-1976/77 – 21 шайба. Но это не фактор возраста, а следствие травмы – в том чемпионате ВХА Халл сыграл всего 34 матча.
Сезон-1977/78 – 46 шайб.
Сезон-1978/79 – 2 шайбы в четырех матчах. Травмы доконали. Тем не менее форвард не ушел из хоккея и после кончины ВХА вместе с «Виннипегом»
перебрался в НХЛ.
Сезон-1979/80 – 6 шайб в 27 матчах.

В 41 год Халл завершил-таки карьеру, забив в сумме 913 голов – 610 в НХЛ, 303 в ВХА.

Вот он – король снайперов всех времен. Если, конечно, не считать Овечкина. Но москвичу еще только восьмую сотню предстоит разменять.

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