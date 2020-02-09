Максим Мамин: Мы могли обыграть каждого соперника на Евротуре

- Максим, какие впечатления от турнира?

- К сожалению, результат с тремя поражениями смазал все впечатление и окрасил его в не радужные краски. У нас другие задачи стояли, поэтому есть неприятный осадок.

- Тяжело физически сыграть три матча за 4 дня? Еще и переезд в другую страну в этот короткий период…

- Разница во времени небольшая была, нормально в физическом плане все прошло. Да и в КХЛ календарь игр плотный, поэтому, думаю, что всем комфортно было играть в таком ритме.

- Кто из соперников оказался более неприятным?

- Все на одном уровне. Мы могли играть лучше и выигрывать у каждой из этих команд.

- Как вам игра с новыми партнёрами – к вам с Андреем Светлаковым ставили Денисенко, Порядина…

- По ходу турнира со всеми нападающими успел поиграть. Ребята техничные, классные хоккеисты. Было приятно выступать с ними.

- Лично ваша игра в меньшинстве была очень хороша. Сопернику приходилось самому обороняться…

- Тренеры нам сразу сказали, что в меньшинстве нужно играть активно и агрессивно, не давать им даже из зоны выйти, раскатиться. Иногда что-то получалось хорошо.

- Даже гол сегодня забили – Андрей Светлаков таки замкнул вашу передачу…

- Мы поднаелись в той смене со Светлым. И он, и я еле-еле бежали, из последних сил. Я даже немного поторопился – можно было бы попозже чуть передачу отдать. Но хорошо, что, хотя бы с добивания удалось отправить шайбу в ворота Фурха.

- Какие планы на ближайшие дни? Сразу тренировки? Ваши одноклубники в паузу проводили время на открытом льду, играя в хоккей с мячом. Хотели бы тоже сразиться?

- Тренерский штаб ЦСКА скажет, какие у нас дальнейшие действия. А насчет хоккея с мячом – я уже много раз играл. Думаю, что будет еще возможность.