Вытащит ли Порядин «волков» в плей-офф? Интриги на финише регулярного чемпионата - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 февраля 2020 21:54ХоккейДомрачев Владислав

Вытащит ли Порядин «волков» в плей-офф? Интриги на финише регулярного чемпионата

«Советский спорт» выделил главные интриги концовки «гладкого» турнира.

ПЕРЕГОНИТ ЛИ КВАРТАЛЬНОВ НИКИТИНА?..

Наставник «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов, возглавляя ЦСКА ни разу не уступил Кубок континента Виктора Тихонова, трижды подряд выиграв регулярный чемпионат. В Ярославле это было сделать вряд ли реально. А вот в Казани шансы куда выше. Еще в декабре «Ак Барс» возглавлял общую турнирную таблицу, однако пропустил вперед ЦСКА, действующего облалателя Кубка континента.

Сейчас «барсы» отстают от московской армии на два очка, имея одну игру в запасе и дефицит в две победы в основное время.

Оба очных матча выиграл ЦСКА, но это было в первой половине осени. Когда команда Квартальнова еще не обозначила притязаний на лидерство.

tis08891

И не надо верить словам тренеров, работавших в одной упряжке, что победа в регулярном чемпионате для них не самоцель. Игорь Никитин в прошлом сезоне решительно снял проклятие обладателя Кубка континента, выиграв финал плей-офф за явным преимуществом.

Да и преимущества своей площадки никто не отменял. В последнем финале Запада ЦСКА взял верх благодаря четырем домашним победам над СКА. Да и в финале-2018 «барсы» не позволили себе ни одной осечки в Казани, обыграв команду Никитина 4-1.

…А КАПРИЗОВ – ЯШКИНА?

В снайперской гонке за первенство сражаются форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин и московский армеец Кирилл Капризов. У первого – 27 голов в 53 матчах, у его соперника – 25 в 50. Лучший снайпер прошлой регулярки (30 шайб) может посетовать на вынужденный пропуск нескольких игр. Динамовец – на отобранный его одноклубником Миксом Индрашисом гол в недавнем дерби со «Спартаком». Эксперт «Советского спорта» Борис Майоров отдает предпочтение Капризову.

Ему оппонирует телеэксперт Леонид Вайсфельд, полагая, что с таким распасовщиком, как Вадим Шипачев, Яшкин не может уступить лидерство. Более того, чеху вполне по силам догнать и перегнать Вологодского Кросби с гонке бомбардиров. Отрыв ведь пустяковый – всего три очка.

ДОПРЫГНУТ ЛИ «ЛЕОПАРДЫ» ДО АВТОЗАВОДЦЕВ И «ВИТЯЗЕЙ»?

TnQIVWC4nts

На сегодняшний день сочинцам до зоны плей-офф далековато – шесть очков. Это три победы при условии, что конкуренты буду проигрывать в основное время. При этом у «леопардов» остаются две очные игры с «Витязем». Ближайшая из них – уже во вторник в Подольске.

Перед перерывом команда Александра Андриевского продемонстрировала неуемную волю к победе, одолев дружину Михаила Кравеца 5:4, уступая 0:2, 1:3 и 2:4.

Календарь на финише у «леопардов» суровый – они проведут 6 матчей на выезде из восьми. Но у них есть джокер – форвард Мальте Стремвалль, пропустивший весь январь, вышедший против «Витязя» и забивший победный гол. Швед вернулся с третьего этапа Евротура в превосходном настроении. «Тре Крунур» выиграла домашний турнир (как, впрочем, и Кубок Первого канала), Стревалль провел первые два матча из трех.

Его «пушка» должна помочь сочинцам. Их слабое звено – вратари. Ни Иван Налимов, ни Илья Проскуряков стабильностью похвастать не могут. А Дмитрий Шикин восстанавливается после травмы.

ПОТОПИТ ЛИ «АМУР» «ДРАКОНОВ», «МОРЯКОВ» И «ВОЛКОВ»?

Если на Западе конкурс – три команды на место (восьмое) в плей-офф, то на Востоке ситуация крайне запутанная. «Куньлунь», «Адмирал», «Амур» и «Нефтехимик» имеют приблизительно равные шансы. У «драконов» - фора в три очка, у соперников – три игры в запасе.

Команда из Пекина оставшийся до финиша пять матчей проведут в чужих стенах, им придется принимать рижское «Динамо» в Новосибирске.

«Моряки» надеются на восстановившегося от серьезной травмы вратаря Юхо Олкинуору, который в паузе должен был набрать кондиции.

А «волков» должен вытащить в плей-офф Павел Порядин, выстреливший на Шведских играх. В сборную его пригласили на подмену травмированного нападающего ЦСКА Сергея Толчинского, а вернулся он из Стокгольма лучшим игроком в нашей команде.

Многое, если не все, будет решаться в очных встречах «Нефтехимика» с его прямыми конкурентами: трех - с «Амуром» и двух - с «Адмиралом».

Хабаровчане в последнее время преобразились. Им закрыли долги по зарплате, тянущиеся с октября, они победили ЦСКА и «Адмирал». До перерыва команда Александра Гулявцева набрала ход. Только вот не сбавит ли взятый темп после паузы?

СТАНУТ ЛИ «ДИНАМО» И «СПАРТАК» ВЫБИРАТЬ СОПЕРНИКОВ?

nI5URWfQhU8

«Мы выбираем, нас выбирают». Вряд ли кто-то из топ-4 жаждут встречи с первом раунде плей-офф с «Локомотивом». Даже в проигранном перед перерывом матче московскому «Динамо» железнодорожники выглядели как минимум не слабее победителей.

Самым желанным соперником для «Спартака» стал бы «Йокерит», несмотря на поражения от «шутов» в двух последних матчах из четырех.

А для московских болельщиков стало бы праздником дерби в первом раунде. Никуда уезжать с любимой командой не надо. Аншлаги гарантированы. Два последних матча непримиримых соперников на «ЦСКА Арене» завершились сухими победами бело-голубых с общим счетом 7:0. Однако красно-белые вправе посетовать на несправедливость – камнем преткновения для них стал вратарь Иван Боачаров.

23 февраля, в День защитника Отечества, соперники на «ВТБ-Арене» прорепетируют возможную встречу в плей-офф.

В чем России нет равных? Мы можем проиграть минуту на любой дистанции Очередная провальная гонка нашей сборной на Кубке мира. В одиночной смешанной эстафете Эдуард Латыпов и Кристина Резцова финишировали 13-ми. 25.01.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Владимир Драчев: С каждым приездом рабочей группы по восстановлению наши долги увеличиваются Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира Владимир Драчев: Для чемпионата мира взяли у лыжной федерации 25 пар лыж
Augsburg Calling. Как немецкий панк и фанат «Аугсбурга» изменил все Что объединяет футбол и музыку. 08.02.2020 14:59 Футбол Анисимов Вадим
Чемпионы мира по «отмазкам». Топ-5 оправданий спортсменов, попавшихся на допинге  В качестве доказательств – пары марихуаны, кокаиновый поцелуй, мясо кабана и другие нелепости. И все это сработало! 28.01.2020 23:00 Бокс Иванова Дарья
«Триумф российских фигуристов в день рождения великого Жука и благодаря ему» Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай подвел итоги ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 26.01.2020 15:45 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Татьяна Волосожар: С появлением дочки почти полностью абстрагировалась от фигурного катания Виктория Синицина: Катаясь в ледовых шоу, ты не выходишь из формы Никита Кацалапов: Номера для шоу поставили за восемь часов
Шевченко избила американку, Джонса освистала публика. Что было на турнире UFC 247 (видео) В Хьюстоне (США) состоялся турнир UFC 247, в рамках которого прошли два титульных поединка. В одном из них было полное доминирование Валентины Шевченко, в другом — очень спорное решение судей. 09.02.2020 11:03 ММА Ващенко Сергей
Матч – премьер! «Локо» и «Ростов» выдали лучшую игру турнира в Дохе Под занавес межсезонного турнира в Катаре зрители увидели самый зрелищный поединок между командами Юрия Семина и Валерия Карпина. Но, по иронии судьбы, трофей досрочно забрал себе «Спартак». 09.02.2020 20:36 Футбол Мощенко Захар
Старых – пример для остальных. Ирина – восьмая в индивидуалке в Поклюке Лучшей из россиянок в первой гонке очередного этапа Кубка мира стала Ирина Старых, показавшая восьмой результат. Правда, если со стрельбой у наших девушек более-менее нормально, то скорость оставляет желать лучшего. 24.01.2020 20:00 Биатлон Мысин Николай
Как выбирали Прядкина и почему Шомуродов подорожал на 333%. Анонс свежего «ССФ» Во вторник, 11 февраля появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы. 10.02.2020 14:00 Футбол Анисимов Вадим
Бахрам Муртазалиев: Титул IBF должен быть моим Российский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Бахрам Муртазалиев рассказал о возможности сразиться за титул чемпиона по версии IBF и переезде в США, а также оценил чемпионские перспективы Александра Усика и Сергея Ковалева. 05.02.2020 14:00 Бокс Усачев Владислав
Аброр Турсунпулатов: Ковалев вернет титул еще раз. Он непредсказуем Узбекский тренер Аброр Турсунпулатов, работавший с Сергеем Ковалевым, заявил, что российский боксер хорошо выступил в бою с Саулем Альваресом и способен вновь завоевать вакантный пояс по версии WBO. 26.01.2020 14:45 Бокс Усачев Владислав
Новости
21:58 ММА UFC пытается организовать бой между Порье и Диасом
21:53 ММА Смоляков объяснил свой выпад в адрес Александра Емельяненко
21:40 Футбол «Бавария» хочет пригласить Фирмино
21:40 Футбол Гаттузо летом может быть уволен из «Наполи»
21:20 Футбол «Манчестер Юнайтед» готов продать Санчеса
21:14 Футбол Сын Пеле: Отец находится в не в самом лучшем состоянии
21:03 Футбол Унаи Эмери: «Арсенал» был клубом, который до моего прихода катился вниз целых два года
20:54 Футбол 12-летний болельщик «Селтика» обвиняется в расистских кричалках в адрес игрока «Рейнджерс»
20:49 Баскетбол Объявлен предварительный состав сборной США на Олимпиаду 2020 года
20:40 Футбол Слуцкий вместе с игроками «Рубина» посоревновался в картинге (видео)
20:30 ММА Александр Емельяненко: В алкоголе ничего плохого нет – когда-то ведь нужно расслабляться
20:26 Бокс Джошуа зачитал рэп на выступлении британской группы So Solid Crew (видео)
20:18 Баскетбол Швед не сыграет за сборную России в февральских матчах отбора к Евробаскету-2021
20:02 Футбол «Рига» победила московскую «Родину» в первом матче под руководством Кононова
20:01 ММА Чемпион Bellator завершил карьеру из-за болезни головного мозга
19:35 Фигурное катание Татьяна Волосожар: У меня нет уверенности, что смогу посвятить себя тренерской работе
19:20 Фигурное катание Татьяна Волосожар: Перед родами я до последнего дня вела очень активный образ жизни
19:01 ММА Александр Емельяненко отправился в Грозный для подготовки к бою против Исмаилова
18:49 Футбол Неймара обвиняют в спонсировании VIP-проституции во Франции
18:31 Фигурное катание Татьяна Волосожар: С появлением дочки почти полностью абстрагировалась от фигурного катания
"Не вырвало - и слава Богу!" Почему наши дети не хотят обедать в школах
Ребёнка из Тагила с иглой в организме выписали из больницы. Операцию так и не провели
Минниханов подверг критике работу минэкономики РТ по нескольким направлениям
Итоги недели: СКВЕРная акция, концессии в школьных столовых и последствия снегопада
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика