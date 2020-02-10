Вытащит ли Порядин «волков» в плей-офф? Интриги на финише регулярного чемпионата

ПЕРЕГОНИТ ЛИ КВАРТАЛЬНОВ НИКИТИНА?..

Наставник «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов, возглавляя ЦСКА ни разу не уступил Кубок континента Виктора Тихонова, трижды подряд выиграв регулярный чемпионат. В Ярославле это было сделать вряд ли реально. А вот в Казани шансы куда выше. Еще в декабре «Ак Барс» возглавлял общую турнирную таблицу, однако пропустил вперед ЦСКА, действующего облалателя Кубка континента.

Сейчас «барсы» отстают от московской армии на два очка, имея одну игру в запасе и дефицит в две победы в основное время.

Оба очных матча выиграл ЦСКА, но это было в первой половине осени. Когда команда Квартальнова еще не обозначила притязаний на лидерство.

И не надо верить словам тренеров, работавших в одной упряжке, что победа в регулярном чемпионате для них не самоцель. Игорь Никитин в прошлом сезоне решительно снял проклятие обладателя Кубка континента, выиграв финал плей-офф за явным преимуществом.

Да и преимущества своей площадки никто не отменял. В последнем финале Запада ЦСКА взял верх благодаря четырем домашним победам над СКА. Да и в финале-2018 «барсы» не позволили себе ни одной осечки в Казани, обыграв команду Никитина 4-1.

…А КАПРИЗОВ – ЯШКИНА?

В снайперской гонке за первенство сражаются форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин и московский армеец Кирилл Капризов. У первого – 27 голов в 53 матчах, у его соперника – 25 в 50. Лучший снайпер прошлой регулярки (30 шайб) может посетовать на вынужденный пропуск нескольких игр. Динамовец – на отобранный его одноклубником Миксом Индрашисом гол в недавнем дерби со «Спартаком». Эксперт «Советского спорта» Борис Майоров отдает предпочтение Капризову.

Ему оппонирует телеэксперт Леонид Вайсфельд, полагая, что с таким распасовщиком, как Вадим Шипачев, Яшкин не может уступить лидерство. Более того, чеху вполне по силам догнать и перегнать Вологодского Кросби с гонке бомбардиров. Отрыв ведь пустяковый – всего три очка.

ДОПРЫГНУТ ЛИ «ЛЕОПАРДЫ» ДО АВТОЗАВОДЦЕВ И «ВИТЯЗЕЙ»?

На сегодняшний день сочинцам до зоны плей-офф далековато – шесть очков. Это три победы при условии, что конкуренты буду проигрывать в основное время. При этом у «леопардов» остаются две очные игры с «Витязем». Ближайшая из них – уже во вторник в Подольске.

Перед перерывом команда Александра Андриевского продемонстрировала неуемную волю к победе, одолев дружину Михаила Кравеца 5:4, уступая 0:2, 1:3 и 2:4.

Календарь на финише у «леопардов» суровый – они проведут 6 матчей на выезде из восьми. Но у них есть джокер – форвард Мальте Стремвалль, пропустивший весь январь, вышедший против «Витязя» и забивший победный гол. Швед вернулся с третьего этапа Евротура в превосходном настроении. «Тре Крунур» выиграла домашний турнир (как, впрочем, и Кубок Первого канала), Стревалль провел первые два матча из трех.

Его «пушка» должна помочь сочинцам. Их слабое звено – вратари. Ни Иван Налимов, ни Илья Проскуряков стабильностью похвастать не могут. А Дмитрий Шикин восстанавливается после травмы.

ПОТОПИТ ЛИ «АМУР» «ДРАКОНОВ», «МОРЯКОВ» И «ВОЛКОВ»?

Если на Западе конкурс – три команды на место (восьмое) в плей-офф, то на Востоке ситуация крайне запутанная. «Куньлунь», «Адмирал», «Амур» и «Нефтехимик» имеют приблизительно равные шансы. У «драконов» - фора в три очка, у соперников – три игры в запасе.

Команда из Пекина оставшийся до финиша пять матчей проведут в чужих стенах, им придется принимать рижское «Динамо» в Новосибирске.

«Моряки» надеются на восстановившегося от серьезной травмы вратаря Юхо Олкинуору, который в паузе должен был набрать кондиции.

А «волков» должен вытащить в плей-офф Павел Порядин, выстреливший на Шведских играх. В сборную его пригласили на подмену травмированного нападающего ЦСКА Сергея Толчинского, а вернулся он из Стокгольма лучшим игроком в нашей команде.

Многое, если не все, будет решаться в очных встречах «Нефтехимика» с его прямыми конкурентами: трех - с «Амуром» и двух - с «Адмиралом».

Хабаровчане в последнее время преобразились. Им закрыли долги по зарплате, тянущиеся с октября, они победили ЦСКА и «Адмирал». До перерыва команда Александра Гулявцева набрала ход. Только вот не сбавит ли взятый темп после паузы?

СТАНУТ ЛИ «ДИНАМО» И «СПАРТАК» ВЫБИРАТЬ СОПЕРНИКОВ?

«Мы выбираем, нас выбирают». Вряд ли кто-то из топ-4 жаждут встречи с первом раунде плей-офф с «Локомотивом». Даже в проигранном перед перерывом матче московскому «Динамо» железнодорожники выглядели как минимум не слабее победителей.

Самым желанным соперником для «Спартака» стал бы «Йокерит», несмотря на поражения от «шутов» в двух последних матчах из четырех.

А для московских болельщиков стало бы праздником дерби в первом раунде. Никуда уезжать с любимой командой не надо. Аншлаги гарантированы. Два последних матча непримиримых соперников на «ЦСКА Арене» завершились сухими победами бело-голубых с общим счетом 7:0. Однако красно-белые вправе посетовать на несправедливость – камнем преткновения для них стал вратарь Иван Боачаров.

23 февраля, в День защитника Отечества, соперники на «ВТБ-Арене» прорепетируют возможную встречу в плей-офф.