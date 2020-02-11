Овечкин снова проиграл. У Кучерова дубль и седьмая победа подряд (видео) - Советский спорт
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11 февраля 2020 10:30ХоккейТрофименко Кирилл

Овечкин снова проиграл. У Кучерова дубль и седьмая победа подряд (видео)

Обзор игрового дня в НХЛ.

Овечкин опять промолчал, «Вашингтон» снова проиграл дома

В гости к «Вашингтону» пожаловали крепкие «Айлендерс». Хозяева с промолчавшим Александром Овечкиным, от которого все ждут покорения знакового рубежа в 700 заброшенных шайб, потерпели на днях разгромное поражение дома от «Филадельфии». Это заставило скептиков заговорить о кризисе команды и ее лидера. Гости же, в свою очередь, отчаянно сражаются за зону плей-офф Востока.

Начало встречи для хозяев вышло обескураживающим. Они пропустили две шайбы за шесть минут. Неужели продолжается прежняя проигранная игра? Прямо дежавю. «Столичные» с этим были не согласны и уже в середине первого периода сократили разрыв в счете. «Островитяне» гнули свою линию и скоро вновь восстановили паритет. За «Вашингтон» становилось тревожно. «Айлендерс» продолжали давить и на первых секундах второй трети еще больше увеличили преимущество. Катастрофа для «столичных» или еще есть шанс? Через десять минут ответ был получен. Да, это катастрофа, 1:5! Правда, «Вашингтон» быстро счет сократил. Хозяева подтвердили намерение спастись и забили еще, после чего стало интереснее! Вот только интерес не оправдался, «Вашингтон» снова проиграл дома, пусть и не так оглушительно, хотя все к тому шло. Овечкин промолчал – все-таки давит близость отметки в 700 шайб.

Кучеров оформил дубль, «Тампа» выиграла седьмой раз подряд

«Коламбус» принимал «Тампу-Бэй», в последнее время наводящую в лиге шорох. Как вам шесть побед подряд и раззабивавшийся Никита Кучеров?! Продолжат ли они феерить и дальше? Но и «Коламбус» ведь не подарок: одержал восемь побед из десяти последних матчей. На правах хозяев и из-за собственной турнирной ситуации «жакеты» уж точно собирались дать бой сверкающим в последнее время «молниям».

Это оказалось сложно. Уже на третьей минуте Кучеров с передачи Михаила Сергачева открыл счет «Тампа» сразу подтвердила свой настрой. Дальше команды начали играть осторожно, моменты возникали нечасто, и в первом периоде голов больше не было. Зато в начале второй трети хозяева уравняли положение. Тут и наступило голевое затишье. Оно продлилось до конца третьего периода, и встреча плавно перетекла в овертайм. Кучеров не выдержал и через 40 секунд оформил очередной дубль, что принесло «Тампе» седьмую победу подряд.

Проворов забил десятую шайбу в сезоне, Ковальчук промолчал

ТАБЛО

«Монреаль» – «Аризона» – 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Голы: Эванс, Галлахер – Степан, Холл, Чикран

«Филадельфия» – «Флорида» – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Голы: Проворов, ван Римсдайк, Сэнхайм, Жиру – Маккензи

«Вашингтон» – «Айлендерс» – 3:5 (1:3, 2:2, 0:0)
Голы: Карлсон, Эллер, Оши – Бовилье (2), Тэйвс, Комаров, Эберле

«Коламбус» – «Тампа-Бэй» – 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Бьоркстранд – Кучеров (2)

«Ванкувер» – «Нэшвилл» – 6:2 (3:0, 2:2, 1:0)
Голы: Макивен, Саттер, Бенн, Петтерссон, Миллер. Виртанен – Смит, Гранлунд

«Сан-Хосе» – «Калгари» – 2:6 (1:3, 1:1, 0:2)
Голы: Карлссон, Бернс – Лучич, Ридер, Риналдо, Янковски, Ткачак, Баклунд.

СТАТИСТИКА РОССИЯН

Игрок Клуб Очки +/- Броски Хиты Время

н. Александр Овечкин Вашингтон 0+0 6 3 21.50
н. Евгений Кузнецов Вашингтон 0+0 1 0 09.06
з. Дмитрий Орлов Вашингтон 0+0 0 1 23.08
н. Никита Кучеров Тампа-Бэй 2+0 8 0 18.20
з. Михаил Сергачев Тампа-Бэй 0+1 3 0 23.01
з. Владислав Гавриков Коламбус 0+0 1 1 22.24
н. Илья Ковальчук Монреаль 0+0 4 2 21.36
з. Иван Проворов Филадельфия 1+0 4 0 25.22
н. Евгений Дадонов Флорида 0+0 2 1 17.40
з. Илья Любушкин Аризона 0+0 0 3 11.39
н. Максим Летунов Сан-Хосе 0+0 0 0 08.34
в. Сергей Бобровский Флорида броски 30 из 33
в. Илья Самсонов Вашингтон броски 15 из 20 30.36 (заменен)

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