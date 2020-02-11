Из-за коронавируса в НХЛ возникли проблемы с поставками клюшек

В Национальной хоккейной лиге может возникнуть дефицит клюшек. Об этом сообщил журналист NBC Пьер Макгуайр. По его словам, во время матча «Баффало» и «Детройта» экипировщик одного из клубов рассказал ему, что для хоккеистов ограничили количество клюшек. Им положена одна клюшка на тренировку и две – на матч.

Cпециалисты связывают ситуацию с эпидемией коронавируса. Из-за распространившейся в Китае болезни, многие производства приостановили свою работу. А по статистике сайта GearGeek.com, 39,7 процента игроков НХЛ играют с клюшками фирмы Bauer. Например, ее использует русская звезда Никита Кучеров. Головной офис компании расположен в штате Каролина. Вторым по популярности брендом является CCM. Инвентарь этого производителя с офисом в Монреале выбирают 36 процентов хоккеистов. Его предпочитают такие бомбардиры как Александр Овечкин, Артемий Панарин и Евгений Малкин.

В этом, собственно, и проблема – производство клюшек двух лидеров рынка находятся в в Китае.

Сами производители хоккейного инвентаря пока не поддаются панике и опровергают информацию журналиста NBC. Представители компании Bauer отметили, что клюшек в магазинах хватит до конца сезона. Но индивидуальные заказы пока приниматься не будут. А ведь клюшки, которые используют профессиональные спортсмены, необходимо поставлять в довольно больших количествах.

В выгодном положении оказывается дочерняя компания New Balance – Warrior. Инвентарь бренда выбирают 22,3 процента игроков лиги. Клюшки компания изготавливает в Мексике. К слову, эту марку предпочитает Леон Драйзайтль, который является лучшим бомбардиром сезона.

Выбор клюшки для каждого хоккеиста – дело важное и трепетное. Вероятно, только острый дефицит инвентаря заставит игроков «изменить» любимому бренду. Кроме того, не стоит забывать, что многие хоккеисты связаны с брендами заключенными контрактами, что усугубит их положение.

Напомним, коронавирус серьезно осложнил жизнь многим спортсменам. Из-за эпидемии были отменены десятки крупных турниров по различным видам спорта.

Первая вспышка болезни была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухани, где живет около 11 миллионов человек. Для нее характерны симптомы ОРВИ, однако во многих случаях болезнь перетекает в тяжелую пневмонию. По данным на 11 февраля, число заразившихся превысило 43100 человек. Из-за вируса скончались 1018 человек. Большая их часть – в Китае. Полностью выздоровели 4228 человек.